OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Un élément clé de la protection des espèces aquatiques en péril consiste à s'assurer que leur habitat essentiel est également protégé. Le gouvernement du Canada reconnaît que nous devons protéger ces zones vitales , y compris les sites de reproduction, les aires d'alevinage, ou les aires d'alimentation , afin d'aider nos espèces en péril à se rétablir et à survivre pour les générations futures.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a signé deux arrêtés visant l'habitat essentiel de la truite en Alberta, soit pour la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca) et l'omble à tête plate (populations des rivières Saskatchewan et Nelson). Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, s'est joint à la ministre Jordan pour signer l'arrêté visant l'habitat essentiel de l'omble à tête plate pris conjointement par Pêches et Océans Canada et Parcs Canada. La mise en place de ces arrêtés est une étape importante pour s'assurer que notre gouvernement protège ces espèces dans l'intérêt des divers écosystèmes et de l'avenir de tous les Canadiens.

Un arrêté visant l'habitat essentiel protège les fonctions, les caractéristiques et les attributs de l'habitat essentiel d'une espèce dans des endroits géographiques précis qui sont essentiels à la survie et au rétablissement de l'espèce. Lorsque l'habitat essentiel est protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril, les activités proposées qui se trouvent dans l'habitat essentiel peuvent être autorisées au cas par cas, à condition qu'elles ne mettent pas en danger la survie ou le rétablissement de l'espèce. Un arrêté visant l'habitat essentiel s'applique à toutes les activités humaines actuelles et futures susceptibles d'entraîner la destruction de toute partie de l'habitat essentiel désigné d'une espèce en péril.

Les deux arrêtés visant l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel et de l'omble à tête plate ont été publiés aujourd'hui dans la Gazette du Canada, partie II.

Citations

« Nous avons la capacité de protéger et de rétablir les espèces en péril du Canada et les habitats qu'elles abritent. Grâce à ces arrêtés visant l'habitat essentiel, nous prenons des mesures fortes pour conserver nos populations de truites arc-en-ciel et d'ombles à tête plate, ainsi que leurs écosystèmes pour les générations à venir. La préservation de notre milieu naturel et de la biodiversité qu'il soutient sera toujours une priorité clé pour le gouvernement actuel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Parcs Canada joue un rôle important en contribuant au rétablissement des espèces en péril. En protégeant et en restaurant l'habitat de l'emblématique omble à tête plate, le gouvernement du Canada protège des écosystèmes résilients et interconnectés pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

Faits en bref

Les arrêtés visant l'habitat essentiel protégeant l'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (populations de la rivière Athabasca ) et de l'omble à tête plate (populations des rivières Saskatchewan et Nelson) en Alberta ont été publiés le 31 mars 2021 dans la Gazette du Canada , partie II .

) et de l'omble à tête plate (populations des rivières et Nelson) en ont été publiés le 31 mars 2021 dans la . L'habitat essentiel de la truite arc-en-ciel trouvé dans le parc national Jasper , et de l'omble à tête plate que l'on trouve dans les parcs nationaux de Banff , Jasper et Waterton, énuméré à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada a été protégé à l'aide des descriptions d'habitat essentiel qui ont été publiées dans la Gazette du Canada , en décembre 2020.

, et de l'omble à tête plate que l'on trouve dans les parcs nationaux de , et Waterton, énuméré à l'annexe 1 de la a été protégé à l'aide des descriptions d'habitat essentiel qui ont été publiées dans la , en décembre 2020. Aux termes de la Loi sur les espèces en péril, Parcs Canada est responsable de la protection et du rétablissement des espèces inscrites que l'on trouve dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation. On trouve un habitat essentiel pour l'omble à tête plate dans les parcs nationaux de Banff , Jasper et Waterton, le lieu historique national Rocky Mountain House , le ranch Ya Ha Tinda et le lieu historique national du Ranch Bar U.

Liens connexes

