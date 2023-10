Les commentaires aideront le gouvernement du Canada à élaborer une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles

GATINEAU, QC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Un enfant sur cinq au Canada risque de se rendre à l'école le ventre vide. S'assurer que chaque enfant a le meilleur départ possible dans la vie est une priorité du gouvernement du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à élaborer une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles. Les programmes de repas scolaires peuvent contribuer à réduire la faim et l'insécurité alimentaire, améliorer l'accès pour les enfants à des aliments nutritifs, améliorer les résultats scolaires et accroître la réussite, et aider les familles en réduisant les coûts associés aux aliments.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, ont rendu public le rapport Ce que nous avons entendu, qui résume les commentaires issus de consultations tenues au sujet d'une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles. Les commentaires proviennent de communications avec les principaux groupes d'intervenants, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes de prestation de services, les organismes voués à la santé, des organismes agricoles, des producteurs agricoles, des organismes de bienfaisance, des universitaires, des experts, des communautés scolaires, des enfants et des jeunes. En outre, le gouvernement du Canada a lancé en novembre 2022 un questionnaire en ligne sur la page Web Consultation auprès des Canadiens, où les Canadiens étaient invités à faire part de leurs points de vue afin d'éclairer l'élaboration d'une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles. Plus de 5 200 Canadiens ont répondu au questionnaire.

Presque tous les participants ont convenu que les programmes d'alimentation à l'école étaient bénéfiques pour les enfants et leur communauté. Par exemple, près de 96 % des répondants ont affirmé que ces programmes étaient bénéfiques pour les enfants, et bon nombre d'entre eux ont décrit dans leurs commentaires comment ces programmes pouvaient aussi aider les familles, renforcer leurs liens avec les systèmes alimentaires et aider l'économie locale. Les participants ont souligné de nombreux points quant à la manière dont une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles pouvait aider à en optimiser les retombées.

Les Autochtones et les organismes qui offrent des programmes dans les communautés autochtones ont mis l'accent sur l'importance de faciliter l'accès aux aliments traditionnels et aux connaissances ancestrales.

De plus, les enfants et les jeunes ont déclaré qu'une alimentation saine leur permettait de rester concentrés et d'avoir de l'énergie à l'école, et d'exceller sur le plan académique. Ils ont également souligné qu'il est important pour eux d'être réellement engagés dans la planification, le fonctionnement et l'évaluation des programmes alimentaires à l'école.

Le rapport et l'engagement qui nous a poussés à le produire sont essentiels dans l'élaboration d'une politique nationale d'alimentation dans les écoles qui répond aux besoins changeants des enfants et des familles, tout en jetant les bases d'un avenir où plus d'enfants au Canada ont accès à des aliments nutritifs lorsqu'ils sont à l'école.

Citations

« Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à ces consultations. Nous vous avons entendu. Aucun enfant ne devrait aller à l'école le ventre vide, et si cela se produit, nos écoles doivent pouvoir leur offrir un repas nutritif. Éliminer la pauvreté et l'insécurité alimentaire est l'une des grandes priorités du gouvernement. L'alimentation dans les écoles peut être l'un des outils pour commencer à régler le problème et rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Nous faisons le nécessaire pour créer une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles afin d'améliorer la santé globale des enfants pendant leur apprentissage, leur ouvrant la porte à un avenir meilleur. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Lorsque nous avons lancé la Politique alimentaire pour le Canada en 2019, nous avons jeté les bases d'un système alimentaire dont profiteront tous les Canadiens, particulièrement les jeunes. Ce rapport représente un important pas en avant pour bâtir une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles afin que chaque enfant, peu importe où il vit, ait accès à des aliments sains, sûrs et nutritifs et puisse atteindre son plein potentiel. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

Les faits en bref

Dans le budget de 2019, on prévoyait plus de 134 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la politique alimentaire afin de renforcer les systèmes alimentaires et d'améliorer la sécurité alimentaire. Le budget renfermait aussi un engagement à collaborer avec les provinces et les territoires en vue de créer un programme national d'alimentation dans les écoles.

Dans le budget de 2022, on réaffirmait les engagements inscrits dans les lettres de mandat de décembre 2021 de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, soit la collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités, des partenaires autochtones et des intervenants afin d'élaborer une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles et d'examiner comment un plus grand nombre d'enfants canadiens pourraient recevoir des aliments nutritifs à l'école.

Des programmes d'alimentation en milieu scolaire existent sous une forme ou une autre dans toutes les provinces et tous les territoires, et dans bon nombre de communautés autochtones. On connaît de nombreuses histoires de réussite et de pratiques exemplaires partout au Canada , et des avancées considérables ont été faites ces dernières années. Par exemple, l'Île-du-Prince-Édouard s'est dotée d'un programme provincial de diner offert à tous les élèves de la maternelle à la 12e année, où sont servis des diners sains chaque jour sur le modèle de « payez ce que vous pouvez ». La Colombie-Britannique a fait un important investissement dans son budget de 2023, permettant aux districts scolaires de créer ou d'élargir les programmes locaux d'alimentation dans les écoles de la province.

Lien connexe

Politique alimentaire du Canada

Le Rapport Ce que nous avons entendu

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]