La production de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale dans les usines de Defence Industries Limited (DIL) au Manitoba, en Ontario et au Québec a grandement contribué à l'effort de guerre du Canada.

AJAX, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de la production des munitions aux usines de Defence Industries Limited (DIL) à titre d'événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

L'énorme arsenal de munitions et de composants produit dans les usines de Defence Industries Limited a grandement contribué à la victoire des Alliés et a permis de propulser le Canada au rang de quatrième plus grand pays allié producteur de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. La création de DIL, une entreprise militaire publique-privée en temps de guerre formée en 1939, illustre le rôle fondamental joué par le gouvernement dans la gestion de l'économie de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les usines de DIL à Pickering (maintenant Ajax, en Ontario), Saint-Paul-l'Ermite et Sainte-Thérèse (Québec), ainsi qu'une usine de la General Engineering Company à Scarborough (Ontario) ont été à la base de la production d'obus au Canada. Les usines de DIL de Nobel (Ontario), de Transcona (Manitoba) et de Salaberry-de-Valleyfield et Beloeil (Québec) produisaient des explosifs pour remplir les obus et les munitions d'armes légères.

La Seconde Guerre mondiale a favorisé l'entrée massive des femmes dans le secteur manufacturier, bien au-delà du travail dans les usines textiles. Des milliers de travailleurs ont été recrutés de partout au Canada pour travailler sur les chaînes de montage, et la forte proportion de femmes dans les usines de DIL illustre l'importance de leur contribution à la production de munitions. Les efforts de l'organisme de service sélectif national du gouvernement ont amené plus d'un quart de million de femmes de tout le pays dans les industries de guerre en 1942-1943. En juillet 1944, plus de 107 000 travailleurs étaient employés dans l'industrie des munitions au Canada, dont 40 % de femmes. Elles recevaient des salaires inférieurs à ceux des hommes, mais beaucoup étaient fières de pouvoir contribuer à l'effort de guerre.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de son passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« La désignation d'aujourd'hui souligne le courage et le dévouement des Canadiens et Canadiennes dont le sacrifice et le travail acharné ont eu une incidence profonde sur les efforts du Canada en temps de guerre. Le travail inestimable des femmes dans la production de munitions a également marqué un moment transformateur du rôle des femmes dans la main-d'œuvre canadienne. L'héritage de cet engagement a jeté les bases pour des avancées en matière d'infrastructures institutionnelles, industrielles et résidentielles pour le Canada que nous connaissons aujourd'hui. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Cette désignation est un moment de fierté pour notre communauté, car elle reconnaît les contributions incroyables de ceux qui ont travaillé dans les usines de Defence Industries Limited, y compris de nombreuses femmes dont les efforts ont contribué à façonner l'histoire du Canada. Leur travail a non seulement soutenu la nation pendant une période charnière, mais il a également jeté les bases de communautés prospères comme Ajax et témoigne de la force et de la résilience des Canadiens ».

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé et député d'Ajax

« Je me réjouis que l'on ait désigné la production de munitions aux usines de Defence Industries Limited (DIL) à titre d'événement historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique. L'exploitation de l'usine de DIL d'Ajax a grandement contribué à l'effort de guerre du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale et a attiré dans notre région des milliers de travailleurs de collectivités de partout au Canada. Ce sont ces travailleurs, et la collectivité qu'ils ont établie, qui ont finalement mené à la fondation de la ville d'Ajax. Nous sommes extrêmement fiers de notre histoire et nous sommes heureux qu'elle soit reconnue à l'échelle nationale. »

Shaun Collier, maire

Ville d'Ajax

Les faits en bref

DIL a été en temps de guerre une filiale de Canadian Industries Limited (CIL), une entreprise privée qui avait développé une expertise dans la fabrication d'explosifs et de munitions depuis la fin du XIX e siècle.

siècle. L'héritage de l'effort de guerre de DIL a servi de fondement à la production de munitions pendant la guerre froide au Canada , mais aussi à l'infrastructure institutionnelle, industrielle et résidentielle pour le Canada d'après-guerre, notamment dans ce qui est maintenant la ville d' Ajax , en Ontario .

, mais aussi à l'infrastructure institutionnelle, industrielle et résidentielle pour le d'après-guerre, notamment dans ce qui est maintenant la ville d' , en . Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

