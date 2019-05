Le gouvernement du Canada ouvre la saison 2019 du Programme sur la carpe asiatique sur le terrain pour détecter les espèces envahissantes dans les Grands Lacs

Les Grands Lacs soutiennent une activité économique annuelle estimée à 13 milliards de dollars provenant de la pêche, de la chasse et de la navigation de plaisance. C'est précisément pour s'assurer que ces eaux sont protégées contre les éventuels dommages écologiques et environnementaux causés par ces espèces envahissantes, que notre gouvernement continue d'établir des priorités et d'appuyer ces importantes mesures proactives.

Dans le budget de 2017, notre gouvernement a augmenté le financement du Programme sur la carpe asiatique afin d'empêcher ces espèces envahissantes d'empiéter sur les Grands Lacs et les espèces aquatiques indigènes de ces eaux.

Les équipes déploient des filets et utilisent des bateaux de pêche électrique pour détecter la présence d'espèces de carpes asiatiques - des techniques qui ont fait leurs preuves en Amérique du Nord et en Chine, où les quatre espèces de carpes asiatiques sont indigènes. La liste des lieux d'échantillonnage a été établie dans le cadre de l'Évaluation du risque écologique posé par la carpe à grosse tête et la carpe argentée de 2015 et l'Évaluation du risque écologique posé par la carpe de roseau de 2017 - deux études qui ont permis de déterminer quelles rivières du bassin des Grands Lacs avaient la taille, le débit et la température appropriés pour servir d'habitat de frai approprié pour la carpe asiatique.

À compter de cette année, les équipes du Programme sur la carpe asiatique passeront plus de temps à échantillonner dans des endroits à risque élevé près de la portion inférieure du lac Huron et du lac Érié après la découverte récente de larves de carpe de roseau dans les affluents de l'Ohio par l'organisme United States Geological Survey. Jusqu'à présent, seule la carpe de roseau a été détectée dans les Grands Lacs par les équipes de surveillance canadiennes.

Depuis 2012, le Programme sur la carpe asiatique a enregistré et traité la capture de 28 carpes de roseau dans les eaux canadiennes des Grands Lacs.

Chaque saison d'opérations de surveillance permet au personnel du Programme de détecter la présence de carpes asiatiques et d'améliorer sa connaissance de la communauté de poissons dans chaque lieu d'échantillonnage. Savoir quelles espèces de poissons indigènes sont présentes dans l'habitat idéal de la carpe asiatique aidera les chercheurs à mieux prédire les répercussions sur ces communautés de poissons.

Citations

« Au cours des huit dernières saisons, le personnel du Programme sur la carpe asiatique a travaillé sans relâche sur l'eau, en laboratoire et avec nos partenaires, pour protéger nos Grands Lacs contre les menaces que posent les carpes asiatiques. Nous sommes impatients de poursuivre notre important travail cette saison afin d'assurer la santé et la prospérité continues de ces voies navigables extrêmement importantes. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Les carpes asiatiques posent un risque écologique extrême pour le bassin des Grands Lacs en raison de leur capacité de se reproduire rapidement, de se développer et de faire concurrence à d'autres poissons pour leur nourriture et leur habitat.

Dans son budget de 2017, le Canada a alloué jusqu'à 20 millions de dollars sur cinq ans, et de façon continue, au Programme sur la carpe asiatique pour s'assurer que les Grands Lacs du Canada sont bien protégés contre l'établissement de la carpe asiatique et les effets négatifs importants qu'elle peut avoir.

a alloué jusqu'à 20 millions de dollars sur cinq ans, et de façon continue, au Programme sur la carpe asiatique pour s'assurer que les Grands Lacs du sont bien protégés contre l'établissement de la carpe asiatique et les effets négatifs importants qu'elle peut avoir. Au début de l'année, Pêches et Océans Canada a estimé que la valeur des activités sur les Grands Lacs, comme la pêche commerciale et récréative, la chasse et la navigation de plaisance, s'élevait chaque année à 13 milliards de dollars. Ces activités importantes pourraient être gravement menacées si les carpes asiatiques s'établissaient dans le bassin des Grands Lacs.

a estimé que la valeur des activités sur les Grands Lacs, comme la pêche commerciale et récréative, la chasse et la navigation de plaisance, s'élevait chaque année à 13 milliards de dollars. Ces activités importantes pourraient être gravement menacées si les carpes asiatiques s'établissaient dans le bassin des Grands Lacs. Chaque année, le Programme sur la carpe asiatique recrute des étudiants canadiens de niveau postsecondaire pour mener ses opérations de surveillance. Les candidats retenus sont choisis dans le cadre du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant administré par Emploi et Développement social Canada . Les étudiants travaillent aux côtés de biologistes et de techniciens pendant les opérations de surveillance et d'intervention dans les Grands Lacs du Canada .

Liens Connexes

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir les communiqués et plus via notre fil RSS. Pour de plus amples informations ou vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada - Région du Centre et Arctique

Renseignements: Relations avec les medias, Pêches et Océans Canada, Région du Centre et de l'Arctique, 204-984-4715, XCA.media@dfo-mpo.gc.ca