GATINEAU, QC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Tous les Canadiens et Canadiennes devraient avoir le même accès aux programmes, aux services et aux mesures de soutien. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continue d'investir dans des programmes qui contribuent à éliminer les obstacles à l'accessibilité, renforcent l'inclusion et permettent aux personnes en situation de handicap de participer pleinement dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a lancé un nouvel appel de propositions dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité.

Jusqu'à 3 millions de dollars pourront être accordés par projet dans le cadre de cet appel de propositions afin d'appuyer des projets de construction, de rénovation ou d'amélioration de plus grande envergure. Les projets proposés peuvent être mis en œuvre dans les milieux de travail, les centres de répit, les centres sportifs et les centres communautaires, et ils doivent avoir pour objectif d'accroître l'accès aux programmes et aux services destinés aux personnes en situation de handicap avec des listes d'attente actives.

Pour avoir droit au financement, une installation doit être utilisée par une organisation qui offre exclusivement des services aux personnes en situation de handicap ou offre plus d'un programme, d'un service ou d'une mesure de soutien s'adressant aux personnes en situation de handicap. Pensons par exemple à l'agrandissement d'un centre de répit pour accueillir plus de participants aux programmes de jour, ce qui réduira la liste d'attente composée de personnes en situation de handicap qui souhaitent avoir accès à ces programmes.

Les organismes admissibles sont invités à présenter leur demande de financement d'ici le 13 décembre 2023, à 17 h (HNE), en ligne, à l'adresse : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite-moyenne-envergure.html. Des séances d'information en ligne seront offertes pour aider les organismes à présenter leur demande. Les détails sur ces séances seront disponibles à partir du lien sur le Fonds pour l'accessibilité.

Ce financement soutient le développement de collectivités accessibles et inclusives, l'un des aspects clés du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap qui consiste à bâtir un Canada véritablement inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

Citation

« Parfois, tout ce dont une personne en situation de handicap a besoin pour être pleinement engagée dans sa communauté est une rampe pour accéder aux centres de services qu'elle fréquente ou des toilettes accessibles sur son lieu de travail. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, nous permettons aux organismes à travers le pays d'apporter des améliorations concrètes à leurs installations, pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder facilement aux services et aux programmes qu'elles méritent. Cette initiative ne vise pas seulement à améliorer l'infrastructure; elle vise à favoriser un Canada inclusif, où tout le monde a la possibilité de participer pleinement et équitablement.»

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Les faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien sur cinq de 15 ans et plus, ce qui représente près de 6,2 millions de personnes, déclare avoir une incapacité.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions par lequel le gouvernement finance des projets de construction, de rénovation ou d'amélioration à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Plus de 7 200 projets ont été financés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité depuis son lancement en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens et de Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.

Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à accorder 10 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour appuyer des projets supplémentaires dans le cadre du volet des projets de moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité ainsi que répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap et s'attaquer aux obstacles auxquels elles se heurtent dans les collectivités et les milieux de travail partout au pays.

