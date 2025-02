OTTAWA, ON, le 6 févr. 2025 /CNW/ - La technologie fait partie intégrante de nos vies et est de plus en plus liée aux infrastructures essentielles et aux services dont nous dépendons au quotidien comme nos hôpitaux, nos systèmes de transport en commun, nos fournisseurs d'énergie et nos systèmes de télécommunications. Cette interdépendance entraîne des cybermenaces, notamment la cybercriminalité, qui évoluent rapidement et ont des répercussions plus importantes sur notre sécurité nationale, économique et continentale.

C'est pourquoi aujourd'hui, au Centre canadien pour la cybersécurité, à Ottawa, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, a annoncé la nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité du gouvernement du Canada, qui propose une nouvelle approche quant à la manière dont nous assurerons la sécurité des personnes et des entreprises au Canada dans un monde numérique qui évolue rapidement. Dans le cadre de cette stratégie et des futurs plans d'action connexes, le gouvernement du Canada continuera de protéger la sécurité nationale et l'économie du Canada, de dissuader les auteurs de cybermenaces et de promouvoir un comportement fondé sur des règles internationales dans le cyberespace.

La nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité intitulée Protéger l'avenir numérique du Canada repose sur une approche pansociétale en matière de cybersécurité, estimant que tous les segments de la société ont un rôle à jouer dans le renforcement de notre résilience collective face aux cybermenaces. La Stratégie présente le plan à long terme du Canada visant à améliorer les partenariats avec l'ensemble des ordres de gouvernement, des organismes d'application de la loi, des industries, des collectivités autochtones, des universités et de nos alliés internationaux en vue de réduire les perturbations des services liées aux infrastructures essentielles dont les personnes au Canada dépendent au quotidien. Elle permettra d'accélérer l'échange de renseignements et fera en sorte que tous les partenaires prendront les mesures nécessaires pour empêcher les cyberincidents. Elle permettra de financer des initiatives visant à renforcer la cybersécurité du pays, notamment des programmes de sensibilisation et d'éducation pour les enfants et les jeunes qui leur permettront de participer pleinement à l'ère numérique, tout en étant résilients et préparés.

Cette nouvelle stratégie appuie les infrastructures essentielles transfrontalières du Canada et des États-Unis ainsi que la cyberrésilience, et rapproche davantage notre approche en matière de cybersécurité de celle de nos partenaires américains et de nos autres alliés internationaux, veillant ainsi à ce que le Canada demeure un endroit où il est possible de vivre et de travailler en ligne en toute sécurité.

Face à l'évolution constante du contexte des cybermenaces et aux technologies émergentes, nous veillerons à ce que notre cyberespace soit sécuritaire, ouvert, sûr, stable et accessible pour tous les Canadiens afin que nos citoyens et notre pays puissent pleinement tirer parti d'un monde numérique sécurisé.

« Le Canada doit continuer à être un chef de file en matière de cybersécurité, tout particulièrement face aux cyberattaques persistantes et constantes. La nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à adopter une approche souple et pansociétale en vue d'assurer la cybersécurité pour les citoyens à l'échelle de notre grand pays, pour les entreprises canadiennes et pour les services essentiels et les infrastructures essentielles. »

- L'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique

Selon l'Évaluation des cybermenaces nationales 2025-2026, les cyberacteurs malveillants représentent une menace constante pour la sécurité des Canadiens ainsi que pour la prospérité économique et la sécurité nationale du Canada . Les cybercriminels continueront à cibler les Canadiens, les infrastructures essentielles et les services essentiels du pays en faisant appel à la fraude, aux escroqueries et aux rançongiciels.

. Les cybercriminels continueront à cibler les Canadiens, les infrastructures essentielles et les services essentiels du pays en faisant appel à la fraude, aux escroqueries et aux rançongiciels. La nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité mise sur le succès de la stratégie publiée en 2018. Cette dernière a donné lieu à la création du Centre canadien pour la cybersécurité au sein du Centre de la sécurité des télécommunications, ainsi que la création du Centre national de coordination en cybercriminalité, lequel relève de la Gendarmerie royale du Canada .

. Pour renforcer ses relations avec le milieu universitaire, le 13 décembre 2024, le gouvernement du Canada a d'abord annoncé un soutien financier pour la mise en place d'un Centre de données de cyber attribution à l'Université du Nouveau-Brunswick.

a d'abord annoncé un soutien financier pour la mise en place d'un Centre de données de cyber attribution à l'Université du Nouveau-Brunswick. Le 12 mai 2023, le gouvernement du Canada a publié le Plan fédéral de réponse aux cyberincidents, qui contient des protocoles de coordination pour répondre aux événements ou incidents de cybersécurité touchant des systèmes ne relevant pas du gouvernement du Canada .

a publié le Plan fédéral de réponse aux cyberincidents, qui contient des protocoles de coordination pour répondre aux événements ou incidents de cybersécurité touchant des systèmes ne relevant pas du gouvernement du . La nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité s'accompagne d'un investissement initial de 37,8 millions de dollars sur six ans.

