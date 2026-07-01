Le gouvernement du Canada organise un visionnement gratuit pour encourager l'équipe nationale masculine de Canada Soccer, en partenariat avec la Ville d'Ottawa aux Plaines-LeBreton

Le gouvernement du Canada s'est associé à la Ville d'Ottawa pour organiser un visionnement gratuit du match entre le Canada et le Maroc. Les partisans sont invités à se rassembler dans la capitale du Canada alors que notre équipe nationale masculine dispute un match historique des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA™.

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Le parcours historique du Canada à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est devenu un moment national rassembleur, qui unit les communautés derrière la feuille d'érable.

Lorsque le Canada entrera sur le terrain samedi, les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre se rassembleront dans des restaurants, des bars, des zones de partisans, des espaces communautaires et des salons pour encourager l'équipe nationale masculine de Canada Soccer.

Le gouvernement du Canada s'est associé à la Ville d'Ottawa pour encourager notre équipe nationale. Le samedi 4 juillet, les Canadiennes et les Canadiens sont invités au site du Ottawa Bluesfest aux Plaines-LeBreton pour un visionnement gratuit du match des huitièmes de finale opposant l'équipe nationale masculine du Canada au Maroc.

Les encouragements de la capitale du Canada se joindront à ceux des communautés de tout le pays, et enverront un message puissant d'un pays uni derrière son équipe.

Citations

« Le parcours historique du Canada en Coupe du Monde de la FIFA nous rassemble tous dans les communautés partout au pays. En tant que capitale nationale, Ottawa se joindra à cette célébration nationale. Le rassemblement aux Plaines-LeBreton offrira à tous les habitants de la région de la capitale nationale un endroit pour partager l'enthousiasme, célébrer notre équipe et se rassembler derrière la feuille d'érable. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'équipe nationale masculine de Canada Soccer brille sur la scène mondiale et rassemble les Canadiens. D'un océan à l'autre, le pays se rallie derrière l'équipe alors qu'elle réalise un parcours remarquable en Coupe du Monde de la FIFA. Ces jeunes hommes ont marqué l'histoire, et le Canada les accompagne à chaque instant. Il est indéniable, dans des moments comme ceux-ci, que le sport est un puissant moteur d'unité nationale et que nous pouvons bâtir un Canada fort grâce au sport. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

Les faits en bref

L'équipe nationale masculine de Canada Soccer affrontera le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 le samedi 4 juillet, à 13 h, heure de l'Est.

Le site du Ottawa Bluesfest au parc des Plaines-LeBreton ouvrira à 11 h. Les partisans de tous âges sont les bienvenus. De la nourriture et des boissons seront disponibles à l'achat sur place. L'entrée est gratuite et se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à ce que le site atteigne sa capacité maximale.

Les participants qui souhaitent apporter un sac doivent utiliser un sac transparent ou un petit sac ne dépassant pas la taille d'un sac banane. Tous les sacs seront inspectés à l'entrée.

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SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Alisson LévesqueDirectrice des communications, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]|