PEEPEEKISIS CREE NATION, SK, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - Le projet de colonie de File Hills, qui a été en vigueur de 1898 à 1954, impliquait le transfert involontaire et l'établissement des diplômés des pensionnats et des écoles industrielles de la Saskatchewan et du Manitoba dans la réserve de la Peepeekisis Cree Nation. L'agent fédéral a arbitrairement octroyé des terres agricoles sur la réserve sans le consentement de la Nation et sans compensation.

Il y a un peu moins d'un an, la Peepeekisis Cree Nation et le gouvernement du Canada ont conclu l'accord de règlement concernant la revendication particulière de la colonie de File Hills.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a présenté des excuses officielles au nom du gouvernement du Canada au chef Francis Dieter et aux membres de la Peepeekisis Cree Nation pour le Colony Scheme de File Hills.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec la Peepeekisis Cree Nation afin de renforcer les relations entre les deux Nations dans l'intérêt de tous les Canadiens.

Citations

« Notre Nation et ses membres ont subi des préjudices, des traumatismes et des perturbations dans leurs modes de vie en raison de l'imposition et du transfert forcés de diplômés provenant d'autres Nations à Peepeekisis. Non seulement les membres de Peepeekisis ont été déplacés de leurs terres, mais les diplômés ont également été déplacés de leurs foyers et de leurs familles dans leurs propres Nations.

Le projet de colonie de File Hills a laissé un héritage de division, mais grâce au récent règlement et à la reconnaissance de ses méfaits, les excuses du Canada à notre Nation et à notre peuple peuvent nous permettre d'avancer sur la voie de la guérison de notre Nation et peuvent nous permettre de devenir un seul peuple de Peepeekisis. »

Chef Francis Dieter

Peepeekisis Cree Nation

« Au nom du gouvernement du Canada, je suis sincèrement désolé pour les préjudices, les traumatismes et les pertes importantes de terres agricoles que la communauté de la Peepeekisis Cree Nation a subis en raison du rôle du Canada dans le projet de colonie de File Hills. Reconnaître nos torts commis dans le passé et les aborder est essentiel pour établir la confiance et pour renouveler et améliorer nos relations avec les peuples autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Peepeekisis Cree Nation est située dans la vallée de Qu'Appelle, dans le sud de la Saskatchewan .

. Le 10 août 2021, la Peepeekisis Cree Nation et le gouvernement du Canada ont annoncé la conclusion de la revendication particulière de la colonie de File Hills, avec une indemnité de 150 000 000 $ et des ajouts de terres à la réserve que les Peepeekisis peuvent acheter.

des ajouts de terres à la réserve que les Peepeekisis peuvent acheter. Le Canada a mis en place une politique et un processus de longue date pour résoudre les revendications particulières en négociant des règlements avec les Premières Nations. Depuis le 1er janvier 2016, il a réglé 210 revendications particulières avec les Premières Nations, pour un total de 6,4 milliards de dollars en indemnités.

a mis en place une politique et un processus de longue date pour résoudre les revendications particulières en négociant des règlements avec les Premières Nations. Depuis le 1er janvier 2016, il a réglé 210 revendications particulières avec les Premières Nations, pour un total de 6,4 milliards de dollars en indemnités. Au cours de l'exercice 2020-2021, 56 revendications ont été déposées auprès du Canada et 36 revendications ont été résolues.

En travaillant en partenariat avec les Premières Nations, le Canada a résolu 625 revendications particulières depuis 1973.

