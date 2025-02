OTTAWA, ON, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, a annoncé la publication de la Liste des technologies sensibles (LTS), un outil important qui sera utilisé pour guider des politiques et des initiatives ainsi que renforcer notre sécurité nationale en protégeant l'innovation et le développement de technologies sensibles au Canada.

La LTS recense les technologies émergentes ou ayant des applications nouvelles que le Canada cherche à protéger contre tout transfert indésirable à des auteurs de menaces étrangers au détriment de sa propre sécurité nationale et de sa défense. La LTS permettra au gouvernement du Canada d'éclairer les travaux sur les examens des investissements étrangers et les contrôles d'exportations, entre autres activités. La Liste pourrait également orienter les Canadiens concernant les domaines technologiques que le gouvernement considère comme sensibles pour la sécurité nationale et la défense.

Le ministère de la Sécurité publique du Canada a dirigé le développement de la LTS, s'appuyant sur l'expertise scientifique de 22 ministères et organismes fédéraux, dont le Bureau de la Conseillère scientifique en chef d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), ainsi que la communauté de la sécurité, du renseignement et de la défense nationale. La LTS est conçue pour être itérative et évolutive. Elle sera régulièrement mise à jour en fonction des commentaires formulés par des experts et expertes.

La LTS du Canada est une ressource qui nous est utile alors que nous continuons de collaborer avec nos alliés et nos partenaires pour assurer un alignement produisant des résultats tangibles pour la société et le respect de nos valeurs démocratiques. À l'instar de la Critical and Emerging Technologies List (liste des technologies critiques et émergentes) des États-Unis, cet outil contribuera à accroître la compétitivité technologique tout en renforçant notre sécurité nationale. Plusieurs des alliés du Canada et des États-Unis, dont l'Australie et le Royaume‑Uni, ont publié leurs propres listes de secteurs sensibles ou de technologies critiques et émergentes qui doivent être protégées ou promues. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec ses principaux alliés pour veiller à la coopération continue et de l'échange de renseignements.

Citation

« Alors que les menaces économiques qui pèsent sur notre sécurité nationale deviennent de plus en plus sophistiquées, nous devons veiller à ce que notre capacité à les contrer suive la même évolution. La création de la Liste des technologies sensibles du Canada est un outil important dans le cadre de nos efforts pour protéger les secteurs de technologies sensibles du Canada contre les acteurs étrangers ainsi que de veiller à ce que la recherche et l'innovation continuent de favoriser la prospérité économique à long terme du Canada. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

La création de la Liste des technologies sensibles du Canada découle des engagements pris et des investissements réalisés dans le budget de 2019 pour protéger le Canada contre les menaces économiques qui pèsent sur notre sécurité et notre défense nationales.

découle des engagements pris et des investissements réalisés dans le budget de 2019 pour protéger le contre les menaces économiques qui pèsent sur notre sécurité et notre défense nationales. La LTS du Canada recense 11 grands domaines technologiques que le gouvernement du Canada juge sensibles sur le plan de la sécurité, du renseignement et de la défense nationale.

recense 11 grands domaines technologiques que le gouvernement du juge sensibles sur le plan de la sécurité, du renseignement et de la défense nationale. La LTS ne remplacera pas les listes existantes, comme les Domaines de recherche en technologies sensibles, qui ont été publiés en janvier 2024 par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Politique sur la recherche en technologies sensibles et sur les affiliations préoccupantes. La LTS est une liste plus détaillée qui orientera les futures mises à jour des Domaines de recherche en technologies sensibles. Une communauté de recherche souhaitant obtenir un financement fédéral devrait continuer d'utiliser les Domaines de recherche en technologies sensibles dans son examen de la Politique sur la recherche en technologies sensible et sur les affiliations préoccupantes.

Liens connexes

Restez branché

