WINNIPEG, MB , le 22 janv. 2024 /CNW/ - L'eau douce est une ressource vitale qui est soumise à des défis pressants. Afin de garantir la propreté et la santé de l'eau douce au pays, le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent en créant l'Agence canadienne de l'eau et en investissant 650 millions de dollars sur 10 ans dans le Plan d'action sur l'eau douce en vue de protéger et de restaurer la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes des principaux bassins versants de l'ensemble du pays.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, a annoncé que les organisations, groupes et gouvernements canadiens ayant des projets associés à l'eau douce peuvent désormais présenter une demande de financement dans le cadre de cinq initiatives pour les écosystèmes d'eau douce, notamment celles du lac Simcoe, du fleuve Wolastoq/Saint-Jean, des Grands Lacs, du lac Winnipeg et du lac des Bois. Le programme de financement communautaire ÉcoAction, qui soutient des projets relatifs à l'eau douce dans l'ensemble du Canada, accepte également les demandes dès maintenant. Dirigés par l'Agence canadienne de l'eau, ces programmes soutiennent des projets menés par des partenaires qui auront des répercussions positives et mesurables sur la qualité de l'eau douce et soutiendront les priorités du Plan d'action sur l'eau douce renforcé du Canada.

Le Lake Winnipeg Research Consortium et la Fédération métisse du Manitoba ont participé à l'annonce d'aujourd'hui afin de présenter leurs projets actuellement financés par l'Agence canadienne de l'eau. Le Lake Winnipeg Research Consortium reçoit un financement du Programme du bassin du lac Winnipeg afin de soutenir la plateforme scientifique du lac qui coordonne les activités de surveillance et de recherche scientifique du lac Winnipeg. La Fédération métisse du Manitoba reçoit un financement dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction afin de restaurer et d'améliorer les habitats aquatiques dans le bassin de la rivière Rouge, y compris la restauration de l'habitat le long de la rivière Seine. Le gouvernement du Canada s'appuiera sur les progrès réalisés grâce à ces initiatives en continuant à investir dans le cadre de projets qui protègent les précieux bassins versants du pays.

Les communautés autochtones, les organisations non gouvernementales, les établissements d'enseignement et de recherche, les municipalités et les entreprises pourraient être admissibles à présenter une demande. Pour obtenir de plus amples renseignements en vue de présenter votre demande, y compris sur les critères d'admissibilité et la manière de le faire, veuillez visiter la page Web sur les programmes de financement .

La date limite pour présenter une demande dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction et des initiatives pour l'écosystème d'eau douce du lac Simcoe et du fleuve Wolastoq/Saint-Jean est le 22 mars 2024.

Le processus de demandes pour les initiatives relatives aux écosystèmes d'eau douce des Grands Lacs, du lac Winnipeg et du lac des Bois s'est ouvert en décembre 2023. La date limite pour présenter une demande dans le cadre de ces initiatives est le 15 février 2024, à l'exception des lettres d'intention relatives à la conservation de précision du lac Érié.

Citations

« L'eau douce soutient la vie sur Terre. Elle fournit notre eau potable, fait pousser nos aliments et répond aux besoins de nos écosystèmes. Notre gouvernement prend des mesures pour protéger cette ressource vitale. Le Plan d'action sur l'eau douce aide à améliorer la qualité de l'eau en soutenant des projets locaux menés par les communautés, ce qui permet de contribuer grandement à la protection et à la restauration de la qualité de l'eau douce et de la santé de l'écosystème au Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En soutenant les organisations, les groupes et les gouvernements canadiens qui travaillent dur en vue d'améliorer la qualité de l'eau douce au Canada, nous établissons de solides partenariats qui sont essentiels pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontés les écosystèmes d'eau douce, ainsi que pour garantir que la population canadienne aura accès à de l'eau douce propre pour les générations à venir. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

« Au nom du Lake Winnipeg Research Consortium, nous remercions sincèrement le gouvernement fédéral pour son soutien et son engagement continus en faveur du lac Winnipeg. Grâce au financement fourni par Environnement et Changement climatique Canada, nous pouvons continuer à soutenir nos partenaires de la communauté scientifique à l'égard de la compréhension, de l'atténuation et de la gestion des multiples facteurs de stress imposés au lac Winnipeg. Ce financement contribue au fonctionnement de notre plateforme de recherche, le navire à moteur Namao, qui permet d'accéder à l'ensemble de ce magnifique plan d'eau malgré les nombreux défis. Il nous permet également d'offrir aux élèves de tous âges des possibilités uniques d'apprentissage en plein air, à bord de navires ou sur le rivage, afin de les aider à mieux comprendre l'importance des systèmes d'eau douce grâce à l'étude du lac Winnipeg. »

- Karen Scott, Ph. D., directrice des programmes, Lake Winnipeg Research Consortium

« Au cours des trois dernières années, grâce au financement reçu du programme d'ÉcoAction d'Environnement et Changement climatique Canada, la Fédération métisse du Manitoba, le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge, a mené des activités de surveillance et de restauration de l'environnement le long de la rivière Seine. Ce travail important a permis d'améliorer la santé d'un réseau fluvial qui revêt une importance historique pour les Métis de la rivière Rouge, puisqu'il traverse le cœur de notre patrie nationale. Grâce à l'élimination des espèces envahissantes, à la réintroduction de plantes indigènes et à la stabilisation du littoral, nous avons amélioré l'intégrité de l'écosystème d'une ressource naturelle vraiment précieuse. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous sommes reconnaissants que le gouvernement des Métis de la rivière Rouge puisse poursuivre les efforts pour protéger et conserver la rivière Seine, ainsi que d'autres plans d'eau, partout au Manitoba. »

- JoAnne Remillard, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Fédération métisse du Manitoba

Faits en bref

Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements majeurs dans le domaine de l'eau douce au Canada, notamment : un montant de 650 millions de dollars sur 10 ans pour appuyer les travaux de surveillance, d'évaluation et de remise en état dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg , le lac des Bois, le fleuve Saint-Laurent , le fleuve Fraser, le fleuve Wolastoq/Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac Simcoe : cette somme comprend notamment un nouvel investissement de 420 millions de dollars sur 10 ans pour les Grands Lacs, qui vise à accélérer la mise en œuvre, par le Canada, de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs; un montant de 22,6 millions de dollars sur trois ans pour favoriser une meilleure coordination des efforts visant à protéger l'eau douce dans l'ensemble du Canada; un investissement de 85,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023- 2024, et de 21 millions de dollars par année par la suite pour appuyer la création de l'Agence canadienne de l'eau.

La nouvelle Agence canadienne de l'eau est l'organisme fédéral pour l'eau douce. Elle travaille en partenariat avec les peuples autochtones, les provinces, les territoires et les intervenants pour renforcer la collaboration en matière d'eau douce. L'Agence fournit des éléments clés du Plan d'action sur l'eau douce.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]