Humphrey a apporté d'importantes contributions à l'avancement du droit international et des droits de la personne.

GATINEAU, QC, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Les désignations historiques nationales reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent à la population canadienne la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de John P. Humphrey comme personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

John P. Humphrey (1905-1995) était un avocat et un professeur d'université canadien qui a joué un rôle important dans l'avancement du droit en matière de droits de la personne. Humphrey est né à Hampton, au Nouveau-Brunswick, et a étudié, puis enseigné à l'Université McGill, à Montréal. Il y a mis au point des cours innovants en droit administratif, public et international, et est devenu un fervent défenseur de la paix et de l'internationalisme juridique.

En 1946, il est devenu le premier directeur de la division des droits de l'homme au sein du Secrétariat des Nations unies (ONU). Humphrey et son équipe ont préparé un document de 48 articles et les documents annexes pour la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui ont jeté les bases de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration est progressivement devenue partie intégrante du droit coutumier, a inspiré de nombreuses conventions et déclarations internationales sur les droits de la personne ainsi que les efforts ultérieurs du Canada pour reconnaître et protéger les droits de la personne.

Après 20 ans à l'ONU, M. Humphrey est retourné à Montréal, où il a recommencé à enseigner le droit international et l'organisation internationale à McGill, a siégé à de nombreux organismes internationaux et nationaux, et a continué à défendre les droits de la personne en participant à la création d'organismes aussi importants qu'Amnistie internationale Canada et Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains (anciennement la Fondation canadienne des droits de la personne).

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes ont été d'ardents défenseurs de la protection des droits de la personne, mais peu de personnes ont autant contribué à faire avancer les choses que John P. Humphrey. Son travail a contribué à l'adoption d'initiatives en faveur des droits de la personne dans le monde entier. John P. Humphrey occupe une place remarquable dans l'histoire du Canada et mérite d'être reconnu comme une personne d'importance historique nationale. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« En tant qu'avocat canadien, universitaire et militant des droits de la personne, John P. Humphrey a contribué à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1947, qui a servi de base à l'élaboration de lois canadiennes fédérales, provinciales et territoriales protégeant les droits de la personne. Nous sommes fiers d'honorer M. Humphrey en tant que personne d'importance historique nationale pour son rôle de premier plan dans la promotion des droits de la personne à l'échelle mondiale, ainsi que pour avoir fait partie intégrante de la mobilisation constructive du Canada dans le monde. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre des Affaires étrangères

« John Humphrey croyait fermement à l'importance des droits humains pour tout le monde et au pouvoir d'éduquer les gens sur leurs droits. Son engagement et sa vision ont été à la base du travail d'Equitas et continuent de nous guider dans le soutien des personnes défenseuses des droits humains partout dans le monde et dans notre travail avec elles pour une plus grande justice sociale pour tout le monde. Equitas est ravie que sa contribution à l'histoire du Canada soit reconnue. Elle nous rappelle que la défense des droits humains est la responsabilité de chacun-e d'entre nous. »

Odette McCarthy

Directrice générale, Equitas

Les faits en bref

John P. Humphrey a reçu de nombreuses distinctions, dont l'Ordre du Canada , l'Ordre national du Québec et le Prix des droits de l'homme des Nations Unies.

a reçu de nombreuses distinctions, dont l'Ordre du , l'Ordre national du Québec et le Prix des droits de l'homme des Nations Unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme est considérée comme un document marquant dans l'histoire des droits de la personne. Selon les Nations Unies, elle a été traduite dans plus de 500 langues et est largement reconnue comme ayant inspiré l'adoption de plus de 70 traités relatifs aux droits de la personne, appliqués aujourd'hui de manière permanente à l'échelle mondiale et régionale (tous contiennent des références à la Déclaration dans leur préambule). Aujourd'hui, la communauté internationale commémore son adoption le 10 décembre avec la célébration annuelle de la Journée des droits de l'homme.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document connexe

Fiche d'information : John P. Humphrey (1905-1995)

Liens connexes

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]