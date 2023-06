Les migrations illustrent les difficultés auxquelles de nombreux loyalistes noirs et de Marrons de la Jamaïque ont été confrontés dans les Maritimes

GATINEAU, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître à la fois les victoires et les difficultés qui ont contribué à définir le Canada, et nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation des migrations des personnes noires vers la Sierra Leone à titre d'événement d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Les migrations de loyalistes noirs et de Marrons de la Jamaïque vers la Sierra Leone illustrent les frustrations et la désillusion des personnes auto-émancipées et libres d'ascendance africaine en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Le premier groupe à quitter en 1792 réunit 1 196 personnes libres et auto-émancipées d'ascendance africaine qui se sont établis en Nouvelle-Écosse après avoir soutenu la Grande-Bretagne pendant la guerre d'Indépendance américaine (1775-1783). Plus de 500 Marrons de la Jamaïque qui ont été exilés en Nouvelle-Écosse après la deuxième et dernière guerre des Marrons rejoignent les loyalistes noirs en Sierra Leone en 1800.

Les deux groupes témoignent des difficultés qu'ils éprouvent en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick incluent un traitement inégal au titre de la loi, à des menaces constantes de violence collective et à la possibilité de devenir ou redevenir esclaves. On avait promis à beaucoup de loyalistes noirs des terres agricoles qu'ils n'avaient jamais reçues ce qui les obligent à travailler pour des salaires de misère ou à signer des contrats de métayage ou de servitude forcée. Les Marrons de la Jamaïque ont fait face à des pressions pour abandonner leurs pratiques sociales, spirituelles et culturelles traditionnelles akan, et ils doivent effectuer un travail physique éprouvant dans des fermes et dans le cadre de projets de construction. En fin de compte, leur refus de s'y établir à long terme aura des répercussions durables sur les communautés africaines diasporiques dans les Maritimes, notamment en réduisant considérablement le nombre de personnes libre d'ascendance africaine dans les colonies.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné le Canada. La présentation de ces histoires à la population canadienne contribue à favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« La reconnaissance de l'importance historique nationale des migrations des personnes noires vers la Sierra Leone reconnaît les frustrations des loyalistes noirs et des Marrons de la Jamaïque après avoir fait face à un accueil inhospitalier dans les Maritimes. Le gouvernement du Canada s'est engagé à s'assurer que les Canadiens et Canadiennes aient des occasions d'en apprendre sur l'ensemble de notre histoire, notamment les périodes tragiques et honteuses qui font partie de notre passé commun. La commémoration consiste à reconnaître les nombreux aspects divers de notre histoire et à s'engager à faire mieux à l'avenir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis ravie que le succès de mes appels en faveur de la représentation des Noirs au fil des ans se traduise en cet important symbole. Cette désignation ajoute à la complexité de l'expérience de la liberté pour les Africains asservis et anciennement asservis au Canada, de leur expérience et de leur approche pour améliorer leur condition. Leur résilience a été amplifiée par leurs revendications et les rapprochent de l'Afrique. »

Rosemary Sadlier

OOnt, défenseur de la justice sociale, consultant et auteur

« Cette désignation honore la mémoire des ancêtres qui ont effectué ces voyages très importants, et constitue un véritable jalon dans l'histoire du Canada, de la Sierra Leone et de l'Atlantique noir. Elle reconnaît la vision, la constance et le courage des loyalistes noirs et des Marrons pour se tailler des espaces de liberté et d'épanouissement personnel. »

Afua Cooper

Présidente de Killam Research à l'université de Dalhousie

« La désignation des migrations des personnes noires vers la Sierra Leone comme un événement d'importance historique nationale nous permet de réfléchir à certaines des injustices vécues par les Noirs au Canada, mais aussi à leur force et à leur endurance inébranlables. J'encourage tout le monde à en apprendre davantage sur cette désignation et sa place importante dans l'histoire du Canada. »

Arielle Kayabaga

Députée de London-Ouest et présidente du caucus libéral noir

Les migrations entraînent la création de documents exceptionnels et inestimables qui font état de la vie et des expériences des loyalistes noirs et des Marrons jamaïcains.

Environ 3 500 loyalistes noirs ont été évacués vers la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick après la guerre d'Indépendance américaine. Il s'agissait du plus grand afflux de personnes d'ascendance africaine auto-émancipées et libres que les colonies britanniques aient jamais connu. Le gouvernement du Canada a reconnu l'Expérience des loyalistes noirs comme un événement d'importance historique nationale en 1994.

Si la plupart des Marrons jamaïcains ont quitté la Nouvelle-Écosse pour la Sierra Leone en 1800, on estime généralement que certains sont restés sur place. Les noms de famille, les accents, les idiomes, les coutumes, les histoires orales et les traditions des Afro-néo-écossais témoignent de leur présence constante. Le gouvernement du Canada a reconnu les Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse comme un événement d'importance historique nationale en février 2023.

reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

