OTTAWA, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Ayant accès à une main-d'œuvre hautement instruite ainsi qu'à des établissements de recherche de calibre mondial, le secteur canadien des sciences et de la recherche se trouve en bonne posture pour s'attaquer à certains des défis mondiaux les plus pressants. Par l'entremise de ses programmes de formation en recherche, de recherche axée sur la connaissance et de partenariats de recherche, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) joue un rôle clé en favorisant la collaboration avec les organismes des secteurs public, privé, sans but lucratif et communautaire de même qu'avec les peuples autochtones. Le CRSH appuie des initiatives de premier plan qui représentent un engagement à offrir un meilleur avenir à la population canadienne et à la communauté internationale.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la reconduction de Ted Hewitt à la présidence du CRSH, pour un mandat de deux ans.

M. Hewitt dirige le CRSH depuis mars 2015. Avant cela, il occupait les fonctions de vice-président directeur de l'organisme, poste auquel il avait été nommé en 2012. Il a également été, de 2017 à 2019, le tout premier président du Comité de coordination de la recherche au Canada, ainsi que le premier président à se voir confier un second mandat, en 2023.

Guidé par le plan stratégique 2020-2025 du CRSH intitulé Momentum, M. Hewitt a mené l'organisme à travers de grands changements en plus de lui permettre de connaître une croissance exceptionnelle. Il a joué un rôle prépondérant dans le recrutement de chercheurs spécialisés en sciences humaines, qui ont su aider le Canada à surmonter la pandémie et à enregistrer une vigoureuse reprise. M. Hewitt a supervisé le lancement et la mise en œuvre d'initiatives nationales prioritaires en recherche qui visaient à promouvoir la recherche internationale, interdisciplinaire, transformatrice et à haut risque; à renforcer la capacité de recherche et de formation en recherche autochtones; et à améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de l'écosystème canadien de la recherche.

En tant que président du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, M. Hewitt a chapeauté la réalisation d'investissements majeurs dans des programmes et des initiatives de chaires de recherche partout au Canada de même que l'octroi de nouveaux fonds à l'appui de la recherche biomédicale et d'un soutien aux établissements pour les aider à couvrir les coûts indirects de la recherche, y compris ceux destinés à renforcer la sécurité de la recherche.

Avant d'être au service du CRSH, M. Hewitt a occupé, de 2004 à 2011, les fonctions de vice-recteur, Recherche et Relations internationales, à l'Université Western, à London, en Ontario, où il avait d'abord été, à compter de 1989, professeur de sociologie.

« Je félicite M. Hewitt pour sa reconduction à la présidence du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Sous sa gouverne, le Conseil a pu faire de la recherche au Canada un milieu plus inclusif aux retombées encore plus percutantes. J'ai hâte de travailler de nouveau avec lui et d'offrir notre soutien aux chercheurs et aux étudiants canadiens afin qu'ils puissent jouer un rôle central au pays comme sur la scène internationale. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je suis grandement honoré par cette reconduction, et je suis impatient de poursuivre l'important travail du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, aux côtés de mes estimés collègues. Grâce à notre réseau croissant de partenaires à l'échelle nationale et internationale, nous pourrons continuer de renforcer l'écosystème canadien de la recherche et de mettre à profit le talent, les connaissances et les relations uniques qu'a à offrir notre milieu de la recherche au Canada et au reste du monde. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ted Hewitt

Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) est l'organisme subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche et la formation en sciences humaines.

recherches en sciences humaines du (CRSH) est l'organisme subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche et la formation en sciences humaines. Le CRSH supervise la prestation d'un certain nombre de programmes des trois organismes subventionnaires, notamment le Programme des chaires de recherche du Canada et le fonds Nouvelles frontières en recherche, lequel appuie la recherche internationale et interdisciplinaire qui présente des risques élevés et demande des résultats rapides. Le CRSH est également responsable du secrétariat du Comité de coordination de la recherche au Canada .

et le fonds Nouvelles frontières en recherche, lequel appuie la recherche internationale et interdisciplinaire qui présente des risques élevés et demande des résultats rapides. Le CRSH est également responsable du secrétariat du Comité de coordination de la recherche au . Le conseil d'administration du CRSH est composé d'un président et d'un maximum de 18 autres membres nommés par le gouvernement fédéral pour représenter les intérêts du milieu universitaire et des secteurs public et privé. Les comités du conseil d'administration guident le CRSH et s'assurent que ses programmes de subventions et de bourses répondent aux besoins de la population canadienne.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a alloué plus de 16 milliards de dollars aux sciences et à la recherche en vue d'établir une marque mondiale qui permettra d'attirer des talents et des capitaux.

