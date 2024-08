RÉGION DE CHILCOTIN, BC, le 29 août 2024 /CNW/ - Le 30 juillet dernier, un important glissement de terrain s'est produit dans le cours inférieur de la rivière Chilcotin, un affluent majeur du fleuve Fraser, qui a gravement perturbé l'habitat de la rivière, en bloquant la migration vers l'amont du saumon quinnat et du saumon rouge adultes, et en dégradant la qualité de l'eau.

Le saumon du Pacifique est essentiel à la santé des écosystèmes et des communautés de la Colombie-Britannique. Depuis le glissement de terrain, Pêches et Océans Canada (MPO) travaille en collaboration avec le gouvernement national Tŝilhqot'in (TNG), les membres des Premières Nations de la Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance (UFFCA), et la Province de la Colombie-Britannique dans le cadre d'un Groupe de travail d'urgence sur le saumon, pour évaluer la situation et intervenir en conséquence.

Au cours des dernières semaines, cette équipe de biologistes, de techniciens des pêches, et d'autres experts, tous dévoués, a travaillé sans relâche pour évaluer la situation, et gérer les effets immédiats sur l'écosystème local et les stocks de poissons. Même s'il a été confirmé que le saumon rouge a entamé sa migration dans la rivière Chilcotin, d'autres évaluations sur le terrain continueront pour déterminer si la migration du saumon vers l'amont a effectivement lieu. L'équipe pluri-organisationnelle installe l'équipement de surveillance nécessaire pour évaluer les effets continus du glissement de terrain sur les populations de poissons résidents et migrateurs, et envisage d'éventuelles mesures pour soutenir les stocks touchés de saumon de la rivière Tŝilhqox (rivière Chilcotin).

S'appuyant sur l'expérience acquise au cours de l'intervention sur le glissement de terrain de Big Bar en 2019, le Groupe de travail d'urgence sur le saumon (composé d'un bon nombre des mêmes partenaires) tire parti de cette expertise pour élaborer des recommandations efficaces, notamment la possibilité de recourir à des mesures d'urgence pour améliorer la conservation.

Depuis le glissement de terrain de Big Bar en 2019, un programme annuel visant à soutenir la conservation, le rétablissement, et l'évaluation de plusieurs stocks préoccupants de saumon du cours supérieur du Fraser, notamment le saumon quinnat du cours supérieur de la rivière Chilcotin, le saumon quinnat du cours inférieur de la Chilcotin, le quinnat de la rivière Chilko et le saumon rouge de la rivière Taseko, est en cours avec les partenaires locaux des Premières Nations. Avant le glissement de terrain de la rivière Chilcotin et en réponse au glissement de terrain de Big Bar, le MPO a fourni 1,5 million de dollars par an pour soutenir les efforts de conservation et de rétablissement du saumon dans le cours moyen et le cours supérieur du fleuve Fraser, dont la majeure partie est réalisée grâce aux partenariats du MPO avec les Premières Nations. Ce financement soutient la collecte, l'élevage et la remise à l'eau de géniteurs adultes, 600 000 saumons quinnat et 400 000 saumons rouges provenant de 17 stocks de saumon. Ils sont élevés dans trois écloseries du MPO, quatre écloseries des Premières Nations, et une installation exploitée par la communauté. Le Groupe de travail d'urgence sur le saumon est prêt à élargir le programme, pour entreprendre des activités de mise en valeur d'urgence de stocks supplémentaires, au besoin.

Ces travaux de mise en valeur d'urgence sont rendus possibles grâce au financement de l'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique (ISSP) du MPO, un investissement transformateur, visant à protéger et à restaurer le saumon du Pacifique et ses habitats. Le MPO fournit un financement pour aider les partenaires des Premières Nations à diriger une intervention pluri-organisationnelle efficace et immédiate pour remédier au glissement de terrain. Ce modèle de travail illustre l'importance de rassembler les partenaires pour pouvoir intervenir de manière cohérente et coordonnée.

La situation reste instable. Une surveillance et une évaluation supplémentaires des stocks de saumon de la Tŝilhqox (Chilcotin) migrant vers les frayères au cours des prochaines semaines seront essentielles pour éclairer les autres mesures, qui pourraient être nécessaires. Même s'il reste encore de nombreuses inconnues, les équipes du MPO seront prêtes à se mobiliser et à travailler aux côtés de leurs partenaires pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour les populations touchées de saumon.

« Les efforts de collaboration sont essentiels pour relever les défis auxquels sont confrontés les saumons touchés par le glissement de terrain de la Chilcotin. Cela améliore non seulement notre capacité à atténuer les effets immédiats du glissement de terrain sur le saumon du Pacifique, mais nous permet également de partager notre expertise technique, et d'avoir une approche holistique des solutions mises en œuvre, pour garantir le rétablissement et la durabilité de ces espèces essentielles. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement national Tŝilhqot'in continue de trouver des solutions dans le cadre du Groupe de travail d'urgence sur le saumon, qui permettra aux saumons de braver le glissement de terrain par leurs propres moyens. Depuis la mise sur pied du Groupe de travail composé d'experts de toute la province, nous avons été en mesure d'obtenir des données en temps réel sur la migration du saumon. La Nation Tŝilhqot'in ne pêche pas de saumon cette année, et nous avons encouragé toutes les Premières Nations en aval à faire tout ce qu'elles peuvent pour réduire le stress sur la montaison du saumon de cette année. Nous espérons que la poursuite de la collaboration dans ce dossier aura des résultats positifs. »

Nits'ilʔin (chef) Joe Alphonse, O.B.C, LL.D. (hon.). Président tribal, Gouvernement national Tŝilhqot'in

« Nous sommes intervenus sur le glissement de terrain en réunissant le savoir traditionnel et les technologies modernes, y compris la technologie LiDAR, pour bien comprendre ce qui se passait à chaque étape du processus. Nous continuons de travailler avec les Premières Nations de la région, les membres de la Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance, de la Lower Fisheries Alliance, le Conseil des pêches des Premières Nations, et le MPO pour nous assurer que nous avons les experts appropriés pour surveiller quand et dans quelle mesure les saumons traversent la zone de glissement de terrain. Nous sommes prêts à travailler avec ces experts pour prendre des mesures supplémentaires, en vue de soutenir la migration du saumon, au besoin. »

Nathan Cullen, ministre de l'Intendance de l'eau, des terres et des ressources, Province de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Le Groupe de travail d'urgence sur le saumon, lancé par le gouvernement national Tŝilhqot'in (GNT), est composé de représentants du TNG, du MPO, de membres des Premières Nations de la Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance, et de la Province de la Colombie-Britannique.

travail d'urgence sur le saumon, lancé par le gouvernement national Tŝilhqot'in (GNT), est composé de représentants du TNG, du MPO, de membres des Premières Nations de la Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance, et de la Province de la Colombie-Britannique. Les écloseries, qui font incuber, élèvent et relâchent le saumon du Pacifique, peuvent être un élément clé pour soutenir et rétablir les populations vulnérables, en particulier comme solution d'urgence immédiate, pendant que des stratégies de rétablissement à plus long terme sont explorées.

Le Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS) du MPO vise à reconstituer les stocks vulnérables de saumon, à offrir des possibilités de pêche, à travailler avec les communautés autochtones et côtières au développement économique, et à améliorer l'habitat du poisson pour soutenir les populations de saumon.

