OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Chaque jour, la communauté de la sécurité civile joue un rôle essentiel dans la sécurité des Canadiens. Ils travaillent sans relâche pour sauver des vies, protéger nos biens et notre environnement, et renforcer la résilience de nos communautés.

Qu'il s'agisse de faire face à une pandémie mondiale ou à des conditions météorologiques extrêmes aux effets dévastateurs, dont la saison actuelle de feux de forêt, les professionnels et les bénévoles canadiens du domaine de la sécurité civile ne cessent de démontrer leur détermination et leur engagement envers la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Les efforts incroyables qu'ils ont déployés en ces temps difficiles méritent notre plus grand respect et notre plus grande gratitude.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, et l'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Sécurité publique de l'Île-du-Prince-Édouard, ont coanimé la cérémonie pour reconnaître le service et les réalisations exemplaires dans le domaine de la sécurité civile au Canada. Le Prix pour service exemplaire en sécurité civile est décerné en collaboration par les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral à des personnes ou à des groupes qui ont contribué de façon exceptionnelle à la résilience de nos communautés et de notre pays.

Cette année, nous célébrons les réalisations de 124 personnes remarquables, représentant une variété de professions et de disciplines dans la communauté de la sécurité civile : des professionnels et des bénévoles de la gestion des urgences à tous les niveaux de gouvernement, des leaders autochtones, d'ONG, des jeunes, des universités et des associations professionnelles.

Nous reconnaissons une vaste gamme de contributions : des opérations de sauvetage de haut niveau et des efforts de rétablissements lors d'urgences majeures; améliorer des programmes et des politiques de sécurité publique pour renforcer la résilience des communautés; élaborer des exercices de formation et des programmes éducatifs pour les premiers répondants et d'autres personnels de la sécurité civile, entre autres.

Citations

« Partout au Canada, de nombreuses personnes et de nombreux groupes se consacrent à la sécurité des Canadiens en cas d'urgence. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter les lauréats de 2022 pour leurs efforts incroyables pour transformer notre paysage de la gestion des urgences. Votre travail acharné et votre dévouement méritent notre plus grand respect et notre gratitude. Je remercie aussi les provinces et les territoires pour leur collaboration à la reconnaissance de ces chefs de file. Je suis impatient de continuer notre travail en vue de décerner cette prestigieuse distinction à des personnes méritantes dans l'ensemble du pays. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada

« Les événements d'urgence majeurs sont de plus en plus fréquents et se rapprochent de chez nous. C'est pourquoi nous sommes particulièrement reconnaissants du dévouement de la communauté de la sécurité civile partout au Canada qui nous protège. C'est un honneur pour moi d'accompagner mon collègue, le ministre Sajjan, et d'autres invités spéciaux pour célébrer 124 personnes et groupes méritants, ainsi que leur famille. Au nom de la province de l'Île-du-Prince-Édouard et de notre communauté de la gestion des urgences, je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont impliqués dans les interventions d'urgence qui continuent de toucher des provinces et territoires dans notre pays. »

- L'honorable Bloyce Thompson, vice-premier ministre, procureur général, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Île-du-Prince-Édouard.

Faits en bref

Lancé en 2017, ce programme de reconnaissance est un partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT), comme convenu par les ministres FPT responsables de la gestion des urgences.





À ce jour, ce Prix a été décerné à 365 personnes méritantes dans toutes les provinces et tous les territoires du pays.





Voici les cinq catégories du Prix :





Communautés résilientes;



Les Jeunes;



Bénévoles de la recherche et du sauvetage;



Employés de recherche et de sauvetage;



Contribution remarquable à la gestion des urgences





Les lauréats ont reçu un médaillon orné d'un emblème créé par l'Autorité héraldique du Canada . L'emblème a été conçu pour s'appliquer à toutes les disciplines, à tous les ordres de gouvernement, à tous les risques et à toutes les régions. Le symbolisme comprend : la protection et la sécurité, les risques et la résilience, et le Canada . L'emblème figure dans le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada .

Liens associés

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

