Le gouvernement lance un appel de propositions pour lutter contre la désinformation

OTTAWA, ON, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait de la démocratie une priorité en fournissant aux gens les ressources et les outils nécessaires pour se protéger sur le Web et réfléchir de façon plus critique à l'information qu'ils consultent en ligne. Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un nouvel appel de propositions totalisant près de 7 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de citoyenneté numérique (ICN).

L'Initiative aide les organismes de la société civile et les chercheurs à créer et à partager des ressources fondées sur des données probantes qui aident les Canadiens et les Canadiennes à se protéger et se tenir informés en ligne.

Cet appel de propositions ouvert permettra de financer des projets qui accroissent les médias numériques et la littératie civique; aident les gens à repérer le contenu créé par l'intelligence artificielle; élaborent et publient des ressources pour prévenir et combattre la violence en ligne et le cyberharcèlement; et renforcent la capacité du Canada à lutter contre la désinformation et d'autres préjudices en ligne.

Citations

« On voit le paysage numérique évoluer rapidement. Les tactiques pour induire le public en erreur chaque jour sont nombreuses. Comme gouvernement, on appuie des projets qui permettent aux gens de distinguer le vrai du faux en ligne, parce qu'on croit qu'une population informée et résiliente est la meilleure défense contre la désinformation et les contenus nuisibles en ligne. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Faits en bref

Depuis janvier 2020, le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique a permis de verser plus de 21 millions de dollars à des organismes tiers qui font de la recherche et mènent des activités d'apprentissage, comme la conception d'outils et l'organisation d'ateliers de sensibilisation du public en ligne. Ces projets touchent les personnes aux échelles nationale et locale, en ligne et hors ligne, dans les communautés minoritaires et autochtones ainsi que dans les deux langues officielles.

L'Initiative citoyenneté numérique est l'un des nombreux programmes qui ont été mis en place pour renforcer la résilience des citoyens et citoyennes face aux contenus en ligne nuisibles et protéger la démocratie au Canada. Le gouvernement s'attaque à la désinformation en ligne au moyen d'autres initiatives comme le Mécanisme de réponse rapide du G7 et l'élaboration de mesures de protection comme le Protocole public en cas d'incident électoral majeur afin de défendre davantage les institutions démocratiques. Le gouvernement renforce également la résilience face à d'autres formes de contenu nuisible en ligne par l'entremise du Fonds pour la résilience communautaire. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les ressources disponibles pour repérer les cas de mésinformation, désinformation et malinformation.

Liens connexes

Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]