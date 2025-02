TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, participera à une cérémonie de dévoilement de la plaque de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique nationale du programme de recrutement de domestiques antillaises.

De 1955 à 1967, le programme de recrutement de domestiques antillaises était un programme d'immigration ciblé par lequel les femmes des pays des Caraïbes venaient au Canada pour travailler comme domestiques, à une époque où les politiques gouvernementales restreignaient l'immigration non blanche. Alors que nous commémorons ce programme, nous pouvons mieux comprendre les défis auxquels ces femmes ont été confrontées à leur arrivée au Canada et célébrer les contributions qu'elles et leurs descendants ont apportées dans les communautés qu'elles appellent leur chez-soi.

Veuillez noter que le présent avis pourrait changer sans préavis.

Les détails sont les suivants :

Date : Samedi 8 février 2025



Heure : La cérémonie commence à 14 heures (HNE)

Les médias sont priés d'arriver à 13 h 45.



Lieu : Toronto (Ontario)

Veuillez communiquer avec [email protected] pour les renseignements de

l'emplacement de l'événement.

