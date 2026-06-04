OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Une bonne santé oculaire est une partie intégrante de la santé générale. Lorsque la perte de vision est évitée ou traitée efficacement, les personnes peuvent rester en meilleure santé, rester actives et conserver une meilleure qualité de vie. Un accès amélioré aux soins oculaires réduit également les pressions et les coûts à long terme qui pèsent sur les systèmes de santé et les services sociaux.

Le 3 juin, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a déposé au Parlement la Stratégie nationale sur les soins oculaires (la Stratégie). Cette stratégie nationale est la toute première au Canada à définir un plan commun à l'intention de tous les paliers de gouvernement et de tous les partenaires en vue d'améliorer l'accès aux services et à l'information en matière de soins oculaires, de prévenir la perte de vision et de renforcer le soutien aux personnes non voyantes ou malvoyantes. Élaborée en consultation avec les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, les personnes ayant une expérience vécue et les professionnels de la santé, la Stratégie se concentre sur les besoins croissants liés au vieillissement de la population canadienne et à l'augmentation constante des taux de maladies chroniques.

Des millions de Canadiennes et de Canadiens vivent avec des troubles oculaires évitables ou traitables, et beaucoup continuent de se heurter à des obstacles pour accéder à des soins rapides et adéquats. Pour relever ces défis, la Stratégie appelle à une action collective visant à renforcer les partenariats, à sensibiliser la population à la santé oculaire, à améliorer l'accès aux services, à élargir l'utilisation des données et à tirer parti des nouvelles technologies et des solutions innovantes.

La Stratégie place les personnes au premier plan, en mettant l'accent sur des soins accessibles, inclusifs et adaptés à la culture, afin d'assurer des résultats concrets pour les Canadiennes et les Canadiens.

Citations

« Notre nouvelle Stratégie nationale sur les soins oculaires offre une réelle perspective d'amélioration et trace une voie commune à suivre. J'encourage les partenaires de tout le pays à adapter la Stratégie aux besoins spécifiques de leurs communautés afin de contribuer à améliorer la santé oculaire de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Je suis ravie de voir la concrétisation de la Stratégie nationale sur les soins oculaires. En mettant l'accent sur la prévention, l'accessibilité des services et l'offre de soins adaptés à la culture, elle contribuera à prévenir la perte de la vue, à soutenir les personnes atteintes d'une déficience visuelle et à alléger la pression sur notre système de santé. Nous plaçons les personnes au premier plan et renforçons la santé oculaire de l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Judy A. Sgro

Députée de Humber River--Black Creek

Faits en bref

En 2019, on estimait à 1,2 million le nombre de personnes au Canada atteintes d'une perte de vision importante ou de cécité, tandis que des millions d'autres souffraient de troubles oculaires tels que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la cataracte, le glaucome, la rétinopathie diabétique et les erreurs de réfraction.

La Stratégie s'appuie sur les mesures fédérales en cours visant à soutenir la santé oculaire, notamment le financement de programmes de soins oculaires destinés à certaines populations, les investissements dans la recherche sur la vision par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada, ainsi que les mesures visant à moderniser les processus réglementaires et à soutenir l'innovation.

Santé Canada fera rapport au Parlement d'ici cinq ans sur les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie nationale et sur l'état de la prévention et du traitement des maladies oculaires au Canada.

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SOURCE Santé Canada (SC)

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