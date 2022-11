Mme Casgrain a joué un rôle déterminant dans la défense du mouvement féministe, de la justice sociale et des libertés civiles.

GATINEAU, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ils racontent les histoires de notre identité et nous relient à notre passé, enrichissant ainsi notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de Thérèse Casgrain comme personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada, en raison de son rôle déterminant dans le mouvement féministe québécois et de sa défense des questions de justice sociale et de libertés civiles tout au long de sa carrière de militante et de politicienne.

Née en 1896 dans une riche famille catholique canadienne-française, Mme Casgrain (née Forget) a été membre fondatrice du Comité provincial pour le suffrage féminin en 1922 et présidente de la Ligue des droits de la femme de 1928 à 1942. Grâce en partie au travail de Mme Casgrain et d'autres leaders féministes, le gouvernement du Québec a adopté en 1940 une loi donnant aux femmes le droit de voter aux élections provinciales.

Mme Casgrain a continué de lutter pour la justice sociale et les libertés civiles en s'engageant dans le Parti social démocratique (PSC), aujourd'hui le Nouveau Parti démocratique (NPD), de 1946 à 1963. De 1951 à 1957, elle a dirigé l'aile québécoise du PSC, devenant ainsi la première femme à diriger un parti politique au Canada. Au cours de sa carrière politique et dans des rôles de premier plan au sein d'un grand nombre de comités et d'associations, Mme Casgrain a lutté contre les injustices sociales, économiques et politiques en matière d'emploi, de santé, d'éducation et de logement.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires aux Canadiens, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées d'un océan à l'autre. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

Citations

« Véritable pionnière du mouvement féministe québécois, Thérèse Casgrain a joué un rôle déterminant dans la lutte pour l'avancement de la condition des femmes. Son travail a directement contribué à l'obtention du droit de vote des femmes au Québec en 1940, et elle s'est battue pour de nombreuses autres causes importantes relatives à la justice sociale et aux libertés civiles. En reconnaissant l'importance historique nationale de Thérèse Casgrain, nous pouvons partager son histoire unique et ses contributions à la grande histoire du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous soulignons la contribution de Thérèse Casgrain qui a pavé le chemin de l'implication politique des femmes québécoises et canadiennes. Elle a été au premier plan de plusieurs luttes pour les droits de femmes du Québec, avec des héritages qui se font sentir encore aujourd'hui. »

Mélanie Ederer

La fédération des femmes du Québec

Faits en bref

Thérèse Casgrain a joué un rôle de premier plan dans un grand nombre de comités et d'associations, notamment en tant que présidente de la Ligue des droits de l'homme, de la section québécoise de La Voix des femmes, du Comité du secours médical du Québec au Vietnam et de la section française de l'Association canadienne pour l'éducation des adultes. Elle a également été vice-présidente du Comité consultatif de l'administration de la justice au Québec et présidente de la section québécoise de l'Association des consommateurs du Canada .

et de la section française de l'Association canadienne pour l'éducation des adultes. Elle a également été vice-présidente du Comité consultatif de l'administration de la justice au Québec et présidente de la section québécoise de l'Association des consommateurs du . En 1966, M me Casgrain a participé à la création de la Fédération des femmes du Québec, qui visait à coordonner les efforts des divers organismes de la province constitués de femmes.

Casgrain a participé à la création de la Fédération des femmes du Québec, qui visait à coordonner les efforts des divers organismes de la province constitués de femmes. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises aux Canadiens.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises aux Canadiens. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document connexe

Liens connexes

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]