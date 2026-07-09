Le gouvernement du Canada appuie le recrutement inclusif de bénévoles et renforce les interventions de recherche et sauvetage sur les plans d'eau et les rives en Saskatchewan

LA LOCHE, SK, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé l'octroi de près de 1,15 million de dollars pour deux projets de recherche et sauvetage dirigés par l'Association des bénévoles de recherche et de sauvetage de la Saskatchewan (SARSAV).

Les paysages vastes et exigeants du Canada, dont ceux qui entourent La Loche et de nombreuses collectivités à l'échelle du Nord de la Saskatchewan, rendent les opérations de recherche et sauvetage de plus en plus complexes. Alors que les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et graves, la nécessité de disposer de capacités de recherche et sauvetage fiables et efficaces devient de plus en plus pressante. Des efforts soutenus et coordonnés sont essentiels pour que les intervenants puissent atteindre les personnes en détresse rapidement et en toute sécurité - peu importe combien l'endroit est isolé ou les conditions sont difficiles.

Financés par le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S), un programme fédéral qui aide à renforcer les efforts de prévention en recherche et sauvetage et à améliorer l'efficacité des interventions partout au Canada, ces projets de la SARSAV feront progresser le recrutement et le maintien en poste des bénévoles, et amélioreront la formation, les ressources et la coordination des opérations sur l'eau et les rives, notamment grâce à l'utilisation de nouveaux outils de cartographie basés sur le système de positionnement mondial (GPS).

Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer la recherche et le sauvetage en collaborant avec les provinces, les territoires, les collectivités et les organisations spécialisées afin de réduire le risque de blessures et de décès et d'assurer une intervention d'urgence rapide et efficace.

Citations

« La recherche et le sauvetage dans un pays aussi vaste et diversifié que le Canada dépendent de partenariats solides - entre les gouvernements, les collectivités et les quelque 15 000 bénévoles dévoués qui se mobilisent pour aider les autres en cas de besoin. Alors que les situations d'urgence deviennent de plus en plus fréquentes et difficiles, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur le renforcement des systèmes qui assurent la sécurité de la population, notamment grâce au Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage, qui soutient des projets novateurs comme ceux annoncés aujourd'hui qui améliorent la coordination et la préparation opérationnelle et qui font progresser l'utilisation de nouvelles technologies qui aident à trouver des personnes plus rapidement et à assurer la sécurité des intervenants. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« La recherche et le sauvetage sont un service essentiel sur lequel les Canadiens et les Canadiennes comptent, en particulier dans les régions rurales, éloignées et nordiques où les conditions peuvent être imprévisibles et où une intervention rapide et efficace peut faire toute la différence. Des équipes bien formées et bien équipées qui reflètent les communautés qu'elles servent sont essentielles pour sauver des vies. Des investissements dans l'Association des bénévoles de recherche et sauvetage de la Saskatchewan permettront d'accroître la participation inclusive des bénévoles et d'améliorer les interventions sur l'eau et les rives pour que les Canadiens et les Canadiennes puissent compter sur des équipes qualifiées au moment où cela compte le plus. »

- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural)

« Grâce au soutien du FNI de R-S, SARSAV a considérablement renforcé la recherche et le sauvetage par des bénévoles en Saskatchewan. Les fonds ont permis à SARSAV d'offrir une formation sur les interventions en cas de catastrophe, de tenir un récent exercice multisectoriel de recherche et de sauvetage visant à mettre en pratique la main-d'œuvre humanitaire pancanadienne, d'élaborer et d'offrir des formations près de l'eau, de développer la gouvernance et la formation dans une optique d'équité, de diversité et d'inclusion, d'offrir le programme AdventureSmart PaddleSmart et de poursuivre les travaux du conseil consultatif de recherche et sauvetage de la Saskatchewan. Ces initiatives ont renforcé la capacité organisationnelle et la collaboration entre les partenaires provinciaux de R-S, amélioré l'état de préparation opérationnelle et favorisé une intervention mieux coordonnée, créant ainsi des avantages durables pour les bénévoles en R-S et les collectivités qu'ils servent dans le but ultime de ramener les personnes perdues et disparues à la maison. »

- Bobbi Buchanan, présidente, Association des bénévoles de recherche et de sauvetage de la Saskatchewan (SARSAV)

Faits en bref

Le système de recherche et sauvetage fait appel aux ressources et au savoir-faire des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir lorsque des personnes sont perdues, disparues ou en détresse.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est un programme de contribution géré par Sécurité publique Canada en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et sauvetage. Ils établissent ensemble les priorités annuelles du programme.

Les projets sont sélectionnés au moyen d'un processus fondé sur le mérite et de critères objectifs et mesurables. Chaque proposition doit appuyer au moins l'une des priorités annuelles pour que le financement du projet soit envisagé.

Depuis 2015, à la suite du transfert du Secrétariat national Recherche et sauvetage à Sécurité publique Canada, le programme du FNI de R-S a octroyé 61 millions de dollars à des activités de recherche et sauvetage à l'échelle du Canada pour améliorer la prévention et veiller à ce que les intervenants soient bien équipés pour secourir les personnes en détresse où qu'elles soient.

Grâce à un financement de 515 400 $, la conférence SARscene 2026 réunira des bénévoles en recherche et sauvetage, des professionnels, des universitaires, l'industrie et tous les ordres de gouvernement pour échanger des pratiques exemplaires, renforcer les compétences et renforcer la collaboration au sein de la communauté de recherche et sauvetage. Cette année, elle sera organisée par l'Association des bénévoles en recherche et en sauvetage de la Saskatchewan et se tiendra à Saskatoon du 7 au 11 octobre 2026. L'événement est financé en partie par le FNI de R-S, qui contribue à renforcer la coordination et la capacité au sein de la communauté nationale de recherche et sauvetage.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Connor Burton, Conseiller principal, Communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Buckley Belanger, Secrétaire d'État (Développement rural), [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]