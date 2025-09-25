MISSISSAUGA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Charles Sousa, député de Mississauga--Lakeshore, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, ainsi que la Première Nation des Mississaugas de Credit et Parcs Canada, ont tenu une cérémonie spéciale de dévoilement de plaque au parc Marina à Port Credit pour commémorer l'importance historique nationale de Nahnebahweequay (Catharine Sutton), une femme anishinaabe qui a défendu les droits fonciers des Premières Nations.

Nahnebahweequay était une voix dans la lutte pour les droits des Premières Nations au milieu du XIXe siècle, une époque où les politiques coloniales cherchaient à expulser les peuples autochtones de leurs terres. Son leadership et son activisme tout au long de sa vie ont été d'autant plus remarquables qu'elle a dû faire face aux restrictions juridiques supplémentaires imposées par les gouvernements coloniaux aux femmes autochtones.

Née en 1824 près de la rivière Credit, Nahnebahweequay (« Femme droite » en anishinaabemowin) a grandi dans la mission Credit (aujourd'hui connue sous le nom de Port Credit). Elle a grandi en apprenant les enseignements, la langue et les pratiques anishinaabe auprès de sa famille, tout en recevant une éducation en anglais. Sous le nom anglais Catharine Brown, elle a épousé William Sutton, un prédicateur laïc anglais, en 1839.

Nahnebahweequay et sa famille ont déménagé sur la péninsule Saugeen, où ils ont été accueillis par les Nawash Anishinaabe et ont reçu le titre de 200 acres de terre. Entre 1852 et 1857, la famille Sutton a fréquemment déménagé pour soutenir des missions dans le nord de l'Ontario et au Michigan, où Nahnebahweequay a été témoin des efforts des gouvernements coloniaux pour déposséder les Anishinaabeg de leurs terres. Le Nawash a subi des pressions similaires, et certains membres ont cédé le titre de propriété des terres, que le ministère des Affaires indiennes se préparait à vendre. Nahnebahweequay et d'autres personnes ont protesté auprès du ministère des Affaires indiennes, affirmant que les membres signataires du traité n'avaient pas le pouvoir de céder les terres, mais ses efforts ont échoué. De plus, on lui a refusé des paiements de rente au motif qu'elle avait épousé un homme blanc.

Les communautés anishinaabeg autour de la baie Georgienne et du lac Supérieur ont demandé à Nahnebahweequay de faire part de leurs griefs à la reine Victoria à Londres. Ayant voyagé alors qu'elle était enceinte de plusieurs mois, elle a adressé une pétition en personne à la Reine en 1860. Bien que ses griefs soient restés non résolus, elle a continué à défendre les droits fonciers des Premières Nations jusqu'à sa mort en 1865. Son expérience est représentative des efforts des Premières Nations pour obtenir un soutien et présenter leurs griefs à la Couronne au milieu de l'ère victorienne.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné ce pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« Nahnebahweequay était une dirigeante anishinaabe visionnaire dont le courage et la défense des droits fonciers des Premières Nations continuent de résonner à travers les générations. Sa voix inébranlable défiait l'injustice coloniale et affirmait la dignité de son peuple. En dévoilant cette plaque, nous honorons son héritage, qui fait partie de notre histoire commune, à la fois fière et douloureuse, et nous saluons son parcours comme une force d'inspiration dans notre cheminement collectif vers la vérité et la réconciliation. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Honorer Nahnebahweequay ici à Port Credit ancre cette histoire, là où elle s'est déroulée. Cela transforme notre rivage en une salle de classe -- où résidents, étudiants et visiteurs peuvent se plonger dans le passé. Son exemple nous rappelle que le courage et la résilience sont un travail quotidien. Reconnaître son héritage confirme l'empreinte qu'il continue de laisser sur Mississauga et dans toute notre région. »

Charles Sousa

Député de Mississauga - Lakeshore

Nahnebahweequay a été reconnue pour sa capacité à parler et sa présence. Refusant de représenter les stéréotypes autochtones dans le cadre de ses conférences, elle a remis en question les conceptions coloniales des femmes autochtones. Ses discours lui ont permis de recueillir des fonds pour son voyage à Londres en 1860 et de rallier le soutien populaire à sa cause.

La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant Nahnebahweequay a été dévoilée à Port Credit , qui se trouve sur les terres du traité et le territoire traditionnel de la Première Nation des Mississaugas de Credit, de la Confédération Haudenosaunee, ainsi que des peuples Huron-Wendat et Wyandot. La plaque sera installée au parc Marina, à Port Credit , qui est l'emplacement historique d'un entrepôt utilisé par les Mississaugas de la mission Credit dans le cadre des échanges avec les colons au XIX e siècle.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre responsable de Parcs Canada concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives.

