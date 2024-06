OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones sont 12 fois plus susceptibles d'être portées disparues ou assassinées que les femmes non autochtones au Canada. Nous devons travailler ensemble, de toute urgence, pour rendre les communautés plus sûres, pour rendre justice aux personnes survivantes et aux familles et pour démanteler le racisme systémique, la misogynie et la discrimination de longue date créés par plus d'un siècle de colonisation qui ont mené à cette crise tragique au Canada.

Depuis le lancement de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le gouvernement du Canada a fait des efforts pour faire progresser environ les trois quarts du travail fédéral décrit dans les appels à la justice.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a publié le Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2023-2024. Le rapport souligne les progrès réalisés par le gouvernement fédéral au cours de la dernière année pour répondre aux appels à la justice, notamment :

Pour prévenir la violence et répondre aux besoins immédiats , le financement fédéral appuie 47 projets de refuges d'urgence et de logements de transition, créant ainsi 380 logements dans les communautés urbaines des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Autochtones de partout au Canada. Nous avons également aidé les communautés autochtones à réaliser 52 projets qui permettent d'améliorer la sécurité et le bien-être des communautés, comme le Red Eagle Lodge de Saskatoon , qui offre des programmes et des services culturels aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles et aux personnes de diverses identités de genre autochtones pour les aider à guérir des traumatismes, y compris les traumatismes intergénérationnels et la toxicomanie, et pour appuyer la réintroduction du rôle parental traditionnel et la réunification des familles.

Pour répondre à l'appel à la justice 3.2 concernant le manque critique d'accès aux services de santé dans les communautés - qui force les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones à se réinstaller dans les zones urbaines pour avoir accès aux soins de santé, sans garantie de sécurité - nous avons financé jusqu'à maintenant près de 100 communautés et organisations autochtones dans le but d'améliorer les services de sages-femmes et l'infrastructure connexe. Par exemple, le programme de centre de naissance mobile des Six Nations de la rivière Grand offre un endroit sûr où accoucher lorsque le domicile d'une personne ne convient pas.

En 2024-2025, alors qu'il reste encore du travail à faire, le gouvernement du Canada continuera, en partenariat avec les provinces et les territoires, de régler les problèmes émergents et de longue date et de réaliser des progrès à l'égard des appels à la justice afin de mettre fin à la crise nationale des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées.

Nous nous sommes engagés à apprendre de nos partenaires autochtones, tels que le National Families and Survivors Circle Inc. d'une manière qui respecte nos priorités communes et qui place les survivants autochtones et leurs familles au cœur de nos travaux. Nous avons tous un rôle à jouer et nous devons tous reconnaître que cette crise ne prendra fin que lorsque toutes les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones au Canada seront à l'abri de toute violence.

Citations

« Les progrès réalisés par le gouvernement fédéral pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles et aux personnes de diverses identités de genre autochtones vont dans la bonne direction, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin à cette crise nationale. Il faut un travail et un engagement continus de la part des partenaires provinciaux, territoriaux et clés au Canada car cela ne peut pas se faire sur un seul plan, ou par une seule personne ou une seule institution. L'objectif de veiller à ce que chaque femme, fille, personne bispirituelle et personne de diverses identités de genre autochtones au Canada soit exempte de violence, où qu'elles vivent, continuera d'être notre priorité au cours de l'année à venir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones méritent de vivre leur vie en toute sécurité, à l'abri de la peur et de la violence. Des progrès considérables ont été réalisés dans le cadre d'initiatives clés visant à prévenir la violence et à y réagir par l'entremise de logements, de refuges, d'infrastructures et de soutien direct pour le bien-être des familles et des personnes survivantes dans le Nord et partout au pays, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires autochtones, les communautés du Nord et tous les ordres de gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes systémiques et aux causes profondes de la violence. Ensemble, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour mettre fin à cette crise nationale. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Chaque femme, fille, personne bispirituelle et personne de diversité de genre mérite de se sentir en sécurité et protégée dans ce pays. Et cette sécurité commence par la mise en place de ressources sur lesquelles les Autochtones peuvent compter, comme les services de santé mentale, le logement, les possibilités économiques équitables et les services d'aide à l'enfance et à la famille. Le gouvernement fédéral sera toujours un partenaire engagé et sera là pour soutenir les solutions proposées par les Autochtones en vue de bâtir un avenir plus sûr. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le fait de répondre aux appels à la justice pour mettre fin à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées est une obligation fondamentale. Femmes et Égalité des genres Canada contribue aux efforts nationaux, notamment au moyen des mesures décrites dans le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, plus précisément dans le cadre du pilier 4 - Approches dirigées par les Autochtones, qui est un élément fondamental de la création d'initiatives significatives, qui constitue un changement durable. Bien que des progrès soient réalisés, il reste encore beaucoup à faire. Nous continuerons de travailler ensemble pour assurer la justice, la sécurité et la dignité pour tous les peuples autochtones et pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Canada. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Professionnels, dévoués et adaptés sur le plan culturel - ce sont nos principes directeurs en matière de services de police autochtones. Notre gouvernement continuera de travailler avec le leadership communautaire, les provinces et les territoires et les organismes d'application de la loi pour renforcer les initiatives de sécurité communautaire et les services de police dans les communautés inuites et des Premières Nations. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Il faut absolument s'attaquer aux répercussions causées par les lois et les politiques coloniales afin d'améliorer le système de justice au Canada et d'apporter la justice, la protection, le respect et la paix aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles et aux personnes de diverses identités de genre autochtones. Nous devons continuer d'aller de l'avant en partenariat avec les peuples autochtones, afin de faire progresser les initiatives éclairées par leur expérience vécue. »

