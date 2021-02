OTTAWA, ON, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Au Canada, les femmes et les filles noires courent un risque accru d'être victimes de violence fondée sur le sexe (VFS). Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec des organismes partenaires, des spécialistes et des personnes ayant vécu ces expériences pour remédier à cette situation et assurer l'accès à des services de soutien intersectoriels appropriés en temps opportun.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 2,5 millions de dollars pour un nouveau projet qui fera progresser l'égalité des genres et préviendra la VFS à l'endroit des femmes et des filles noires pendant la pandémie de COVID-19 et par la suite.

Le projet Promouvoir l'équité des sexes pour les femmes et les filles noires au Canada en réponse à la COVID-19 mènera des activités de recherche communautaires pour combler les lacunes liées à la VFS dans la vie des femmes et des filles noires. Il mobilisera également les organismes communautaires destinés aux femmes noires et des spécialistes en mettant sur pied un comité directeur national par et pour diverses femmes et filles noires, et élaborera et mettra en œuvre une stratégie nationale exhaustive sur l'égalité des genres afin de s'attaquer aux facteurs systémiques contribuant au racisme envers les personnes noires.

Le projet sera mis en œuvre par le Women's Centre for Social Justice, en partenariat avec la Fondation canadienne des femmes et Battered Women's Support Services. Il permettra d'aider à :

Sensibiliser les femmes et les filles noires aux droits de la personne afin qu'elles vivent à l'abri de la VFS partout au Canada ;

; Accroître les ressources et les partenariats en matière de renforcement des capacités et des compétences afin de soutenir les interventions des organismes communautaires au regard de la VFS ainsi que les mesures visant à faire progresser l'égalité des femmes et des filles noires pendant la crise COVID-19 et par la suite.

Harmoniser les politiques et les procédures avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

Créer et partager le savoir par l'entremise du centre d'échange d'apprentissage aux organismes communautaires, aux établissements d'enseignement, au Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe, au Forum fédéral-provincial-territorial et au Secrétariat de la lutte contre le racisme du Canada ;

Alors que la population canadienne du pays célèbre le lancement du Mois de l'histoire des Noirs et qu'elle rend hommage aux contributions des Canadiennes et des Canadiens noirs, nous devons nous réengager dans la lutte contre la discrimination et le racisme à l'égard des Noirs, et à faire en sorte que et veiller à ce que toutes et tous bénéficient des mêmes possibilités. Des projets comme celui-ci, mis au point par et pour les femmes noires canadiennes, sont essentiels pour lutter contre les inégalités inacceptables qui persistent dans notre société. Plus que jamais, il importe d'accélérer l'action en soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi les approches intersectionnelles et antiracistes demeureront les assises des interventions du gouvernement à la COVID-19.

Citations

« La violence fondée sur le sexe demeure prévalente de façon inacceptable au Canada, mais ses répercussions ne se font pas sentir également. Les femmes, les filles et les membres de la communauté noire LGBTQ2+ demeurent particulièrement susceptibles d'être victimes de violence fondée sur le sexe et il est essentiel que nous travaillions avec la communauté pour prendre des mesures. Cet investissement de 2,5 millions de dollars contribuera à renforcer la collecte de données ainsi que l'échange de connaissances et à accroître les capacités de nos partenaires de projet et d'autres organismes au service des Canadiennes et Canadiens noirs touchés par la violence fondée sur le sexe. Leurs travaux contribueront également à orienter les prochaines étapes du plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, en rendant celui-ci plus robuste et plus efficace. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Cette initiative aura un effet profond sur la vie des femmes noires, des jeunes filles noires et des personnes noires de la diversité sexuelle au Canada. C'est le début d'un mouvement axé sur la vérité et la transformation, élaboré et réalisé par nous, pour nous. Elle permettra de créer des espaces pour que nous puissions exprimer nos vérités, sur la myriade de façons dont le racisme anti-noir subvertit et sape nos vies. En même temps, nous créerons un cadre qui sera utilisé par toutes les parties prenantes, en particulier les gouvernements, pour faire progresser l'égalité des genres au Canada pour les femmes noires, les jeunes filles noires et les personnes noires de divers horizons. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce travail que nous entreprenons, sur la transformation qui en résultera, car rien de tel n'a été entrepris auparavant, sur une telle échelle, et axé sur nous. Je suis sincèrement honorée de le faire en partenariat avec deux puissantes femmes leaders noires, Angela Marie MacDougall et Paulette Senior, et je suis reconnaissante envers le gouvernement fédéral pour le financement accordé à cette initiative et à la ministre Monsef pour son soutien. »



