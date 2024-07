Shiibaashka'igan - la robe à clochettes est une robe sacrée et une tradition de danse des femmes Anishinaabe.

GATINEAU, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Les désignations historiques nationales sont un moyen de faire en sorte que les Canadiens aient l'occasion d'apprendre toute l'étendue de notre histoire commune, y compris les périodes difficiles qui font partie de notre passé. Comprendre les événements qui ont conduit au Canada d'aujourd'hui nous aide à réfléchir à la manière de construire une société plus inclusive aujourd'hui et pour les générations futures.

Pow-wow de la Première Nation de Timiskaming, Lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue, 21 juin 2017 © Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de Shiibaashka'igan - la robe à clochettes comme un événement d'importance historique nationale. Shiibaashka'igan - la robe à clochettes est une robe sacrée et une tradition de danse des femmes Anishinaabe. Lorsque la robe est portée, les clochettes, qui sont faites de cônes métalliques, produisent un son rythmique lorsqu'elles entrent en contact pendant que la danseuse se déplace au rythme du grand tambour et des chants traditionnels du groupe de tambour.

De nombreuses traditions orales retracent les origines de la robe à clochettes au début du XXe siècle. Cette période a été marquée par des difficultés extrêmes dues à la pandémie de grippe (1918-1919) et à l'intensification de la mise en œuvre de politiques d'assimilation par le gouvernement fédéral, notamment l'interdiction continue des cérémonies et pratiques culturelles et spirituelles des Premières Nations. Transmis en rêve par Gichi Manidoo (le Créateur) et s'inspirant des pratiques et traditions spirituelles anishinaabe, Shiibaashka'igan est devenu un style de danse populaire et très apprécié, ainsi qu'un moyen de guérison, de récupération de la culture et d'affirmation de l'identité. L'une des traditions orales les plus répandues fait remonter l'origine de la robe à clochettes à feu Maggie White (1922-1991). Lorsque Maggie est tombée gravement malade à l'âge de huit ans, son grand-père Pinasse a réalisé une série de rêves dans lesquels il était chargé de confectionner pour sa petite-fille une robe spéciale ornée de cônes métalliques brillants. Il a cousu la robe, demandé à sa petite-fille très faible de la porter et lui a appris une danse qu'il avait vue en rêve. Malgré sa maladie, la jeune fille a réussi à danser et elle a été guérie. Plus tard dans sa vie, Maggie White est devenue la « première dame de la danse de la robe à clochettes » parce qu'elle a popularisé la robe à clochettes et la tradition de la danse dans les pow-wow partout au Canada et les États-Unis de la fin des années 1960 jusqu'au début des années 1980. Aujourd'hui, la danse de la robe à clochettes est vénérée lors des pow-wow traditionnels et de compétition partout en Amérique du Nord, où de nouvelles générations de femmes et de personnes bispirituelles continuent de partager cette danse.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné le Canada. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« La robe à clochettes est un vêtement sacré et une danse traditionnelle qui continue d'être une source de guérison pour les personnes, les familles et les communautés. En commémorant l'importance historique nationale de Shiibaashka'igan | la robe à clochettes, nous encourageons tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur les perspectives, les cultures et les traditions des peuples autochtones et nous contribuons à favoriser une meilleure appréciation, une meilleure prise de conscience et une meilleure compréhension. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La robe à clochettes symbolise l'esprit de guérison. L'esprit de la danse, du tambour et le lien avec la famille, la communauté et le lien avec le spirituel. Ces liens ont contribué à préserver le caractère sacré de la vie, à vivre d'une bonne manière : la manière originale dont le créateur voulait que nous vivions. »

M. Randy White, petit-fils de Maggie White

« La reconnaissance aujourd'hui de Shiibaashka'igan - la robe à clochettes est un geste de profond respect pour le patrimoine culturel et les traditions de guérison des communautés anishinaabe. En reconnaissant l'importance de la robe à clochettes, nous progressons également sur la voie vers la réconciliation. Que le son de la robe nous rappelle notre engagement à guérir les blessures du passé, à favoriser la compréhension et à bâtir un avenir ancré dans le respect, l'unité et un objectif commun. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

La danse de la robe à clochettes est une catégorie de danse officielle du pow-wow.

Les traditions orales situent l'une des origines du costume et de la danse au début du XX e siècle dans la communauté anishnaabe de la Première Nation Naotkamegwanning (également connue sous le nom de Whitefish Bay) dans la région du lac des Bois au nord-ouest de l' Ontario , et une autre dans la communauté ojibwée des Mille Lacs au centre-nord du Minnesota .

siècle dans la communauté anishnaabe de la Première Nation Naotkamegwanning (également connue sous le nom de Whitefish Bay) dans la région du lac des Bois au nord-ouest de l' , et une autre dans la communauté ojibwée des au centre-nord du . La robe à clochettes a évolué depuis les premiers modèles des années 1920, dont la conception et le tissu étaient simples et qui étaient ornés de rangées de cônes métalliques cousus sur le corsage et la jupe qui descendait jusqu'à la cheville, jusqu'à l'introduction plus tardive de tissus synthétiques aux couleurs vives avec des ornements et des cônes cousus en rangées droites ou en motifs géométriques.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

