GATINEAU, QC, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes au Canada contre la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, il a travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de vaccins pour négocier la livraison des vaccins au Canada dans les meilleurs délais possible.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que d'autres doses de vaccin pédiatrique contre la COVID-19 sont arrivées en sol canadien.

Hier, une cargaison de 1,136 million de doses du vaccin pédiatrique contre la COVID-19 Comirnaty de Pfizer-BioNTech est arrivée au Canada. Ainsi, les enfants âgés de 5 à 11 ans au Canada pourront recevoir leur deuxième dose dès qu'ils seront admissibles. Le gouvernement du Canada collaborera étroitement avec les provinces pour distribuer les doses le plus rapidement possible.

La vaccination, ainsi que les mesures de santé publique, demeurent la meilleure façon de protéger la santé des personnes et des collectivités contre la COVID-19. L'arrivée de ces doses représentent une étape importante, car celles-ci permettront d'offrir une protection supplémentaire aux jeunes du Canada et de limiter la propagation du virus.

Citations



« Le gouvernement du Canada continue de mettre tout en œuvre pour protéger la population canadienne contre la COVID-19. Fidèle à cet engagement, le Canada a reçu d'autres doses de vaccin pédiatrique qui permettront de protéger les jeunes au Canada. Nous ferons toujours le nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de tous au Canada. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les parents canadiens se demandent comment ils peuvent protéger adéquatement leurs enfants contre la COVID-19. Or, nous savons que la vaccination est un outil important à cet égard. Moi-même étant parent, je me réjouis de l'arrivée de ce deuxième lot de doses pédiatriques. Ainsi, un plus grand nombre de jeunes canadiens vont pouvoir se faire vacciner, ce qui contribuera à réduire la transmission de la COVID-19 durant le temps des Fêtes. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé



Faits en bref

Services publics et Approvisionnement Canada et l'Agence de la santé publique du Canada collaborent ensemble à l'achat et à la distribution des vaccins et des traitements contre la COVID-19 ainsi que des fournitures connexes.

Le 19 novembre 2021, Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 Comirnaty de Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Il s'agit du premier vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada pour ce groupe d'âge. C'est un jalon important dans la lutte contre la COVID-19 au Canada.

Le Canada a déjà reçu 2,9 millions de doses du vaccin pédiatrique de Pfizer, soit un nombre suffisant pour offrir une première dose à tous les enfants admissibles au Canada.

Liens connexes

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Réponse du Canada

Fournir de l'équipement dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19

Autorisations de médicament et de vaccin contre la COVID-19 : Liste des demandes reçues

La biofabrication : Pour l'avancement de l'industrie des sciences de la vie au Canada

Projets de vaccins, traitements et biofabrication liés à la COVID-19

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Alison Murphy, Cabinet de l'honorable Filomena Tassi, 819-997-5421, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]