Nneka MacGregor

Cofondatrice et directrice générale, WomenatthecentrE

« La journée d'aujourd'hui se veut un rappel de l'histoire de l'asservissement des Africaines et des Africains, qui a mené à la ségrégation, aux politiques d'immigration contre les personnes noires et à de la discrimination au Canada. Cela a été combiné à un important effacement des personnes et des communautés noires sur ces terres. Aucun pays, y compris le Canada, n'atteint l'égalité des genres et des races, comme l'a démontré un examen de la vie des femmes et des filles noires. Cette initiative est mise en place pour créer une optique de genre quant aux expériences de violence fondée sur le sexe vécues par les femmes, les filles et les personnes noires marginalisées en raison de leur genre. Je remercie le gouvernement fédéral de prendre des mesures visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe dont sont victimes les femmes, les filles et les personnes noires marginalisées en raison de leur genre.

En tant que directrice générale de Battered Women's Support Services, je suis enchantée de me joindre à Nneka MacGregor, directrice générale du Women's Centre for Social Justice, et à Paulette Senior, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne des femmes, pour faire progresser la libération des femmes, des filles et des personnes noires marginalisées en raison de leur genre au Canada. »

Angela Marie MacDougal

Directrice générale, Battered Women's Support Services

« En ce qui concerne la violence fondée sur le sexe, les besoins et les expériences des femmes, des filles, des personnes transgenres et des personnes noires de diverses identités de genre ont été ignorées. Pour cette raison, bon nombre d'histoires ont été passées sous silence et trop de mauvais traitements n'ont pas été réglés. Cette recherche, la première du genre, fera la lumière sur les liens entre la violence fondée sur le sexe et le racisme à l'endroit des personnes noires. Il s'agit d'une étape cruciale vers l'amélioration de la santé et de la sécurité des femmes, des filles, des personnes transgenres et des personnes noires de diverses identités de genre. Il s'agit également d'une étape importante vers la création d'organismes, d'institutions et de services qui éliminent la misogynie et le racisme de longue date envers les personnes noires qui ont créé de nombreux obstacles au soutien.

Je suis heureuse que le gouvernement ait reconnu l'importance de ce travail. Je me réjouis de cet investissement initial ainsi que de la collaboration et des contributions à venir au cours des cinq prochaines années en vue d'élargir la portée, l'ampleur et l'impact des efforts.

En tant que présidente-directrice générale de la Fondation canadienne des femmes, je suis ravie de me joindre à Angela MacDougall, directrice générale de Battered Women's Support Services à Vancouver, et à Nneka MacGregor, directrice générale du Women's Centre for Social Justice, qui géreront ce projet. »

Paulette Senior

Présidente-directrice générale, Fondation canadienne des femmes

Faits en bref

Les données recueillies par Statistique Canada en mars et avril 2020 portent à croire qu'une femme sur dix au Canada était très ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à domicile au début de la pandémie de COVID-19.

était très ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à domicile au début de la pandémie de COVID-19. Le 21 septembre 2020, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a annoncé un financement d'un milliard de dollars pour aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiennes et des Canadiens vulnérables en créant rapidement de nouveaux logements abordables.

Depuis 2015, le gouvernement a aidé un million de Canadiennes et de Canadiens à accéder à un logement sécuritaire et abordable, y compris en créant ou en améliorant près de 7 000 unités qui offrent un logement sécuritaire aux personnes qui ont survécu à la violence familiale.

Quarante mille places ont été créées dans les garderies depuis 2015 et on s'engageait, dans le discours du Trône de 2020, à réaliser un investissement important et soutenu pour créer un système de garde d'enfants universel au Canada .

on s'engageait, dans le discours du Trône de 2020, à réaliser un investissement important et soutenu pour créer un système de garde d'enfants universel au . En 2020, le Canada s'est classé premier en Amérique du Nord selon le Global Gender Gap Report (rapport mondial sur les différences entre les sexes) du Forum économique mondial, après avoir gagné onze places à l'échelle mondiale depuis 2015, et ce, sur 153 pays.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

