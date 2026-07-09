Le gouvernement du Canada fait le point sur la saison des feux de forêt de 2026 - Mise à jour de juillet

OTTAWA, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, accompagnée de Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, a fait le point sur la situation des feux de forêt qui s'aggrave au Canada.

En date d'aujourd'hui, 796 feux de forêt sont actifs au pays, dont 60 sont hors de contrôle et nécessitent une intervention complète. Au total cette saison, il y a eu 3 137 incendies et 1,4 million d'hectares brûlés. L'an passé, nous avons enregistré moins d'incendies à cette période de l'année, soit 2 913, mais une superficie plus importante avait brûlée, soit 4 614 713 hectares.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures supérieures à la moyenne dans une grande partie du Canada de juillet à août, et des conditions de sécheresse sont prévues dans certaines régions comme le Manitoba et le Nord-Ouest de l'Ontario.

La modélisation indique qu'en juillet, le danger d'incendie devrait demeurer le plus élevé dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans le Nord du Manitoba ainsi que dans les régions entourant la baie d'Hudson, et que le risque d'incendie serait élevé dans le Nord de l'Ontario et au Québec. Compte tenu des récentes précipitations généralisées et soutenues, la majeure partie de l'Ouest canadien devrait connaître un danger d'incendie faible à modéré. Il devrait y avoir des zones localisées de danger plus élevé dans l'intérieur de la Colombie-Britannique. En août, le danger d'incendie devrait suivre les mêmes tendances régionales qu'en juillet, sauf que l'intérieur sud de la Colombie-Britannique devrait également connaître un danger d'incendie supérieur à la normale.

Ressources naturelles Canada a aussi annoncé un investissement total de 1,25 million de dollars pour six projets qui renforceront la préparation et la capacité d'intervention en cas de feux de forêt à l'échelle du pays. Certains de ces projets permettront à la Nation métisse de la Colombie-Britannique, la Nation métisse de l'Alberta, la Nation métisse de la Saskatchewan et la Nation métisse de l'Ontario de renforcer leur capacité de préparation et d'intervention en cas de feux de forêt par la cartographie des risques, la planification d'urgence, la coordination de l'évacuation et l'intégration du savoir autochtone dans la gestion des feux de forêt. Ce montant comprend également des investissements pour le gouvernement Délı̨nę Got'ı̨nę et la Première Nation de Chipewyan Prairie, qui permettront de former jusqu'à 38 pompiers forestiers autochtones pour lutter contre les feux de forêt et renforcer les compétences, les attestations et la capacité d'intervention locales.

Le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec les provinces, les territoires ainsi que les collectivités et les partenaires des Premières Nations pour appuyer les efforts d'intervention et de rétablissement.

Simultanément, de nombreuses régions sont également aux prises avec des inondations en raison des récentes tempêtes et précipitations intenses. Le Manitoba a été particulièrement touché, surtout dans la région de Parkland. Le vendredi 3 juillet, la ministre Olszewski a approuvé la demande d'aide fédérale du Manitoba pour soutenir les activités d'intervention et de rétablissement à la suite des inondations dans la province. Cette mesure fait suite à une collaboration entre des représentants fédéraux et provinciaux ainsi qu'à des discussions avec le premier ministre du Manitoba, l'honorable Wab Kinew, et l'honorable Lisa Naylor, ministre du Transport et de l'Infrastructure et ministre responsable de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba, afin de déterminer la meilleure façon de soutenir les besoins changeants en matière d'intervention et de rétablissement sur le terrain. Le gouvernement fédéral est également prêt à soutenir le Manitoba si une demande est présentée au titre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, qui prévoient un financement à coûts partagés des dépenses provinciales admissibles pour l'intervention et le rétablissement à la suite de catastrophes naturelles majeures.

Les Canadiens et les Canadiennes sont encouragés à se préparer à faire face aux urgences et à se renseigner sur les manières de se protéger en visitant le site Web Canada.ca/préparez-vous.

