OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - Un marché dangereux et imprévisible de drogues illégales, composé d'opioïdes synthétiques puissants, est à l'origine de décès et de méfaits liés à la drogue partout au pays. Compte tenu des risques importants pour la santé et la sécurité publique, le gouvernement du Canada agit rapidement pour s'assurer que des mesures de contrôle sont en place afin de saisir ces substances à la frontière.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé de nouvelles mesures de contrôle temporaires en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour trois substances qui risquent de faire leur entrée dans le circuit de l'offre de drogues illégales. Ces nouvelles mesures de contrôle entreront en vigueur le 5 juin 2026, pour une période d'un an.

Les substances visées par ces mesures sont deux opioïdes synthétiques, la spirobrorphine et la spirochlorphine, ainsi que le R 29676, un précurseur chimique. Cette mesure réglementaire proactive et accélérée s'appuie sur des données indiquant que ces substances sont importées au Canada par des organisations criminelles ou qu'elles sont détectées dans d'autres pays.

Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, ces contrôles fournissent de nouveaux outils aux autorités canadiennes chargées de l'application de la loi et de la surveillance des frontières afin de mettre fin à l'importation, à la production et à la distribution illégales de ces substances.

Citations

« Les opioïdes synthétiques dangereux, comme ceux que nous contrôlons aujourd'hui, font peser des risques importants sur la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Nous mettons tout en œuvre pour empêcher ces substances de franchir nos frontières, d'entrer dans notre pays et de se répandre dans nos communautés. Il est essentiel d'agir rapidement pour assurer la sécurité de nos communautés alors que nous nous attaquons à cette crise des drogues dévastatrice qui touche des personnes et des familles partout au pays. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les réseaux criminels s'adaptent sans cesse, et notre réponse doit en faire autant. C'est la raison pour laquelle nous prenons des mesures rapides pour contrôler ces substances dangereuses. En veillant à ce que nos agents des services frontaliers disposent des outils nécessaires pour faire face aux menaces émergentes, nous contribuons à empêcher ces substances d'entrer dans le circuit des drogues illégales, à réduire les risques et à sauver des vies. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« Notre lutte contre les stupéfiants doit continuer à évoluer pour faire face aux menaces présentes au Canada. Veiller à ce que nos forces de l'ordre et nos services frontaliers disposent des outils nécessaires pour saisir les drogues illégales est un élément essentiel de notre stratégie visant à assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Nous ne céderons pas dans notre lutte contre les groupes criminels organisés ainsi que contre la production et le trafic de drogues illégales. »

Kevin Brosseau

Tsar du fentanyl du Canada

Faits en bref

L'Agence des services frontaliers du Canada a intercepté du R 29676 en quantité suffisante pour produire de grandes quantités d'opioïdes synthétiques.

De la spirochlorphine a également été découverte à la frontière, tandis que la spirobrorphine n'a été détectée que dans d'autres pays.

Santé Canada assure la surveillance des précurseurs chimiques et de leurs circuits de distribution, et renforce le suivi et la surveillance des tendances en matière de drogues illégales afin de permettre une intervention rapide des forces de l'ordre et des autorités réglementaires.

Les récentes modifications apportées à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, par le projet de loi C-12, garantissent que les précurseurs chimiques rapidement placés sous contrôle par le ministre de la Santé sont également soumis à une surveillance réglementaire stricte.

par le projet de loi C-12, garantissent que les précurseurs chimiques rapidement placés sous contrôle par le ministre de la Santé sont également soumis à une surveillance réglementaire stricte. Les entreprises légitimes et les chercheurs qui pourraient utiliser ces substances peuvent contacter le Bureau des substances contrôlées de Santé Canada pour obtenir plus d'informations sur la procédure de demande de licence ou d'autres autorisations.

Santé Canada a lancé un tableau de bord public dans le cadre de l'initiative nationale de surveillance des drogues dans les eaux usées, qui fournit des informations détaillées sur la consommation de drogues au Canada.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

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