Né en 1853 dans ce qui est aujourd'hui le comté de Prince Edward, en Ontario, Bryce obtient quatre diplômes universitaires entre 1876 et 1886 à l'Université de Toronto, étudiant des innovations révolutionnaires en bactériologie et devenant médecin. Bryce entre dans la fonction publique en 1882 en tant que secrétaire du Board of Public Health of Ontario, où il mène des travaux essentiels pour faire progresser les pratiques de santé publique, comme la mise en œuvre de protocoles d'inspection des conditions sanitaires et la coordination des efforts visant à contrôler la propagation des maladies infectieuses.

Nommé médecin hygiéniste en chef des ministères de l'Intérieur et des Affaires indiennes en 1904, Bryce contribue à orienter la politique d'immigration à l'aide d'enquêtes médicales pour évaluer l'état de santé des nouveaux immigrants. Il corédige également une loi qui transforme la relation et la responsabilité que le gouvernement canadien a envers ses résidents en matière de santé. Aux Affaires indiennes, Bryce ne cesse d'attirer l'attention sur les conséquences fatales de la tuberculose dans les pensionnats indiens, un plaidoyer largement ignoré par ses supérieurs.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« La désignation d'aujourd'hui reconnaît le courage de Peter Henderson Bryce qui a choisi de dire la vérité aux personnes au pouvoir en mettant en lumière les conditions néfastes auxquelles étaient confrontés les élèves autochtones au sein du système des pensionnats indiens. Les désignations commémorent tous les aspects de l'histoire du Canada, qu'ils soient positifs ou négatifs. En faisant connaître ces histoires aux Canadiens et Canadiennes, nous espérons favoriser une meilleure compréhension et susciter des discussions sur les histoires, les cultures et les réalités de l'histoire du Canada. »

« L'héritage de Bryce sensibilise la population canadienne aux nombreuses personnes autochtones et non autochtones qui ont tiré la sonnette d'alarme tout au long de l'histoire des pensionnats. Comme l'écrit le Saturday Night Magazine (23 novembre 1907) à propos du rapport de Bryce :

[l]es protestations des médecins enfouies dans des livres bleus et les plaintes des missionnaires perdues dans des casiers - à moins que l'opinion publique ne s'empare de la question et ne la mette sur le devant de la scène. Le Parlement s'intéressera alors rapidement à la question, les casiers livreront leur contenu poussiéreux, les médecins auront une foule de suggestions à faire et le scandaleux cortège d'enfants autochtones à l'école et au cimetière pourra peut-être cesser.

Le meilleur résultat que nous puissions obtenir en rendant hommage à Bryce est de faire passer au premier plan les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Les personnes présentes dans les pensionnats savaient mieux que quiconque, et un trop grand nombre d'entre elles n'ont rien fait. Nous pouvons changer cela aujourd'hui, si nous tirons des leçons du passé. »

« Les descendants de Peter Henderson Bryce remercient le gouvernement du Canada de l'avoir désigné comme personnage historique national. Il a été un défenseur précoce et courageux des questions sanitaires et sociales. »

Peter Henderson Bryce a joué un rôle de premier plan dans le progrès et l'application des connaissances médicales sur la théorie des germes et la prévention de la propagation des maladies transmissibles en tant que secrétaire du Board of Public Health of Ontario (1882- 1904) et en tant que médecin hygiéniste en chef des ministères de l'Intérieur ( 1904-1921) et des Affaires indiennes (1904-1914).

a joué un rôle de premier plan dans le progrès et l'application des connaissances médicales sur la théorie des germes et la prévention de la propagation des maladies transmissibles en tant que secrétaire du Board of Public Health of (1882- en tant que médecin hygiéniste en chef des ministères de l'Intérieur ( des Affaires indiennes (1904-1914). Alors qu'il est secrétaire du Board of Public Health of Ontario , Bryce corédige la Loi sur la santé publique de l' Ontario de 1884, une loi innovante qui influence les codes de santé réglementaires dans le pays.

, Bryce corédige la de l' de 1884, une loi innovante qui influence les codes de santé réglementaires dans le pays. La nomination de Bryce au poste de médecin hygiéniste en chef des ministères de l'Intérieur et des Affaires indiennes coïncide avec une politique nationale visant à accroître l'immigration vers les territoires du Nord-Ouest et les nouvelles provinces du pays. Bryce est chargé de veiller à ce que les nouveaux immigrants répondent aux normes canadiennes du début du XX e siècle en matière de bonne santé.

siècle en matière de bonne santé. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

