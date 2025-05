LONDRES, le 19 mai 2025 /CNW/ - Lors d'une cérémonie de dévoilement de plaque aujourd'hui à Londres, au Royaume-Uni, Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada, et Bernard Thériault, président de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, étaient présents à un événement organisé par l'honorable Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni. L'événement commémorait l'importance historique nationale de la création du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni.

Vue extérieure de la Maison du Canada, Londres, Angleterre, 1925 © Bedford Lemere and Co. / National Photography Collection (BAC) (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Le dévoilement de la plaque commémorative et l'annonce de la désignation historique nationale ont été faits au nom du ministre responsable de Parcs Canada dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

L'établissement du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni a constitué un chapitre important de l'histoire diplomatique du Canada. Le Canada a été le premier pays de ce qui est devenu le Commonwealth à établir un haut-commissariat. Le rôle du haut-commissariat, le plus ancien poste diplomatique du Canada, a évolué à mesure que le Canada a acquis une plus grande autonomie juridique et diplomatique. Depuis ses débuts informels à la fin du XIXe siècle, le bureau a fait la promotion des intérêts canadiens en matière de commerce et d'immigration.

Le 29 juin 1925, le roi George V et la reine Mary ont inauguré la Maison du Canada nouvellement rénovée sur Trafalgar Square, qui est devenue le nouveau siège du haut-commissariat du Canada. Sa stature et sa proximité avec les centres décisionnels britanniques reflètent l'indépendance croissante du Canada et son rôle important au sein du Commonwealth.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Citations

« Au nom de Parcs Canada, j'ai l'honneur de me joindre au haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, au président de la Commission des lieux et monuments historiques et au personnel de la Maison du Canada à Londres pour commémorer l'importance historique nationale de la création du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni. La collaboration de Parcs Canada avec la Commission des lieux et monuments historiques du Canada sur des désignations comme celle-ci est un moyen important de mettre en valeur le patrimoine riche et varié du Canada et d'offrir à tous l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

« La Maison du Canada est heureuse que le gouvernement du Canada ait reconnu l'importance historique nationale de l'établissement et de la croissance du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni. Cette reconnaissance spéciale souligne le rôle important que la présence diplomatique évolutive du Canada au Royaume-Uni a joué dans la représentation de notre pays sur la scène mondiale depuis 1869. Elle reconnaît le dévouement extraordinaire et le travail acharné de tout notre personnel canadien et engagé localement au fil des ans, et s'ajoute à notre célébration cette année du 100e anniversaire de la Maison du Canada dans son emplacement prestigieux actuel au cœur de Londres, sur Trafalgar Square. »

L'honorable Ralph E. Goodale C.P.,

Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Représentant permanent auprès de l'Organisation maritime internationale

Les faits en bref

Le gouvernement canadien a créé le poste de haut-commissaire en 1880. Bien que le poste n'ait pas de statut diplomatique officiel ni le droit de négocier directement avec les puissances étrangères, le haut-commissaire représente les intérêts commerciaux et financiers canadiens, fait la promotion de l'émigration et du commerce et gère les relations du Canada avec la Grande-Bretagne. Ce titre distinctif, né du statut unique du Canada au sein de l'Empire britannique immédiatement après la Confédération, deviendra éventuellement la norme parmi les pays du Commonwealth.

Aujourd'hui, le haut-commissariat fait la promotion des intérêts du Canada au Royaume-Uni de diverses façons : en représentant le gouvernement canadien auprès du Royaume-Uni, en facilitant les relations bilatérales dans des domaines tels que le commerce, l'armée et la sécurité, l'action climatique, la science et l'innovation, en fournissant des services d'immigration et de visa ainsi que des services consulaires aux Canadiens et Canadiennes au Royaume-Uni, et en faisant la promotion de la culture et des valeurs canadiennes ainsi que des priorités du gouvernement.

En 2025, la Maison du Canada célèbre son centenaire, marquant un siècle de diplomatie et de prestation de services pour le Canada et les Canadiens et Canadiennes au Royaume-Uni. Les célébrations du centenaire comprennent une exposition spéciale sur l'histoire de la Maison du Canada à la Galerie du Canada à Trafalgar Square. L'exposition intitulée « 1925-2025 : Un siècle d'histoire de la Maison du Canada » ouvre ses portes ce mois-ci jusqu'à la fin de l'été. La galerie du Canada est ouverte au public et peut être visitée gratuitement du lundi au samedi, entre 11 h et 17 h 45 (BST).

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada concernant l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

Document connexe

Document d'information : Établissement du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni

Liens connexes

