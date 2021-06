OTTAWA, ON, le 5 juin 2021 /CNW/ - Le 5 juin est la Journée internationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La pêche INN pose un risque grave pour nos océans et notre économie mondiale. Elle menace les moyens de subsistance des pêcheurs respectueux des lois, et nuit à nos écosystèmes marins et aux innombrables formes de vie qu'ils abritent.

L'ampleur de la menace de la pêche INN ne peut être ignorée. Cette pêche représente environ 30 % de l'ensemble des activités de pêche dans le monde, capturant jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons dans nos océans chaque année. Elle peut générer jusqu'à 23 milliards de dollars par an en profits illégaux.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures énergiques et cohérentes pour mettre fin à la pêche INN partout dans le monde. Certains stocks de poissons ayant une grande valeur pour le Canada, comme le thon et le saumon, partagent également des écosystèmes ou migrent dans des zones où la pêche INN représente une menace croissante. En reconnaissant que 75 000 Canadiens sont employés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le gouvernement continuera de travailler fort pour protéger leurs moyens de subsistance et les précieuses ressources dont ils dépendent.

Pour lutter contre la pêche INN, le gouvernement du Canada a lancé le nouveau Programme de détection des navires sombres. Ce programme fournit des données satellitaires à la fine pointe et des analyses aux petits États insulaires et aux États côtiers, comme l'Équateur, où la pêche INN s'avère une véritable préoccupation.

Nous travaillons aussi avec nos partenaires internationaux pour appuyer l'ordre international réglementé, qui assure une gestion durable des pêches et des océans à l'échelle internationale. Le Canada a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons de 1995 ─ le traité international qui a mis sur pied le cadre visant à créer des organismes régionaux de gestion des pêches, en vue de gérer les stocks de poissons en haute mer.

Les efforts internationaux du Canada comprennent également la ratification de l'Accord des Nations Unies sur les mesures du ressort de l'État du port, qui visent à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN.

Le gouvernement du Canada continuera d'exploiter les capacités collectives de Pêches et Océans Canada, du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, d'Affaires mondiales Canada et de l'Agence spatiale canadienne, pour lutter contre la pêche INN.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a honoré ses engagements en matière de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée grâce aux mesures suivantes :

Liens connexes

Agence spatiale canadienne (Mission de la Constellation RADARSAT) : https://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat/default.asp