L'honorable Arif Virani

Ministre de la Justice et Procureur général du Canada

« La culture peut être une puissante source de guérison, d'identité et de sécurité pour les femmes et les filles ainsi que les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones. Ce rapport d'avancement souligne notre engagement à soutenir les initiatives culturelles qui permettent aux communautés de se réapproprier leurs langues et leurs traditions et de faire connaître leurs propres histoires. Nous continuerons à travailler en partenariat avec les communautés autochtones pour créer des environnements qui les soutiennent et favorisent leur sécurité, tout en étant des espaces de créativité et de libre expression. »

L'honorable Pascale St-Onge

Ministre du Patrimoine canadien

« La lutte contre la violence faite aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles et aux personnes de diverses identités de genre autochtones est une priorité nationale qui exige un engagement et des efforts indéfectibles de notre part. Nous sommes solidaires des communautés autochtones, et travaillons avec nos partenaires pour amplifier et élever les voix autochtones, afin que leurs histoires soient entendues, que leurs droits soient protégés et que notre promesse de créer une société plus sûre et plus inclusive soit respectée. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec nos partenaires pour veiller à ce que les peuples autochtones de tout le pays aient un accès équitable à des services de santé culturellement appropriés, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Il faut absolument soutenir les organismes communautaires dans la lutte contre les inégalités en matière de santé alors que nous travaillons à combler les écarts en matière de santé entre les communautés autochtones et non autochtones. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont surreprésentées parmi les victimes de violence au Canada. Entre 2009 et 2021, le taux d'homicides chez les femmes et les filles autochtones était six fois plus élevé que chez les femmes non autochtones, selon Statistique Canada.

2021, le taux d'homicides chez les femmes et les filles autochtones était six fois plus élevé que chez les femmes non autochtones, selon Statistique Canada. Cette année, le 3 juin marque le cinquième anniversaire du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (l'Enquête nationale).

Les 231 appels à la justice de l'Enquête nationale varient en complexité et en responsabilité partagée : Il y a 29 appels à la justice qui s'adressent exclusivement au gouvernement fédéral. Il y a 186 appels à la justice qui, collectivement, interpellent les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il y a 6 appels à la justice qui s'adressent exclusivement aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Il y a 10 appels à la justice qui s'adressent exclusivement à des intervenants non gouvernementaux.

La Voie fédérale est la contribution du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les personnes survivantes, les familles et les organisations de femmes autochtones en réponse à l'Enquête nationale.

élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les personnes survivantes, les familles et les organisations de femmes autochtones en réponse à l'Enquête nationale. Les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent également publier des rapports d'étape individuels le 3 juin dans le cadre de leur contribution au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées .

. Le Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2023-2024 comprend cinq rapports sur les initiatives qui ont une incidence sur les personnes 2ELGBTQI+ issues des Premières Nations, des Métis, des Inuit, des milieux urbains et autochtones.

comprend cinq rapports sur les initiatives qui ont une incidence sur les personnes 2ELGBTQI+ issues des Premières Nations, des Métis, des Inuit, des milieux urbains et autochtones. Le Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones , publiée en juin 2023, comprend 10 mesures qui mettent l'accent sur le respect des droits des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones.

d'action de la , publiée en juin 2023, comprend 10 mesures qui mettent l'accent sur le respect des droits des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones. La deuxième table ronde annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale nationale sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées s'est tenue les 7 et 8 février 2024 en vue de discuter d'une alerte robe rouge, du rapport final de la représentante spéciale du ministre à propos de la création d'un poste d'ombudsman des droits des Autochtones et des droits de la personne, du suivi des progrès et du leadership, ce qui a permis d'explorer les possibilités de collaboration.

Le 3 mai 2024, les gouvernements du Canada et du Manitoba ont annoncé un partenariat pour élaborer conjointement un système pilote régional d'alerte robe rouge avec des partenaires autochtones. Cette initiative est appuyée par un investissement de 1,3 million de dollars prévu dans le budget de 2024. Les systèmes d'alerte peuvent aider à s'assurer que lorsque des femmes, des filles et des personnes bispirituelles ou de diverses identités de genre autochtones sont portées disparues, elles sont retrouvées.

ont annoncé un partenariat pour élaborer conjointement un système pilote régional d'alerte robe rouge avec des partenaires autochtones. Cette initiative est appuyée par un investissement de 1,3 million de dollars prévu dans le budget de 2024. Les systèmes d'alerte peuvent aider à s'assurer que lorsque des femmes, des filles et des personnes bispirituelles ou de diverses identités de genre autochtones sont portées disparues, elles sont retrouvées. La Ligne d'écoute pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées est une ligne d'appel d'urgence nationale sans frais accessible tous les jours pendant toute la journée, qui offre du soutien à toute personne qui a besoin d'aide émotionnelle en raison de la crise des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Produits connexes

Liens connexes

