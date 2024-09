Né le 2 novembre 1857 dans le Delaware, aux États-Unis, il fait partie des quelque 30 000 Afro-Américains en quête de liberté, arrivés au Canada par les itinéraires secrets du chemin de fer clandestin. Fils d'une mère esclave et d'un père libre, Albert Calvin Jackson est aussi esclave d'un point de vue juridique. Son père meurt avant sa naissance, accablé par le chagrin de la vente de ses deux fils aînés. Albert n'a qu'un an lorsque sa mère, Ann Maria Jackson, l'emmène avec ses six autres frères et sœurs dans ce qui est alors la province du Canada.

En mai 1882, le jeune homme est embauché comme facteur à Toronto pour Royal Mail Canada, aujourd'hui Postes Canada. Toutefois, lorsqu'il se présente au travail, il subit de la discrimination raciale et est déchu de son poste. La communauté afro-canadienne de Toronto proteste contre ce traitement injuste et fait appel directement au premier ministre. En juin, Albert Calvin Jackson obtient son uniforme et reçoit une formation avant d'entamer une carrière de 36 ans dans la livraison du courrier. La lutte qu'il a menée contre le racisme ainsi que ses contributions à la vie culturelle, économique et sociale du Canada resteront gravées dans notre mémoire.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. Les désignations historiques nationales rappellent des moments de grandeur et de triomphe ou nous invitent à revenir sur des moments complexes et douloureux qui ont contribué à définir le Canada d'aujourd'hui. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de reconnaître Albert Calvin Jackson comme personne d'importance historique nationale. Lui et sa famille ont fui l'esclavage aux États-Unis et ont lutté contre la discrimination raciale au Canada. Ses 36 années de service en tant que l'un des premiers facteurs canadiens d'origine africaine témoignent de sa persévérance et de sa conviction ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Albert Jackson a fait preuve d'une force et d'une dignité véritables alors qu'il était persécuté parce qu'il était un Noir dans un monde de Blancs. Nous n'aurions jamais imaginé, même dans nos rêves les plus fous, que notre arrière-grand-père deviendrait un jour un personnage historique national. Les Jackson sont venus de loin pour faire honneur aux nombreuses distinctions qui ont été accordées à leur ancêtre. Ce qu'il nous a légué de plus marquant est l'importance de la famille et de ne jamais renoncer! La famille Jackson tient à remercier le gouvernement du Canada pour ce grand honneur ».

Shawne Jackson-Troiano

Arrière-petite-fille d'Albert Calvin Jackson, au nom de la famille Jackson

Albert Calvin Jackson aura été le premier, sinon l'un des premiers, facteur d'origine africaine au Canada , où il s'est battu contre la discrimination raciale et a distribué le courrier à Toronto durant 36 ans.

, où il s'est battu contre la discrimination raciale et a distribué le courrier à durant 36 ans. Après les protestations de la communauté afro-canadienne de Toronto, le premier ministre John A. Macdonald demande au maître de poste T.C. Patterson de redonner à Albert Calvin Jackson le poste pour lequel il a été embauché. Le 7 juin 1882, le jeune homme endosse l'uniforme et se forme au métier de facteur.

redonner à Albert Calvin Jackson le poste pour lequel il a été embauché. Le 7 juin 1882, le jeune homme endosse l'uniforme et se forme au métier de facteur. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. À ce jour, on compte plus de 2 240 désignations effectuées à l'échelle nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements.

Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

