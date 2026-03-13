GATINEAU, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Des entreprises locales solides et une main-d'œuvre fiable sont essentielles pour soutenir la croissance des économies rurales et la vitalité des collectivités partout au Canada. Les Canadiens doivent toujours être les premiers à avoir accès aux emplois disponibles. Toutefois, dans les régions où les pénuries de main-d'œuvre sont particulièrement importantes, le Programme des travailleurs étrangers temporaires permet aux employeurs d'embaucher des travailleurs étrangers afin de combler des besoins essentiels et temporaires lorsqu'aucun Canadien ou résident permanent qualifié n'est disponible.

Les employeurs qui utilisent le Programme des travailleurs étrangers temporaires doivent respecter des exigences strictes pour garantir que les emplois sont d'abord offerts aux Canadiens. Ils doivent démontrer que leurs efforts sérieux pour recruter de la main‑d'œuvre canadienne n'ont pas porté leurs fruits et doivent poursuivre leurs démarches de recrutement au pays pendant que leur demande est en cours d'examen.

Les travailleurs embauchés par l'entremise du Programme des travailleurs étrangers temporaires représentent environ 1 % de la main‑d'œuvre au Canada et contribuent à soutenir des secteurs clés comme l'agriculture, la transformation des aliments, la construction et les soins de santé.

En réponse à l'évolution des conditions du marché du travail, plusieurs mesures ont été mises en place entre octobre 2023 et novembre 2024 afin de réduire la dépendance au Programme des travailleurs étrangers temporaires et de garantir que les Canadiens continuent d'avoir un accès prioritaire aux emplois disponibles.

Même si ces changements ont réduit la dépendance globale au Programme, certaines collectivités rurales continuent de connaître de graves pénuries de main‑d'œuvre en raison de faibles taux de chômage et de difficultés persistantes à attirer, recruter et maintenir en poste des travailleurs. Dans ces régions, les employeurs peinent à trouver les personnes nécessaires pour assurer le fonctionnement des entreprises essentielles et soutenir l'activité économique locale.

Aujourd'hui, compte tenu de ces réalités, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé des mesures ciblées et temporaires visant à aider les employeurs des régions rurales à relever les défis en matière de main‑d'œuvre, tout en maintenant des mesures strictes pour s'assurer que les Canadiens demeurent prioritaires pour occuper les emplois disponibles.

À la demande des provinces ou des territoires, le gouvernement du Canada permettra aux employeurs des régions rurales de conserver leur nombre actuel de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire et d'augmenter temporairement la proportion permise de ces travailleurs, qui passera de 10 % à 15 % de leur effectif dans les régions rurales admissibles.

Ces mesures pourront être mises en œuvre dans les deux semaines suivant une demande favorable d'une province ou d'un territoire et pourraient entrer en vigueur dès le 1ᵉʳ avril 2026. Elles resteront en place jusqu'au 31 mars 2027.

Les exemptions sectorielles au plafond demeureront en vigueur. Les employeurs des secteurs des soins de santé, de la construction et de la transformation des aliments continueront d'être assujettis à un plafond de 20 % pour leur effectif de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire. Les secteurs saisonniers, comme la transformation du poisson et des fruits de mer ainsi que le tourisme, continueront de bénéficier de l'exemption actuelle du Programme des travailleurs étrangers temporaires pour les postes saisonniers.

Le gouvernement du Canada continuera de surveiller les conditions du marché du travail et de collaborer étroitement avec les provinces et les territoires, les intervenants de l'industrie et les organisations syndicales afin de protéger l'intégrité du programme et de veiller à ce que les Canadiens continuent d'avoir accès aux emplois disponibles partout au pays.

Citations

« Des économies rurales fortes dépendent de la capacité des employeurs locaux à trouver les travailleurs dont ils ont besoin pour maintenir leur entreprise en activité et leur collectivité dynamique. Les Canadiens doivent toujours être les premiers à avoir accès aux emplois disponibles, mais dans certaines régions rurales, les employeurs sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre persistantes. À la demande des provinces et territoires, ces mesures ciblées et temporaires aideront à combler des besoins urgents en main-d'œuvre tout en continuant de donner priorité aux travailleurs canadiens et de soutenir les secteurs qui font vivre les collectivités rurales. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Alors que nous continuons de donner la priorité aux travailleurs canadiens, ces nouvelles mesures importantes reconnaissent les défis particuliers auxquels font face les régions rurales et aideront les employeurs à garder leurs entreprises en activité et leurs communautés fortes. Les communautés rurales ont besoin d'une approche qui respecte leurs réalités uniques. Dans bien des régions rurales du Canada, les employeurs doivent composer avec des marchés du travail très serrés, une main-d'œuvre locale plus limitée et moins de personnes en mesure de se déplacer là où se trouvent les emplois. Cette annonce est une bonne nouvelle qui répond à ces préoccupations pour les économies rurales partout au pays. »

- Le secrétaire d'État pour le Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

Faits en bref

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires se veut une mesure temporaire spéciale à mettre en œuvre en réponse aux besoins changeants du marché du travail, lorsque les Canadiens ou des résidents permanents qualifiés ne sont pas disponibles.

Les politiques du Programme sont révisées régulièrement pour répondre aux conditions et aux réalités changeantes du marché du travail, notamment en adoptant une approche ciblée visant les secteurs stratégiques et les besoins dans des régions données.

Voici des exemples de mesures de resserrement du Programme des travailleurs étrangers temporaires introduites entre octobre 2023 et novembre 2024 : une politique de refus de traiter les demandes pour les postes à bas salaire dans les régions métropolitaines de recensement ayant un taux de chômage de 6 % ou plus; une réduction du plafond de la proportion de travailleurs étrangers à bas salaire qu'un employeur peut embaucher par rapport à son effectif total, qui passe de 20 % à 10 %; la diminution de la durée maximale du permis d'emploi pour les travailleurs à bas salaire à un an.

Les travailleurs embauchés dans le cadre du Programme représentent environ 1 % de la main-d'œuvre totale du Canada, et environ de 10 % des résidents non permanents au Canada.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, 343-540-6643, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]