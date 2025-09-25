MISSISSAUGA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Charles Sousa, député de Mississauga--Lakeshore, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, participera, en compagnie de la Première Nation des Mississaugas de Credit, à une cérémonie de dévoilement d'une plaque de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada afin de commémorer l'importance historique nationale de Nahnebahweequay (Catharine Sutton).

Nahnebahweequay a été une voix importante dans la lutte pour les droits des Autochtones au milieu du XIXᵉ siècle, une époque où les politiques coloniales cherchaient à expulser de force les peuples autochtones de leurs terres et à les en déposséder. Son leadership et son militantisme tout au long de sa vie étaient d'autant plus remarquables qu'elle devait également composer avec les restrictions juridiques supplémentaires imposées par les gouvernements coloniaux aux femmes autochtones. En commémorant Nahnebahweequay, nous pouvons mieux comprendre la lutte historique des peuples autochtones pour conserver leurs droits sur leurs territoires traditionnels, dans ce qui allait devenir le Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le jeudi 25 septembre 2025 Heure : La cérémonie commencera à 18 h 30 (HAE)

Les médias sont priés d'arriver à 18 h 15. Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin d'obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

