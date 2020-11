OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui que le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires sera prolongé jusqu'au 30 novembre 2020.

Cette décision fait suite à l'annonce faite par le gouvernement du Canada de prolonger la Loi sur la mise en quarantaine jusqu'à la même date. La loi exige que toute personne qui arrive de l'extérieur du Canada, y compris les travailleurs étrangers temporaires, soit soumise à une période d'isolement obligatoire de 14 jours à leur arrivée au Canada.

Le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires, doté d'un budget de 50 millions de dollars, aide les employeurs des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de la production et de la transformation des aliments à couvrir certains des frais supplémentaires engagés pour assurer la santé et la sécurité de ces travailleurs pendant cette période de 14 jours.

Dans le cadre du programme, le gouvernement fédéral versera une aide maximale de 1 500 $ pour chaque travailleur étranger temporaire, aux employeurs qui doivent placer leurs travailleurs en isolement conformément à la Loi sur la mise en quarantaine. Le financement est conditionnel à ce que les employeurs n'enfreignent pas le protocole d'isolement de 14 jours ou tout autre ordre en matière de santé publique.

« Les producteurs et les transformateurs de tout le pays comptent sur des travailleurs migrants expérimentés pour assurer aux Canadiens un approvisionnement alimentaire stable, nutritif et abordable. La pandémie a imposé des contraintes supplémentaires aux producteurs et aux transformateurs, et notre gouvernement continuera à les soutenir en ces temps difficiles. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Parmi les mesures supplémentaires visant à soutenir la sécurité des agriculteurs et des transformateurs figurent :

77,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'urgence pour la transformation.



58 millions de dollars pour renforcer le Programme des travailleurs étrangers temporaires et faire de nouveaux investissements pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs canadiens et étrangers, grâce au Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme, de 35 millions de dollars.

Les coûts admissibles dans le cadre du Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires peuvent inclure les salaires, la nourriture, les avantages sociaux, le transport, le logement et d'autres exigences pour se conformer aux protocoles de la Loi sur la mise en quarantaine. Dans certains cas, les coûts d'un employeur peuvent dépasser la contribution fédérale de 1500 $ par travailleur étranger temporaire.

Les travailleurs étrangers temporaires jouent un rôle essentiel dans l'économie canadienne. En effet, chaque année, environ 50 000 à 60 000 travailleurs étrangers dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la transformation du poisson viennent travailler au Canada , ce qui représente plus de 60 % de tous les travailleurs étrangers entrant au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

(40 %), au Québec (32 %), en Colombie-Britannique (18 %) et Nouvelle-Écosse (2,6 %). Dans le cadre de ses mesures pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs étrangers, le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec un éventail de partenaires et d'intervenants, pour s'assurer que les employeurs et les travailleurs étrangers connaissent leurs obligations et respectent les règles en place pour contribuer à la prévention de la propagation de la COVID-19 au Canada .

