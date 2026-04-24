OTTAWA, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et le Dr Jarbas Barbosa, directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), co-présideront la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la vaccination dans les Amériques 2026. Cet événement rassemble des pays et des partenaires de l'ensemble des Amériques dans le but de promouvoir la sensibilisation à la vaccination et d'en faciliter l'accès dans toute la région.

Un point de presse aura lieu après la cérémonie d'ouverture.

Date et heure

Lundi le 27 avril

Accueil des médias accrédités sur place : 10 h 00 à 10 h 45 (HE)

Cérémonie d'ouverture : 11 h 00 à 12 h 00 (HE)

Point de presse : 12 h 15 (HE)

Lieu

Ottawa (Ontario)

Inscription préalable pour accréditation des médias

Les médias doivent s'inscrire à l'avance pour assister à la cérémonie d'ouverture en personne et pour assister au point de presse (en personne uniquement).

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à : [email protected].

Veuillez indiquer le nom et le rôle de chaque participant.

Les détails concernant le lieu des événements seront communiqués aux médias après leur inscription.

Date limite : dimanche le 26 avril 2026 à 17 h (HE)

La cérémonie d'ouverture sera aussi disponible en ligne sur YouTube @PAHOTV.

Interprétation simultanée

Les médias accrédités qui seront présents sur place pourront demander un casque audio au comptoir d'enregistrement pour bénéficier d'une interprétation simultanée en anglais ou en français.

Les médias participant virtuellement pourront choisir une interprétation simultanée en français ou en anglais.

Il n'y aura pas d'interprétation lors du point de presse sur place.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Équipe des affaires publiques de l'OPS, Sebastián Oliel 202-316-5679, [email protected]