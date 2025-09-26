WINNIPEG, MB, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe héritage du pensionnat Assiniboia et Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, participeront à une cérémonie soulignant l'importance historique nationale de l'ancien pensionnat Assiniboia. Ce lieu est commémoré dans le cadre de l'événement historique national du système des pensionnats. Ce système a été imposé aux peuples autochtones dans le but de détruire leurs riches cultures et identités, et de réprimer leurs histoires. En 2015, la Commission de vérité et réconciliation a qualifié cette politique de génocide culturel.

Le pensionnat Assiniboia a fermé ses portes en 1973, et aujourd'hui, les récits des survivants contribuent au processus continu de vérité, de réconciliation et de mémoire au Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le mardi 30 septembre 2025



Heure : La cérémonie débute à 10 h HAC





Les médias sont invités à y assister de 9 h 30 à 11 h 30, après quoi l'événement deviendra privé.



Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] pour obtenir les détails relatifs à l'emplacement.

Renseignements et r.s.v.p. : Lauren Wagn, Agente, relations publiques et communications, Unité de gestion du Manitoba, Parcs Canada, [email protected] / Tél. : 431-996-6758