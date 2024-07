Le comité consultatif formule des avis et des conseils en vue de promouvoir la prescription et l'utilisation approprié des médicaments sur ordonnance au Canada.

OTTAWA, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a publié aujourd'hui le rapport définitif du Comité consultatif sur l'utilisation appropriée (Comité consultatif) du Bureau de transition de l'Agence canadienne des médicaments, portant sur l'utilisation appropriée des médicaments. Le rapport propose neuf recommandations, axées sur cinq domaines stratégiques prioritaires, ainsi qu'un cadre pour le programme sur l'utilisation appropriée de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC). Ces recommandations serviront de base à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie pancanadienne pour l'utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance.

Les médicaments sont conçus pour améliorer la santé des patients, cependant la prescription et l'utilisation inappropriée de médicaments sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur les patients et d'entraîner des coûts considérables pour le système de soins de santé. Si elle n'est pas contrôlée, l'utilisation inappropriée peut être grave et entraîner des chutes, des fractures, des troubles de la mémoire, une perte d'autonomie, l'hospitalisation et la mort.

Quelque 1,9 million de personnes âgées au Canada prennent régulièrement au moins un médicament qui leur a été prescrit de manière inappropriée. L'utilisation inappropriée de ces médicaments a un impact économique de 419 millions de dollars par an, soit plus de 1,4 milliard de dollars si l'on tient compte des visites à l'hôpital et de l'impact des autres méfaits.

Une stratégie nationale axée sur la prescription et l'utilisation appropriées des médicaments fournira une vision commune pour soutenir à la fois les prescripteurs et les patients, contribuant ainsi un meilleur état de santé pour la population canadienne. Le rapport du comité consultatif guidera l'ACD-AMC dans sa collaboration avec les provinces, les territoires, les prestataires de soins de santé, les patients et d'autres partenaires, dans le but de finaliser la stratégie, notamment par l'élaboration d'outils, de ressources et de recommandations pour les prescripteurs et les patients et instaura son programme d'utilisation appropriée.

La publication de ce rapport fait suite à l'annonce de décembre 2023 sur la création de la CDA-AMC et à l'introduction en février 2024 du projet de loi C-64 (Loi concernant l'assurance-médicaments) qui vise à orienter les efforts en cours pour améliorer la couverture universelle et abordable ainsi que l'accessibilité, l'abordabilité et l'utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance pour toute la population canadienne.

« Les médicaments sur ordonnance sont indispensables à la santé d'un grand nombre de personnes au Canada. Cependant, lorsqu'ils sont prescrits et utilisés de manière inappropriée, ils peuvent entraîner des coûts considérables pour la santé et l'économie. J'aimerais remercier le comité consultatif pour son travail sur ce thème. Outre notre projet d'instaurer un régime national universel d'assurance-médicaments, nous appuierons l'élaboration d'un programme pancanadien sur l'utilisation appropriée des médicaments de l'Agence des médicaments du Canada, qui a pour mission d'améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiennes et les Canadiens ».

L'honorable Mark Holland

Ministre de la santé

« L'utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance a le potentiel d'avoir un impact positif sur chaque priorité de santé que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu d'aborder pour mieux servir la population du Canada. À la lumière des problèmes de santé auxquels la population canadienne a été confrontée au cours des dernières années, il nous incombe de nous pencher sur cette question. Je tiens à remercier tous les membres du comité consultatif sur l'usage approprié pour leur dévouement et leur contribution à cette tâche importante ».

Stephen Samis

Président, Comité consultatif sur l'utilisation appropriée

Canada . Le 18 juin 2024, le projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance-médicaments, a franchi l'étape de la deuxième lecture au Sénat. De plus amples informations sur les progrès parlementaires de ce projet de loi sont disponibles sur le site web du Parlement du

Le rapport propose neuf recommandations adressées à l'AMC et aux partenaires du système d'utilisation appropriée, axées sur cinq priorités stratégiques, dont : soutenir la conception, la mise en œuvre et l'exécution des programmes ; intensifier la collaboration entre les partenaires du système ; consolider l'élaboration des politiques et les conseils ; stimuler la recherche et l'évaluation ; faciliter l'accès aux données et aux technologies ainsi que leur utilisation.

Le BTACM a créé un comité consultatif en mars 2023, dans le but conseiller et de guider l'élaboration d'une stratégie pancanadienne d'utilisation appropriée et d'un programme correspondant pour le CDA-AMC, lequel améliorerait le développement d'outils, de ressources et de lignes directrices visant à soutenir les patients et les prescripteurs.

Le comité consultatif est un groupe interdisciplinaire composé de représentants issus d'organismes axés sur l'utilisation appropriée des médicaments (p. ex., CDA-AMC, Choisir avec soin Canada , Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription), de cliniciens, de patients et du public, qui apportent une gamme variée de compétences et des perspectives à la discussion. Le comité consultatif se retirera au moment de la publication de son rapport.

