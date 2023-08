VANCOUVER, BC, le 8 août 2023 /CNW/ - De plus en plus de Canadiens prennent des transports en commun électrifiés, acquièrent des véhicules électriques et équipent leur maison de thermopompes électriques; et de plus en plus d'entreprises et d'industries écologisent leurs activités, ce qui exige une offre abondante d'électricité propre, fiable et abordable.

Le Canada, qui tire plus de 80 % de son électricité de sources non émettrices, a l'un des systèmes électriques les plus propres au monde, et il est bien placé pour demeurer en pointe dans le secteur. Il s'agit maintenant pour la génération actuelle de décarboner les 20 % restants tout en augmentant radicalement l'offre d'électricité propre, fiable et abordable afin de saisir les possibilités de développement économique et de création d'emplois ouvertes par un avenir carboneutre.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a publié aujourd'hui Propulser le Canada dans l'avenir , un document qui expose la vision qu'a le gouvernement d'une transformation du secteur canadien de l'électricité devant permettre de décarboner nos réseaux d'ici 2035, de préserver la fiabilité de nos systèmes électriques et de faire en sorte que l'énergie demeure abordable pour les ménages. Ce projet rivalise avec n'importe quel projet structurant de l'histoire de notre pays.

Propulser le Canada dans l'avenir souligne l'importance primordiale de décarboner nos systèmes électriques pour rapprocher toute notre économie de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 et assurer un avenir prospère à nos citoyens. À cette fin, le document invite les Canadiens à participer à une importante conversation nationale devant éclairer l'élaboration de la première stratégie canadienne sur l'électricité propre, qui doit être publiée en 2024.

Propulser le Canada dans l'avenir reconnaît que la transformation du secteur de l'électricité exigera célérité et ambition. On y explique comment le gouvernement fédéral accélérera la cadence au cours des prochains mois avec ses partenaires (provinces, territoires, leaders autochtones, services d'utilité publique, industrie, secteurs privé et financier, syndicats, universitaires et société civile) en vue de garantir la compétitivité du Canada dans un contexte de décarbonation rapide de l'économie mondiale tout en rendant l'énergie plus abordable pour les consommateurs. L'opération renforcera les partenariats avec les peuples autochtones, créera de bons emplois et des débouchés économiques dans toutes les régions du pays et permettra de s'attaquer vigoureusement à la crise climatique.

Les provinces et les territoires sont responsables au premier chef des infrastructures de production et de distribution d'électricité situées à l'intérieur de leurs frontières, mais le gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans l'établissement de règlements environnementaux, la régie des lignes électriques interprovinciales, la réglementation de l'énergie nucléaire, les investissements stratégiques à consentir pour atteindre les résultats voulus et la facilitation de la collaboration avec les homologues des provinces et territoires. Tout comme des gouvernements canadiens ont investi par le passé dans les réseaux routiers et ferroviaires nationaux, le gouvernement fédéral travaillera avec ses partenaires des provinces et des territoires pour bâtir un réseau électrique propre, abordable et fiable d'un bout à l'autre du pays, et ce, en tenant compte des particularités régionales.

La construction d'un réseau capable de répondre à nos besoins en électricité est une étape cruciale du chantier à mener pour développer l'économie, rendre la vie plus abordable et protéger l'environnement.

Citations

« Il est crucial de garantir l'accès à de l'électricité abordable, fiable et propre pour réduire les émissions et saisir les débouchés économiques considérables qu'ouvrira la transition vers un avenir sobre en carbone. Ce document d'orientation, Propulser le Canada dans l'avenir, illustre comment, en unissant nos efforts, nous pouvons bâtir un réseau propre, à un rythme et à une échelle permettant de lutter contre les changements climatiques, de créer de bons emplois durables et d'assurer notre prospérité économique pour les générations à venir. Il s'agit d'un véritable projet de transformation structurant qui nécessitera une collaboration active et positive avec les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones, les services publics, les syndicats, l'industrie et l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Essentielle à la lutte contre les changements climatiques et à notre économie, la mise en place d'un réseau électrique propre est l'occasion d'une génération pour le Canada. La modernisation des centrales et l'apport de nouvelles sources d'électricité propre permettront d'assainir l'air et de créer de bons emplois partout au pays. Nous aurons forcément besoin de plus d'électricité propre pour les Canadiens qui désirent économiser en optant pour des véhicules et des systèmes de chauffage électriques et pour les industries qui cherchent à réduire leur empreinte carbone. Jamais auparavant le gouvernement du Canada n'a présenté une vision aussi globale de l'électricité au pays, et nous comptons épauler tous les ordres de gouvernement et les partenaires de l'industrie pour concrétiser cette vision. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le centre de l'innovation et de l'énergie propre (CICE) de la Colombie-Britannique partage la vision du gouvernement fédéral pour le secteur canadien de l'électricité. Nous savons que pour parvenir à une économie carboneutre il est essentiel d'atténuer les risques d'investissement, de favoriser la collaboration et d'accélérer le passage à l'échelle commerciale des solutions de stockage d'énergie propre et d'intégration au réseau. Le CICE s'engage à diriger des investissements non dilutifs dans des innovations de rupture où l'absence d'indicateurs traditionnels de revenus constitue un obstacle à la commercialisation. Cette approche offre aux innovateurs du secteur de l'énergie propre un moyen plus rapide et plus facile d'accroître leur impact et de devenir des acteurs sur la scène mondiale dans des secteurs comme l'exploitation minière, la fabrication, le stockage de l'énergie et le recyclage. »

Ged McLean, directeur général, CICE de la Colombie-Britannique

« La Colombie-Britannique est un fer de lance de la transition vers une économie propre et sobre en carbone qui profite à tous, et elle tient mordicus à atteindre ses objectifs climatiques d'ici 2030. La vision du Canada de transformer le secteur de l'électricité s'ajoute aux efforts déployés par notre province pour adopter des sources d'énergie à faibles émissions et cheminer vers un avenir énergétique propre, fiable et viable. »

L'honorable Josie Osborne

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique et députée de Mid Island-Pacific Rim

Renseignements pertinents

Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification

Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées

Avenir énergétique du Canada en 2023 : offre et demande énergétiques à l'horizon 2050

Conseil consultatif canadien de l'électricité

Quelques faits

Le ministre Wilkinson a annoncé la publication du rapport Propulser le Canada dans l'avenir au siège social d'Invinity Energy Systems plc, un chef de file mondial en matière de stockage d'énergie de qualité commerciale et d'innovation dans le domaine des batteries. Invinity reçoit de l'aide financière du CICE de la Colombie-Britannique, une entreprise financée par Ressources naturelles Canada qui soutient le développement et le passage à l'échelle commerciale de solutions d'énergie propre conçues en Colombie-Britannique.

au siège social d'Invinity Energy Systems plc, un chef de file mondial en matière de stockage d'énergie de qualité commerciale et d'innovation dans le domaine des batteries. Invinity reçoit de l'aide financière du CICE de la Colombie-Britannique, une entreprise financée par Ressources naturelles Canada qui soutient le développement et le passage à l'échelle commerciale de solutions d'énergie propre conçues en Colombie-Britannique. Lors de l'annonce, le ministre Wilkinson était accompagné de l'honorable Brenda Bailey , ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique, de partenaires autochtones, d'organisations environnementales, d'entreprises de technologies propres, de représentants syndicaux, de dirigeants de l'industrie et du monde des affaires, ainsi que de jeunes défenseurs du climat.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Sabrina Kim, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 819-665-1563, [email protected]