OTTAWA, ON, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Nous accélérons les efforts du Canada visant à détecter, perturber et démanteler le commerce du fentanyl. Les drogues illégales ont des répercussions dévastatrices sur les personnes et les communautés, notamment en raison des enjeux de sécurité associés à leur production, importation et trafic illégaux, ainsi qu'aux crimes connexes. Santé Canada joue un rôle essentiel en soutenant les aux autorités frontalières et répressives dans leurs activités visant à contrer la menace mondiale des drogues ainsi qu'en prenant des mesures concrètes pour assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé des consultations sur la mise en œuvre de contrôles supplémentaires pour trois précurseurs chimiques pouvant être utilisés dans la fabrication de drogues illégales.

La plupart des précurseurs utilisés dans la production illégale de drogues sont déjà contrôlés par divers mécanismes visant à limiter le détournement de ces produits chimiques vers le crime organisé. Afin de donner aux forces de l'ordre davantage d'outils pour aider à mettre en échec la production et l'approvisionnement de drogues illégales, nous prévoyons ajouter rapidement des contrôles additionnels sur ces produits chimiques. De plus, Santé Canada propose de contrôler le médicament carisoprodol, un sédatif qui n'est pas actuellement commercialisé au Canada.

Santé Canada est conscient que ces substances peuvent avoir des utilisations commerciales, industrielles, de recherche ou d'analyse légitimes et importantes au Canada et demande l'avis de toutes les parties potentiellement concernées. Cette consultation sera ouverte aux commentaires du public dans la Gazette du Canada, Partie I, le 14 février 2025, et se terminera le 24 février 2025. Le gouvernement du Canada a l'intention de mettre en place une classification d'urgence d'ici le 1er mars 2025.

Cette consultation est liée au Plan frontalier du Canada qui définit l'engagement de Santé Canada à lancer une nouvelle unité de gestion des risques liés aux précurseurs chimiques afin de mieux comprendre les précurseurs chimiques et les canaux de distribution, et d'améliorer le suivi et la surveillance pour permettre une action répressive en temps utile. Le Plan frontalier du Canada accélérera le processus réglementaire d'interdiction des précurseurs, permettant aux autorités frontalières et répressives d'agir rapidement pour empêcher leur importation et leur utilisation illégales.

« Le fentanyl constitue une menace pour nos communautés et la sécurité publique. Les changements proposés aujourd'hui renforceront les contrôles stricts sur les substances liées au marché des drogues illégales actuellement en vigueur au Canada et fourniront des outils supplémentaires aux forces de l'ordre et aux agents frontaliers dans leur travail de détection et de mise en échec du commerce illégal de la drogue. Il s'agit d'une autre étape importante pour lutter contre la crise des surdoses et assurer la sécurité des communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour lutter contre le fentanyl et les drogues illégales. Renforcer nos forces de l'ordre pour lutter contre la production et la distribution du fentanyl permettra de protéger nos communautés, d'assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens et d'empêcher les drogues de traverser notre frontière. »

L'honorable David McGuinty

Ministre de la Sécurité publique

« La lutte contre le fentanyl dans nos communautés nécessite l'utilisation de tous les outils à notre disposition pour contrer sa production et sa distribution au Canada et au-delà de nos frontières. J'ai été clair, aucune quantité de fentanyl n'est trop faible pour être prise en compte, et notre objectif est de l'éliminer complètement. Les changements proposés par Santé Canada aideront les forces de l'ordre à démanteler le commerce du fentanyl et à réduire la production de fentanyl dans notre pays. »

Kevin Brosseau

Tsar du fentanyl

Kevin Brosseau, nouveau tsar du fentanyl du Canada, apporte une vaste expérience de l'application de la loi à ce poste, ayant servi dans la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pendant plus de 20 ans, notamment en tant que commissaire adjoint et haut responsable de la police au Manitoba .

. Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations les plus étroites et les plus respectées au monde et nous continuons à travailler ensemble pour protéger la sécurité de notre frontière commune tout en facilitant le transfert sécurisé des services et des marchandises.

et les États-Unis entretiennent l'une des relations les plus étroites et les plus respectées au monde et nous continuons à travailler ensemble pour protéger la sécurité de notre frontière commune tout en facilitant le transfert sécurisé des services et des marchandises. Afin de s'assurer que les forces de l'ordre et les services frontaliers disposent des outils nécessaires pour détecter et lutter contre le fentanyl et ses précurseurs, le gouvernement fédéral investit 78,7 millions de dollars pour renforcer les capacités de Santé Canada en matière de laboratoire et de réglementation.

Santé Canada créera un nouveau Centre canadien d'analyse des drogues (CCAD) afin d'étendre ses capacités de test de drogues en laboratoire. La création du CCAD permettra une analyse médico-légale plus spécialisée des échantillons de drogues illégales saisies. L'analyse ira au-delà de l'identification des composants d'un échantillon et examinera les marqueurs pour aider à déterminer comment et où ces substances ont été fabriquées. Ces renseignements pourront ensuite être utilisés par les forces de l'ordre et les partenaires de la sécurité publique pour cibler de manière plus stratégique les organisations criminelles.

