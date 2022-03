OTTAWA, ON, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Ressources naturelles Canada



En réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et résolues.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada interdirait les importations de pétrole brut en provenance de la Russie. Selon la Régie de l'énergie du Canada, notre pays n'importe pas de pétrole brut de la Russie depuis 2019. La nouvelle interdiction garantira que cela reste le cas à l'avenir. Une fois approuvée, cette interdiction demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.



De plus, nous cherchons actuellement à identifier d'autres produits pétroliers qui pourraient être visés par la même interdiction.

Nous continuons à suivre de près la situation de l'approvisionnement avec les pays partenaires de l'Agence internationale de l'énergie et, si besoin est, nous sommes prêts à intervenir de concert avec eux pour maintenir la sécurité de l'approvisionnement sur les marchés de l'énergie.

« Les actions du président Poutine violent impunément les lois internationales et menacent la paix et la sécurité dans le monde. En réaction, nous entendons interdire les importations de pétrole brut en provenance de la Russie. Nous continuons de faire tout en notre pouvoir pour soutenir l'Ukraine et faisons bloc avec les alliés pour obliger la Russie à rendre compte de son invasion non provoquée et injustifiée. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le Canada continuera à demander des comptes au régime russe pour cette attaque non provoquée et injustifiable contre la démocratie, l'indépendance, la liberté et l'histoire de l'Ukraine. Nous sommes aux côtés du gouvernement ukrainien et de son peuple courageux et résilient. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre des Affaires étrangères

Le Canada est un exportateur net de pétrole brut, c'est-à-dire que ses exportations dépassent chaque année ses importations. À l'heure actuelle, le Canada n'importe aucun pétrole brut de la Russie.

est un exportateur net de pétrole brut, c'est-à-dire que ses exportations dépassent chaque année ses importations. À l'heure actuelle, le Canada n'importe aucun pétrole brut de la Russie. La production de pétrole a augmenté au Canada au cours de la dernière année au point d'atteindre le niveau prépandémique.

Pour de l'information au sujet des importations de pétrole, visitez : https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/apercu-marches/2021/apercu-marche-les-importations-de-petrole-brut-ont-diminue-en-2020-tout-comme-les-couts.html

Depuis 2016, le gouvernent a engagé plus de 100 milliards de dollars dans l'action climatique et la protection de l'environnement et a promis de plafonner les émissions de ses secteurs pétrolier et gazier conformément à ses cibles pour le climat.

