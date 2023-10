Catherwood était une star de l'athlétisme de classe mondiale qui a contribué à améliorer les opportunités sportives pour les femmes dans les compétitions internationales

GATINEAU, QC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation d'Ethel Catherwood à titre de personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître l'ensemble de notre histoire commune, à la fois les victoires et les difficultés qui ont contribué à définir le Canada, et nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures.

Timbre-poste commémorant Ethel Catherwood, 1928, saut en hauteur © Société canadienne des postes/Bibliothèque et Archives Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Née en 1908, Ethel Catherwood a passé son enfance à Scott, en Saskatchewan. C'est à Scott qu'elle a perfectionné ses habiletés athlétiques polyvalentes en nombreux sports, notamment l'athlétisme. Son père a même aménagé une zone de chute pour le saut en hauteur dans leur cour pour encourager sa passion. Tout au long de son adolescence, Catherwood s'est entraînée assidûment et a excellé dans le saut en hauteur et le lancer du javelot lors de compétitions, battant des records nationaux et mondiaux.

Grâce aux efforts d'organisations sportives féminines, le Comité international olympique a accepté à contrecœur d'inclure cinq épreuves d'athlétisme féminin aux Jeux olympiques de 1928 à titre d'essai. L'avenir des femmes aux Jeux olympiques reposait sur leurs performances athlétiques. Catherwood a fait partie de l'équipe olympique canadienne d'athlétisme aux cotés de Jane Bell, Myrtle Cook, Bobbie Rosenfeld, Ethel Smith et Jean Thompson, qui ensembles reçoivent le surnom de « Matchless Six » (les six incomparables). Catherwood a remporté la médaille d'or au saut en hauteur et est la seule Canadienne à avoir gagné la médaille d'or à une épreuve olympique d'athlétisme au cours du XXe siècle et du premier quart du XXIe siècle.

Après les Jeux, Catherwood a gagné des titres au saut en hauteur et au lancer du javelot en 1930 avant de se retirer du sport. Il est bien documenté qu'elle a cherché à mener une vie plus privée. Les chroniqueurs sportifs ont décrit ses capacités athlétiques au saut en hauteur, mais, étant donné le sexisme extrême qui règne dans le sport, ceux-ci insistent sur sa beauté et portent des jugements sur sa vie personnelle, et ce sont certaines des raisons pour lesquelles elle se retire de la vie publique.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné le Canada. La présentation de ces histoires à la population canadienne contribue à favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https ://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Citations

« C'est un honneur de reconnaître officiellement l'importance historique nationale d'Ethel Catherwood, son talent athlétique exceptionnelle et son impact retentissant sur la capacité des femmes à concourir dans les sports, tant au Canada que sur la scène mondiale. Des histoires comme la sienne démontrent les contributions et les expériences uniques que les femmes ont apportées et continuent d'apporter au développement du Canada. En commémorant l'importance historique nationale de personnes comme Ethel Catherwood, nous aidons à partager ces histoires et espérons favoriser une meilleure compréhension des diverses expériences des gens au Canada au fil du temps. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Ethel Catherwood est une Canadienne remarquable qui a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928, les premiers Jeux olympiques où les femmes ont concouru en athlétisme. »

Vera Pezer

Personne qui a proposé la candidature d'Ethel Catherwood à titre de personnage d'importance historique nationale

« Grâce à ses compétences athlétiques et à sa détermination, Ethel Catherwood a changé à jamais le monde du sport. Aux côtés de ses coéquipières, les « Matchless Six » (les six incomparables), et comme la seule Canadienne à avoir gagné la médaille d'or à une épreuve olympique d'athlétisme au cours du XXe siècle et du premier quart du XXIe siècle, elle a contribué à rendre les sports d'athlétisme plus inclusifs pour les athlètes féminines. En tant qu'athlète et femme handicapée, je suis ravie de voir l'héritage d'Ethel reconnu grâce à cette désignation historique nationale. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

Les faits en bref

Les exploits athlétiques d'Ethel Catherwood ont été commémorés de nombreuses façons au fil des ans. En 1966, Postes Canada émet un timbre commémoratif illustrant son saut mémorable. Elle est intronisée au Temple de la renommée olympique du Canada en 1949 et aux temples de la renommée du Canada , de la Saskatchewan et de Saskatoon en 1955, en 1966 et en 1986, respectivement.

en aux temples de la renommée du , de la et de en 1955, en 1966 et en 1986, respectivement. L'impressionnante carrière sportive de Catherwood a été marquée par le sexisme envers les femmes dans le sport. Surnommée « Saskatoon Lily », elle est l'athlète la plus photographiée des Jeux de 1928. La façon dont elle a été traitée par les médias est un exemple du traitement sexiste et de l'attention non désirée que de nombreuses athlètes féminines endurent.

Octobre est le Mois de l'histoire des femmes au Canada , le moment de célébrer les femmes et les filles courageuses de notre passé et de notre présent qui contribuent à un Canada meilleur et plus inclusif.

l'histoire des femmes au , le moment de célébrer les femmes et les filles courageuses de notre passé et de notre présent qui contribuent à un meilleur et plus inclusif. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Produit connexe

Document d'information : Ethel Catherwood (1908-1987)

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]