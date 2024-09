Cette stratégie aura pour but de garantir que la recherche et le développement liés à l'intelligence artificielle sont menés de manière responsable et qu'ils soutiennent le secteur culturel.

MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le potentiel incroyable de l'intelligence artificielle (IA) pourrait bien transformer l'économie, en plus d'améliorer nos méthodes de travail et notre qualité de vie. Des calculs algorithmiques complexes, à la production vidéo et à la rédaction de textes, les tâches qui pourraient être confiées à l'IA sont innombrables. Cependant, si, d'une part le perfectionnement de cette technologie se poursuit, nous devons, d'autre part, nous poser d'importantes questions, notamment à savoir ce qui découlera de la consultation et de l'utilisation du contenu culturel pour l'entraînement en IA.

En partenariat avec Mila (Institut québécois d'intelligence artificielle), Patrimoine canadien procédera à une étude de faisabilité et évaluera les mesures concrètes à prendre pour implanter une gouvernance avisée des données culturelles dans le cadre de l'édification de l'écosystème canadien de l'IA. En peaufinant, avec les experts en IA de Mila, des approches et des outils pratiques afin de promouvoir l'innovation en IA au Canada, Patrimoine canadien espère élaborer des politiques, des mesures et des programmes liés à l'IA qui sont responsables et soutiennent le secteur culturel canadien.

Pour donner le coup d'envoi à ce partenariat, Patrimoine canadien et Mila tiendront des tables rondes les 17 et 18 octobre 2024 afin de mobiliser les experts en IA, les partenaires du secteur culturel, la société civile, et les homologues provinciaux et territoriaux, et de recenser les éléments essentiels à inclure dans une stratégie nationale en matière de données culturelles utilisées par l'IA. Durant ces discussions, les participants et participantes pourront faire connaitre leurs points de vue sur plusieurs sujets liés à l'IA, notamment :

Les mesures de transparence concernant l'utilisation de contenus culturels ;

L'octroi de licences d'utilisation de données, en tenant compte des problématiques spécifiques liées aux contenus culturels;

L'organisation et la gestion des données culturelles en source ouverte et dans le domaine public.

Le déploiement de l'IA recèle d'immenses possibilités susceptibles de révolutionner le monde du travail. Le gouvernement du Canada cherche à adopter une approche équilibrée qui favorisera l'innovation technologique tout en continuant de protéger le travail des créateurs de contenu canadiens et en veillant à ce qu'ils soient rémunérés comme il se doit pour l'utilisation de leur œuvre.

Citations

« La créativité humaine est essentielle pour assurer une culture dynamique et diversifiée. Cette créativité est un incontournable dans le domaine de l'IA. Les auteurs, musiciens et artistes canadiens s'interrogent sur les répercussions qu'aura l'IA sur leurs ouvrages, et nous faisons en sorte qu'ils prennent part aux discussions entourant l'élaboration d'une stratégie en matière de données culturelles utilisées par l'IA. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada investit, au moyen de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, dans l'adoption de l'IA au sein de l'économie et de la société canadiennes.

Le gouvernement du Canada allouera la somme historique de 2,4 milliards de dollars afin de renforcer l'avantage du Canada en matière d'IA, notamment pour développer une infrastructure technologique et des capacités de calcul, et les mettre à la disposition des chercheurs.

Mila est une communauté de plus de 1 200 chercheurs en apprentissage automatique et d'équipes interdisciplinaires engagées à faire progresser l'IA pour le bien commun. Mila est reconnu pour son expertise et sa contribution majeure dans l'apprentissage profond, particulièrement dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs.

