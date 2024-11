Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de Dr Dominique François Gaspard à titre de personnage d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Contrairement à la plupart des Afro-Canadiens du Québec à l'époque, Dominique François Gaspard est né à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans une famille créole afro-française. En 1905, il quitte La Nouvelle-Orléans pour étudier au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Après avoir terminé ses études en 1911, il s'inscrit comme étudiant en médecine à l'Université Laval à Montréal en 1912.

Pendant la Première Guerre mondiale, Dominique François Gaspard suspend ses études pour s'engager dans le Corps expéditionnaire canadien. De mars 1915 à juillet 1917, il a servi dans l'Hôpital stationnaire no 4 (plus tard Hôpital général no 8), qui faisait partie du Corps médical de l'armée canadienne. Il faisait partie des 103 membres de l'Hôpital stationnaire no 4 qui se sont rendus en France en novembre 1915 à bord du NCSM Victoria. Dominique François Gaspard est promu caporal puis sergent, et reçoit la Médaille des épidémies du ministère de la Guerre de France en avril 1917. Il a servi à l'Hôpital général no 8 jusqu'en juillet 1917, date à laquelle il est rentré au Canada pour terminer ses études de médecine.

Dominique François Gaspard a obtenu son diplôme de l'Université Laval au printemps 1918 et a passé le reste de sa vie dans la région de Montréal, faisant partie de la première génération avant-gardiste de médecins d'origine africaine. Il joue un rôle actif dans la communauté, rejoignant la congrégation de l'Union United Church et la division locale de l'Universal Negro Improvement Association en 1920.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Citations

« Le Dr Dominique François Gaspard, dont la vie a été consacrée à l'armée et au service à la communauté, a surmonté les obstacles représentés par l'origine ethnique, la langue et la classe, pavant ainsi la voie aux médecins d'origine africaine au Canada. La population canadienne veut connaître le passé du pays, dans toute sa richesse et sa complexité. En rapportant ces témoignages aux Canadiens, nous espérons favoriser une meilleure compréhension et susciter des discussions ouvertes sur les histoires, les cultures et les réalités de l'histoire du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Legacy Voices Veterans et les projets de recensement Not Just Numbers (NJN) ont été ravis de collaborer pour étudier la riche histoire canadienne de l'ancien combattant de la Première Guerre mondiale, le Dr Dominique Gaspard. Nous sommes ravis qu'il ait été désigné personne d'importance historique nationale et nous avons hâte que son héritage fasse partie du programme scolaire au Canada. »

Kathy Grant, fondatrice et historienne de Legacy Voices, récipiendaire de la médaille du jubilé de platine de la Reine, et auteur de la proposition de désignation, et Julissa Perez, chercheuse jeunesse du NJN.

« La reconnaissance par le gouvernement du Canada du Dr Dominique Gaspard comme personne d'importance historique mérite d'être soulignée. Dr Gaspard a joué un rôle important au sein de la première communauté noire de Montréal. Il a contribué à la création d'organismes clés pour l'amélioration de la petite communauté noire anglophone de la ville. La langue n'était pas un obstacle, ce qui a permis à cet Afro-Américain parfaitement bilingue de fournir des soins médicaux à tous ceux qui en avaient besoin. Le Dr Gaspard a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et a été décoré pour ses services exceptionnels. Son lien particulier avec les anciens combattants noirs a été reconnu même des années après sa mort prématurée. À leur demande, la Légion locale a renommé la succursale des anciens combattants de couleur (Québec no 50) en succursale Dr Gaspard de la Légion royale canadienne no 50. Sa vie au service de la jeune communauté noire a été unique, et la reconnaissance des premiers leaders de Montréal est la bienvenue. »

Dre Dorothy W. Williams, PhD, professeure auxiliaire, auteure et fondatrice de Blacbiblio.com Inc.

Faits en bref

Le Séminaire de Saint-Hyacinthe , situé à environ 60 kilomètres à l'est de Montréal (Québec), était l'une des premières écoles secondaires de la province et accueillait des élèves d'origine africaine depuis au moins les années 1860.

, situé à environ 60 kilomètres à l'est de Montréal (Québec), était l'une des premières écoles secondaires de la province et accueillait des élèves d'origine africaine depuis au moins les années 1860. Dominique François Gaspard a participé à la fondation du Negro Community Centre avec son épouse Ethel May Lyons en 1927, et de la Coloured War Veterans' Legion (Québec n o 50) en 1935. Première et unique filiale de la Légion exclusivement réservée aux anciens combattants canadiens d'origine africaine, elle a été rebaptisée en son honneur en 1953, la filiale n o 50 D r Gaspard de la Légion royale canadienne.

avec son épouse en de la (Québec n 50) en 1935. Première et unique filiale de la Légion exclusivement réservée aux anciens combattants canadiens d'origine africaine, elle a été rebaptisée en son honneur en 1953, la filiale n 50 D Gaspard de la Légion royale canadienne. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document connexe

Document d'information : Dr Dominique François Gaspard

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]