Les concepts retenus pour le nouveau pont sont dévoilés dans le cadre des consultations publiques

GATINEAU, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir et d'améliorer les transports et la mobilité dans la région de la capitale nationale (RCN) et réalise des progrès en ce qui concerne l'engagement qu'il a pris de remplacer le pont Alexandra.

Concepts de design (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, des représentants de la Commission de la capitale nationale (CCN) et de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ont présenté les 3 concepts proposés pour le nouveau pont au conseil d'administration de la CCN, en vue du lancement des consultations publiques sur le projet de remplacement du pont Alexandra, qui auront lieu du 1er au 24 octobre 2024.

L'équipe intégrée de projet, composée d'experts de SPAC et de la CCN ainsi que d'un conseiller technique, accueillera également les membres du public lors de 2 événements portes ouvertes :

le 2 octobre 2024, de 16 h à 21 h Musée canadien de l'histoire, salon de la Rivière, 100, rue Laurier , Gatineau (Québec)

le 3 octobre 2024, de 16 h à 21 h Centre Shaw, Salon Gatineau, 55, promenade Colonel-By, Ottawa ( Ontario )



Le remplacement du pont Alexandra est un projet complexe pour lequel la mobilisation des parties prenantes et les consultations publiques sont essentielles. Au cours des dernières années, nous avons examiné un large éventail de solutions possibles. Les concepts ont été développés en fonction des critères de performance pour la conception du pont ainsi que des commentaires recueillis auprès du public, des communautés autochtones et des parties prenantes. À la suite d'une évaluation multicritère, 3 concepts ont été retenus.

Rendez vous met en valeur la rivière comme composante environnementale et sociale déterminante du paysage. Ses lignes épurées et contemporaines renforcent le dialogue avec les autres éléments du paysage comme l'escarpement de la rive sud, le parc Jacques-Cartier et les collines de la Gatineau, qui sont clairement visibles depuis le pont lui-même et depuis les points d'observation de chaque côté de la rivière.

Echo réinterprète avec sensibilité les caractéristiques du pont Alexandra actuel, préservant ainsi un lien fort avec le passé. Une partie de la logique structurelle, de la forme et du motif du pont s'inspire du canot en écorce de bouleau algonquin.

Motion s'inspire de l'anguille d'Amérique et rend hommage au mouvement dynamique et en constante évolution de la rivière. Ses 3 arches ondulantes qui le définissent font référence à l'eau en mouvement de la rivière, aux contours du rivage et de l'escarpement adjacent ainsi qu'à la façade incurvée du Musée canadien de l'histoire.

Pour de plus amples renseignements sur chacun des concepts de design, visitez la page de la CCN consacrée aux consultations publiques.

Les commentaires recueillis lors des consultations nous aideront à formuler une recommandation concernant le concept privilégié. La proposition de conception finale devrait être soumise à l'approbation du conseil d'administration de la CCN, conformément à son pouvoir réglementaire d'approbation fédérale, au printemps 2025.

Au cours des prochaines semaines, nous lancerons également le processus d'approvisionnement pour la déconstruction du pont existant ainsi que la conception et la construction du pont de remplacement. Les entreprises intéressées pourront répondre à la demande de qualification à venir.

Citations

« Le pont Alexandra est un lien vital dans la région de la capitale nationale qui relie les communautés vivant de part et d'autre de la rivière des Outaouais. La conception du nouveau pont portera non seulement une attention particulière à l'histoire et au cadre unique du pont actuel, mais offrira aussi des options de déplacement modernes, durables et bien connectées. Cela contribuera positivement à la qualité de vie et à la prospérité économique de la région pour les générations à venir. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

Les faits en bref



Le pont Alexandra actuel a plus de 120 ans. Il a atteint la fin de sa durée de vie utile et doit être remplacé.

La principale cause de détérioration est l'exposition à long terme aux éléments et au sel provenant des opérations de déglaçage hivernal et des éclaboussures de véhicules. Malgré les efforts d'atténuation et divers investissements au fil du temps pour ralentir la détérioration de la structure, la corrosion s'est installée et continue de se produire à un rythme accéléré.

Nous avons commandé plusieurs études et rapports sur le remplacement du pont Alexandra au cours des dernières années pour nous aider à planifier et à prendre des décisions fondées sur des données probantes.

Le modèle de réalisation de type conception-construction progressive est une approche collaborative qui permettra à l'équipe de conception-construction progressive (architecture, ingénierie et construction) de travailler avec l'équipe de projet intégrée, un groupe de travail composé de SPAC, de la CCN et d'un conseiller technique, pour rendre le concept fonctionnel et élaborer davantage les exigences du projet.

Les travaux de remplacement devraient commencer en 2028, et le nouveau pont devrait être opérationnel en 2032. Un échéancier complet du projet est présenté sur la page Web consacrée au remplacement du pont Alexandra.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Guillaume Bertrand, Directeur des communications par intérim, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]