Citations

« Alors que l'été bat son plein, nous constatons une augmentation du danger de feux de forêt dans tout le pays. Nos pensées vont aux personnes qui ont déjà été touchées ou déplacées cette saison en raison des feux de forêt. S'appuyant sur de nouvelles ressources aériennes de lutte contre les incendies, notre gouvernement est déterminé à collaborer avec les provinces et les territoires pour fournir un soutien tout au long de la saison des feux de forêt. Pour bâtir un pays plus résilient, il faut renforcer la collaboration et la coordination avant, pendant et après les urgences. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Alors que les changements climatiques continuent d'entraîner des phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et violents, l'accès à des renseignements à jour, exacts et fiables est essentiel pour aider à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Qu'il s'agisse de la fumée des feux de forêt, de la chaleur extrême, des inondations ou des tempêtes, des prévisions coordonnées et des alertes publiques fournissent au public les renseignements dont il a besoin pour prendre des décisions éclairées et réduire les risques. En renforçant notre capacité à surveiller, à prévoir et à communiquer les risques environnementaux, nous aidons les collectivités à l'échelle du Canada à s'adapter aux changements climatiques, à améliorer leur résilience et à rester en sécurité. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Derrière chaque évacuation se trouvent des familles forcées de quitter leur domicile, des aînés séparés de leurs réseaux de soutien et des enfants vivant dans l'incertitude. Tout au long de cette saison des feux de forêt, les dirigeants des Premières Nations et les intervenants d'urgence ont fait preuve d'un leadership extraordinaire pour protéger leurs collectivités. Notre rôle est de les appuyer, avant et pendant les situations d'urgence, et tout au long du rétablissement, afin que les communautés disposent du soutien dont elles ont besoin pour assurer la sécurité des gens et se reconstruire de façon plus durable. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Les inondations, les phénomènes météorologiques violents et les feux de forêt que nous avons connus ces dernières semaines nous rappellent une fois de plus que les collectivités des Premières Nations continuent de subir les plus grandes répercussions des changements climatiques. Alors que ces situations d'urgence deviennent plus fréquentes et intenses, notre engagement reste le même : nous appuierons les Premières Nations, en soutenant leurs dirigeants et en collaborant dans le cadre de la préparation, de l'intervention et du rétablissement. »

- Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Face à l'augmentation de l'activité des incendies à l'échelle nationale, il est essentiel d'investir dans les efforts locaux qui renforcent la préparation et la capacité d'intervention. Grâce à une collaboration continue avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones, nous continuerons à nous efforcer de protéger nos forêts, les Canadiens et les Canadiennes et les endroits qu'ils considèrent comme leur chez-soi. »

- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Actuellement, l'activité saisonnière des feux de forêt de 2026 reste inférieure à la moyenne quinquennale, mais le danger d'incendie continue d'augmenter au cours de l'été.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent se tenir informés des dangers d'incendie de forêt grâce au Système canadien d'information sur les feux de végétation.

La gestion des urgences au Canada est une responsabilité partagée entre tous les ordres de gouvernement. Les provinces et les territoires peuvent demander l'aide du gouvernement fédéral par l'intermédiaire d'une demande d'aide fédérale lorsque les feux de forêt et d'autres situations d'urgence dépassent leur capacité.

Team Rubicon est un groupe d'intervention en cas de catastrophe dirigé par des vétérans qui appuie des équipes formées pour mener des interventions urgentes en cas de catastrophe à l'échelle du Canada

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent consulter des alertes et des prévisions météorologiques à jour grâce à l'application MétéoCAN et découvrir comment se préparer aux urgences sur le site Web Canada.ca/préparez-vous.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected] ; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected] ; Ressources naturelles Canada : Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected] ; Relations avec les médias : Services aux Autochtones Canada, 800-567-9604, [email protected] ; Relations avec les médias : Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]