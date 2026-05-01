OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a homologué une deuxième injection de sémaglutide générique. Santé Canada examine actuellement sept autres demandes d'homologation de sémaglutide générique déposées par différentes sociétés. Le ministère prévoit de rendre des décisions réglementaires concernant ces demandes au cours des semaines et des mois à venir.

La demande présentée par la société canadienne Apotex concernant l'injection de sémaglutide correspond à une version générique du médicament de marque Ozempic. Santé Canada a autorisé ce médicament après un examen approfondi des données fournies par l'entreprise, qui ont démontré que le produit répondait aux critères de Santé Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité applicables aux médicaments génériques. À l'instar des produits existants, cette injection de sémaglutide est prescrite une fois par semaine chez les patients adultes atteints de diabète de type 2 afin de réguler leur glycémie.

Les versions génériques du sémaglutide sont des produits synthétiques complexes qui sont équivalents au médicament biologique de marque, au niveau de composantes pharmaceutiques. L'évaluation menée par Santé Canada confirme que les différences entre ces produits n'ont aucune incidence sur l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du médicament. La mise sur le marché de ces médicaments génériques devrait avoir des retombées positives au Canada, notamment en permettant aux patients et au système de santé de réaliser des économies.

À l'instar de ce qu'il fait pour tous les médicaments autorisés au Canada, Santé Canada continuera de surveiller l'innocuité et l'efficacité de tous les produits génériques à base de sémaglutide. Si des préoccupations imprévues concernant l'innocuité ou l'efficacité sont soulevées, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.

Faits en bref

Apotex est une société pharmaceutique internationale basée au Canada, spécialisée dans la fabrication et la distribution de médicaments génériques.

Le 28 avril 2026, Santé Canada est devenu le premier pays du G7 à approuver une version générique du sémaglutide.

L'objectif de délai fixé par Santé Canada pour l'examen des demandes de médicaments génériques est plus court que celui de nombreux organismes de réglementation internationaux.

Au Canada, de nombreux médicaments génériques sont de 45 à 90 % moins chers que leurs équivalents de marque.

SOURCE Santé Canada (SC)

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