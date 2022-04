OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - Les agriculteurs canadiens ont un rôle déterminant face aux changements climatiques et figurent parmi les premiers à en ressentir les effets. Alors que nous célébrons le Jour de la Terre, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le secrétaire parlementaire, Francis Drouin, annoncent, dans le cadre du programme Agri-science, un investissement de plus de 6,4 millions de dollars dans six projets qui contribueront à la lutte contre les changements climatiques et à la durabilité du secteur agricole du Canada.

Le financement accordé à six organisations bénéficiaires servira à soutenir des activités scientifiques préalables à la commercialisation et de la recherche de pointe afin d'aider les producteurs à accélérer le rythme de l'innovation pour protéger l'environnement sans compromettre la production. Les organisations bénéficiaires sont AFA Systems Ltd, Cascadia Seaweed Corporation, Enns Brothers Ltd, McCain Foods Ltd, le Conseil tribal Naut'Sa Mawtl, et Nexus Robotics.

Les projets menés par ces organisations illustrent l'innovation et les connaissances nécessaires pour que le secteur agricole soit prêt à relever les défis posés par les changements climatiques. Les progrès qu'ils réalisent profiteront à l'ensemble du secteur et mèneront à l'adoption de pratiques durables et efficaces qui favorisent la santé des sols, la biodiversité et l'augmentation du rendement des cultures, tout en garantissant les revenus agricoles.

Le Jour de la Terre nous rappelle de manière urgente que l'action climatique ne peut attendre. En effectuant des investissements essentiels pour soutenir les producteurs dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques, le secteur agricole canadien sera mieux placé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et saisir les possibilités économiques que peut offrir une transition vers un avenir à faible émission de carbone.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à travailler en partenariat avec les agriculteurs de tout le pays, car ils aident le Canada à atteindre ses objectifs nationaux de réduction des émissions, à protéger l'environnement et à renforcer la compétitivité de nos entreprises et de notre économie agricole.

Citations

« En ce Jour de la Terre, j'aimerais remercier les producteurs et transformateurs agroalimentaires pour leur engagement à protéger l'environnement. Ils préservent ainsi leurs terres pour le bénéfice des générations à venir. Notre gouvernement continue de soutenir leurs initiatives et les aide à aller encore plus loin en appuyant la recherche et le développement de solutions novatrices. Nos investissements dans le cadre du programme Agri-science font en sorte que le Canada demeure un leader mondial de l'agriculture durable. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau , ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Jour de la Terre est une journée importante dans tout le pays et dans le monde entier. C'est une journée de réflexion à propos de notre planète et de ce que nous pouvons améliorer. Six bénéficiaires s'attaquent de front aux changements climatiques par diverses méthodes pour que notre secteur demeure écologique et respectueux du climat à l'avenir. »

Francis Drouin , secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de renforcer et de faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Le programme Agri-Science, une initiative lancée dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques préalables à la commercialisation et de la recherche de pointe qui servent les intérêts du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

Dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte, lancé en mars 2022, le gouvernement du Canada a engagé plus d'un milliard de dollars de nouveaux fonds pour accélérer les progrès du secteur agricole dans la réduction des émissions et pour demeurer un chef de file mondial de l'agriculture durable.

Dans le cadre du Plan de réduction des émissions , le gouvernement du Canada investit 470 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds d'action climatique à la ferme (FACF) pour élargir et prolonger le programme après 2024 et l'adoption de pratiques qui contribuent à l'atteinte de la cible de réduction des émissions attribuables aux engrais et à l'engagement mondial sur le méthane.

, le gouvernement du Canada investit 470 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds d'action climatique à la ferme (FACF) pour élargir et prolonger le programme après l'adoption de pratiques qui contribuent à l'atteinte de la cible de réduction des émissions attribuables aux engrais et à l'engagement mondial sur le méthane. Le gouvernement du Canada investit aussi 330 millions de dollars supplémentaires dans le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) pour intensifier le développement et l'adoption de technologies propres dans le secteur. Mis en œuvre par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Programme des TPA vise à créer un environnement propice au développement et à l'adoption de technologies propres qui contribueront à susciter les changements nécessaires pour parvenir à une économie à faibles émissions de carbone et à favoriser une croissance durable dans le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Le Canada s'est joint à plus de 120 autres pays, y compris tous les autres pays du G7 (Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Italie, France et Japon) par son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]