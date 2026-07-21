/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en faveur de la santé mentale des jeunes en Nouvelle-Écosse/

HALIFAX, NS, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Maggie Chi, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, l'honorable Lena Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et l'honorable Brian Comer, ministre des dépendances et de la santé mentale de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, tiendront une conférence de presse pour annoncer un meilleur accès aux soins de santé mentale pour les jeunes en Nouvelle-Écosse.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 21 juillet, 2026

Heure

11 h 00 (HAA)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Théâtre Cineplex O.E. Smith, niveau 2, IWK Health Centre, 5980 avenue University, Halifax, Nouvelle-Écosse, B3K 6R8

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67866628382

Code d'accès : 344680

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

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SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]