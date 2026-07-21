/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en faveur de la santé mentale des jeunes en Nouvelle-Écosse/English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
21 juil, 2026, 07:00 ET
HALIFAX, NS, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Maggie Chi, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, l'honorable Lena Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et l'honorable Brian Comer, ministre des dépendances et de la santé mentale de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, tiendront une conférence de presse pour annoncer un meilleur accès aux soins de santé mentale pour les jeunes en Nouvelle-Écosse.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 21 juillet, 2026
Heure
11 h 00 (HAA)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Théâtre Cineplex O.E. Smith, niveau 2, IWK Health Centre, 5980 avenue University, Halifax, Nouvelle-Écosse, B3K 6R8
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67866628382
Code d'accès : 344680
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
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