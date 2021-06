Cette initiative vitale fournira des médicaments de qualité pharmaceutique comme solution de rechange aux drogues illégales toxiques pendant la pandémie de COVID-19 et par la suite

OTTAWA, ON, le 11 juin 2021 /CNW/ - La crise des surdoses continue d'affliger les collectivités et les familles de partout au Canada. Malheureusement, nous avons constaté une hausse importante des décès et des méfaits liés aux surdoses pendant la pandémie de COVID-19, notamment en Ontario, où les décès par surdose ont beaucoup augmenté depuis le début de la pandémie. Le gouvernement du Canada continue d'être en faveur d'une augmentation de l'accès à des projets d'approvisionnement plus sécuritaire dans les collectivités du Canada en vue d'aider à prévenir les surdoses pendant la pandémie et par la suite.

Au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 4,4 millions de dollars additionnels pour appuyer le projet Safer Supply Ottawa de Pathway to Recovery. Le nouveau financement permettra de prolonger le projet jusqu'en 2023 et de venir en aide à 200 personnes de plus. Le projet novateur utilise une solution de rechange pharmaceutique aux drogues illégales toxiques en distribuant chaque jour des médicaments prescrits. Un approvisionnement plus sécuritaire prévient les surdoses et permet aux participants de visiter régulièrement un professionnel de la santé.

Grâce à ce financement additionnel, l'organisme Pathway to Recovery peut offrir des services à un plus vaste groupe de personnes qui consomment des drogues en distribuant de façon plus accessible et souple des médicaments prescrits. La collaboration avec des pharmacies locales, des centres de santé communautaires et Ottawa Inner City Health permettra à Pathways to Recovery d'élargire sa gamme de services dans cinq sites à Ottawa pour aider environ 450 personnes susceptibles d'une surdose. Cette initiative permettra également d'aiguiller les patients vers des services sociaux et de santé essentiels, comme le traitement, auxquels la pandémie de COVID-19 vient compliquer l'accès.

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, des partenaires, des intervenants, des personnes qui consomment de la drogue et d'autres ayant une expérience concrète de la consommation de substances ainsi que des organismes de partout au pays afin de répondre à la pandémie de COVID-19 et à la crise des surdoses.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a compliqué l'accès au soutien pour les personnes qui consomment des substances. Pour aider ceux qui sont les plus vulnérables, nous devons venir à leur rencontre là où ils se trouvent. En unissant nos efforts à ceux des organismes communautaires de l'Ontario et de tout le pays, nous pouvons offrir de meilleurs services à ceux qui consomment des drogues en leur donnant un plus grand accès à du soutien et à des traitements. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Nous avons tragiquement perdu beaucoup de personnes à Ottawa-Vanier et dans tout le pays à cause des surdoses. Notre gouvernement est fier d'étendre son soutien au projet Safer Supply Ottawa afin d'aider encore plus de personnes à risque de surdose et les mettre en contact avec les services vitaux dont elles ont besoin.

L'honorable Mona Fortier

Ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances et deputée d'Ottawa-Vanier

« En réponse à la toxicité des drogues illégales qui perdure, les partenaires de Safer Supply Ottawa (Pathways to Recovery, Recovery Care, Ottawa Inner City Health, Respect Rx Pharmacy, le Centre de santé communautaire Somerset Ouest, le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable et Santé publique Ottawa) poursuivent leur travail visant à élargir l'accès aux programmes d'approvisionnement plus sécuritaire dans la communauté. L'objectif des initiatives ciblant l'élargissement des services actuels et l'approvisionnement plus sécuritaire consiste à réduire le risque de surdose accidentelle et à améliorer la santé en fournissant un accès à des opioïdes prescrits,de qualité pharmaceutique, et en orientant davantage les personnes qui consomment des drogues vers les services sociosanitaires et de traitement intégrés et complets.

Donna Sarrazin

Gestionnaire de projet, Safer Supply Ottawa

Faits en bref

Les fonds additionnels annoncés aujourd'hui pour prolonger le projet Safer Supply Ottawa de Pathway to Recovery jusqu'en 2023 portent à environ 5,8 millions de dollars le financement fédéral total.

Afin d'aider davantage les personnes aux prises avec des problèmes de consommation de substances et de répondre à la crise actuelle des surdoses, le gouvernement a récemment annoncé dans son budget de 2021 l'octroi de 116 millions de dollars supplémentaires pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances. Ce financement vise à appuyer toute une gamme d'approches novatrices en matière de réduction des méfaits, de traitement et de prévention dans un contexte communautaire.

Cette somme s'ajoute à l'investissement de 66 millions de dollars prévu dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 destiné aux organisations communautaires qui interviennent dans le domaine de la consommation de substances, notamment pour les aider à offrir des services de première ligne dans un contexte de COVID-19. Le projet annoncé aujourd'hui est financé à même cet engagement.

À ce jour, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 25 millions de dollars aux projets d'approvisionnement plus sécuritaire menés en Ontario dans le but de sauver des vies.

s'est engagé à verser plus de 25 millions de dollars aux projets d'approvisionnement plus sécuritaire menés en dans le but de sauver des vies. Selon les premières constatations faites à partir de données probantes canadiennes, l'utilisation de médicaments comme solution de rechange aux drogues illégales très toxiques chez les personnes susceptibles de surdose peut sauver des vies et améliorer les résultats pour la santé. Elle peut également faciliter l'accès des personnes ayant un trouble lié à l'utilisation de substances aux soins primaires et aux traitements.

Le projet visé par l'annonce d'aujourd'hui est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada . Ce programme fédéral fournit des subventions et des contributions aux provinces, aux territoires, aux organismes non gouvernementaux et aux organismes autochtones pour qu'ils puissent mieux s'attaquer aux problèmes de consommation de drogues et d'autres substances au Canada .

Liens associés

SOURCE Santé Canada

