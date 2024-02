Un nouveau financement de 2,45 millions de dollars pour appuyer les priorités du plan d'action

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Les Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang peuvent être évitées, traitées et, dans de nombreux cas, soignées. Cependant, les taux de cas d'infections transmissibles sexuellement au Canada ont augmenté au cours de la dernière décennie - les taux de gonorrhée ont doublé depuis 2012, et les taux de syphilis sont cinq fois plus élevés qu'auparavant.

C'est pourquoi l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a lancé aujourd'hui le plan d'action 2024-2030 du gouvernement du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et a annoncé 2,45 millions de dollars en financement pour lutter contre les ITSS au Canada. Après avoir intégré les conseils reçus lors de multiples consultations avec plusieurs membres des populations clés, des professionnels de soins de santé et de nombreux autres acteurs, les priorités du plan d'action sont les suivantes :

L'amélioration de l'accès au dépistage des ITSS au sein des populations importantes, notamment les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les communautés 2ELGBTQI+, les travailleurs et travailleuses du sexe, ainsi que les personnes qui utilisent de l'équipement pour l'injection ou l'inhalation de drogues;

Du soutien pour les programmes et services de réduction des méfaits;

Des mesures pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation liées aux ITSS.

Le nouveau montant de 2,45 millions de dollars en financement prévu pour soutenir les priorités du plan d'action comprend 1,45 millions de dollars pour des organisations communautaires, afin de les accompagner dans la création et la livraison de leurs propres ressources et activités de sensibilisation ciblant principalement la syphilis, ainsi qu'un montant d'un million alloué aux Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC) pour soutenir les projets de recherche sur la syphilis.

Les ITSS constituent un problème majeur de santé publique au Canada, car elles peuvent avoir des conséquences sur la santé sexuelle, reproductive, maternelle et infantile, notamment des symptômes génitaux et extra-génitaux, des complications lors de la grossesse, le développement d'un cancer, l'infertilité et des conséquences psychosociales. Le gouvernement reconnaît aussi que les ITSS n'affectent pas toutes les personnes de manière équitable en raison de divers facteurs sociaux, économiques, et autres. C'est pour cette raison que le Canada adopte une approche pangouvernementale et prend en compte les iniquités structurelles sous-jacentes et les facteurs déterminants de santé comme partie intégrante de ses efforts pour lutter contre les ITSS.



« Toutes les personnes au Canada devraient avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive dont elles ont besoin, peu importe qui elles sont et l'endroit où elles vivent. Notre plan d'action, développé à partir de consultations avec des populations importantes, des professionnels de soins de santé, et les plus récentes innovations de la science, guidera le travail du gouvernement fédéral dans sa lutte pour traiter et mettre un terme au problème de santé publique que représentent les ITSS. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Nous sommes fiers d'annoncer le lancement du plan d'action qui améliorera la santé des personnes au Canada, et de soutenir les populations importantes qui sont reconnues comme disproportionnellement affectées par les ITSS. Le plan d'action continuera de veiller à réduire la stigmatisation liée aux ITSS, à prévenir les nouvelles et récurrentes infections, et à mettre les personnes en contact avec le dépistage, la prévention, les traitements et les soins. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les taux d'infections transmissibles sexuellement et par le sang sont influencés par des circonstances socioéconomiques et des facteurs de risque tels que l'insécurité sur le plan du logement, le fait d'habiter dans un milieu rural ou éloigné, un faible revenu, la consommation de substances, l'expérience de la violence, le manque d'accès à des soins de santé, et la stigmatisation. C'est notre responsabilité collective de normaliser les discussions concernant la santé sexuelle, d'encourager des changements positifs et d'atteindre l'objectif mondial de mettre fin aux enjeux de santé publique que représentent le VIH, l'hépatite virale et les autres infections transmissibles sexuellement et par le sang d'ici 2030. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

