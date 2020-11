TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises à tous les échelons pour protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Nous travaillons activement avec les communautés et les dirigeants pour nous assurer que les ressources nécessaires sont en place pour prévenir et combattre la propagation de la COVID-19, et nous sommes prêts à déployer des ressources supplémentaires si nécessaire.

À la lumière de l'augmentation alarmante des cas de COVID-19 au Manitoba, le gouvernement du Canada, en partenariat avec les Premières Nations au Manitoba, fournit 61,4 millions de dollars en financement immédiat pour soutenir leur réponse à la pandémie dans certains secteurs.

Grâce au travail sans relâche et à la direction de l'équipe provinciale de coordination des interventions des Premières Nations du Manitoba, les organisations et les partenaires des Premières Nations et Services aux Autochtones Canada se sont réunis et ont travaillé en partenariat pour protéger les personnes, les familles et les communautés des Premières Nations. L'équipe provinciale de coordination a favorisé un partenariat clé qui a apporté un soutien important et significatif dans la lutte contre la COVID-19 au Manitoba.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend :

38 millions de dollars en aide immédiate à toutes les Premières Nations du Manitoba pour des activités de santé publique comme fournir de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs essentiels de la communauté, embaucher du personnel infirmier supplémentaire en matière de soins primaires, des infirmières de santé publique, du personnel paramédical et des travailleurs communautaires, ainsi qu'assurer la sécurité alimentaire pour soutenir l'isolement physique;

pour des activités de santé publique comme fournir de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs essentiels de la communauté, embaucher du personnel infirmier supplémentaire en matière de soins primaires, des infirmières de santé publique, du personnel paramédical et des travailleurs communautaires, ainsi qu'assurer la sécurité alimentaire pour soutenir l'isolement physique; 3 millions de dollars de soutien immédiat à huit foyers de soins personnels dans les réserves pour appuyer la modification des salles de visite, l'embauche de personnel supplémentaire et la mise en œuvre de mesures plus importantes de prévention et de contrôle des infections ;

8 millions de dollars de soutien immédiat aux Premières Nations ayant des cas actifs pour la sécurité du périmètre, la sécurité alimentaire et la capacité de pointe, selon les besoins;

3,4 millions de dollars en fonds d'adaptation communautaire qui aideront les Premières Nations à rendre les espaces communautaires plus résistants à la COVID-19;

9 millions de dollars pour les Premières Nations au Manitoba afin de répondre aux nouveaux besoins par le biais du Fonds de soutien aux communautés autochtones.

Depuis le début de la pandémie et avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a fourni plus de 268,2 millions de dollars aux Premières Nations au Manitoba pour soutenir leur réponse à la pandémie de COVID-19.

Services aux Autochtones Canada prendra également des mesures immédiates pour le déploiement de 12 structures temporaires supplémentaires et de trois cliniques de dépistage au volant au sein des Premières Nations au Manitoba afin de soutenir le dépistage. Services aux Autochtones Canada apportera également un soutien additionnel pour la recherche de contacts et travaillera en partenariat avec la province du Manitoba et le Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de santé publique du Canada pour appuyer les tests rapides.

Services aux Autochtones Canada travaillera aussi directement avec les Premières Nations et les partenaires pour déterminer les organismes de services hors réserve qui ont besoin de soutien pour les membres vivant à l'extérieur des réserves, en particulier à Winnipeg, Brandon et Thompson.

Le gouvernement du Canada continuera à soutenir les efforts sur le terrain pour s'assurer que les personnes, les communautés et les organisations autochtones disposent des outils nécessaires pour surmonter les effets de la COVID-19 sur leur santé et leur vie.

Citations

« La santé et la sécurité des personnes et des communautés autochtones sont notre priorité commune et absolue. Au cours de la semaine dernière, j'ai parlé presque quotidiennement avec les chefs des Premières Nations au Manitoba, et ils ont souligné ce qui était indispensable pour protéger leurs membres et leurs communautés. Ces échanges ont été essentiels pour comprendre quel soutien est nécessaire pour faire une différence immédiate et significative pour les Autochtones au Manitoba. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Notre gouvernement continuera à soutenir le leadership des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans leurs efforts pour assurer la sécurité de leurs communautés. La récente augmentation du nombre de cas de COVID-19 au Manitoba est très préoccupante. Ces nouvelles ressources leur apporteront l'aide dont ils ont besoin pour arrêter la propagation du virus et maintenir les gens en bonne santé et en sécurité. Nous continuerons à travailler en partenariat et à investir dans des solutions communautaires qui répondent à l'évolution des besoins et aux défis uniques auxquels sont confrontées les communautés autochtones au Manitoba et dans tout le Canada. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Je suis heureux que le ministre Miller ait entendu les chefs du Manitoba et qu'il réponde rapidement aux besoins. Les chefs ont clairement indiqué que pour assurer la sécurité de nos citoyens et réduire le taux de COVID-19 dans cette province, il faut des ressources supplémentaires dans la communauté, des infrastructures médicales et d'auto-isolement et des ressources humaines dans le domaine de la santé. Cela ne peut pas être la fin de la réponse fédérale et je me réjouis de continuer à travailler avec le ministre pour répondre aux besoins des citoyens des Premières Nations au Manitoba. »

Grand chef Dumas

Assemblée des chefs du Manitoba

« Les dirigeants des Premières Nations et leurs équipes de lutte contre la pandémie ont travaillé sans relâche pour empêcher la propagation de la COVID-19 au sein de leurs communautés. La pandémie a réellement amplifié bon nombre des problèmes auxquels les Premières Nations sont confrontées depuis des générations. Nous sommes reconnaissants du soutien qu'offre le gouvernement du Canada. Ces fonds seront très appréciés et sont indispensables à la poursuite de la lutte contre ce virus mortel. Nous sommes particulièrement reconnaissants du financement destiné à soutenir les méthodes de prévention et de contrôle ainsi que l'augmentation des effectifs des foyers de soins personnels des Premières Nations. »

Grand chef Garrison Settee

Manitoba Keewatinowi Okimakanak

"La pandémie a fait de nombreuses victimes, tant sur le plan physique que mental, surtout au cours des dernières semaines où le nombre de cas a battu des records. Les peuples des Premières Nations au Manitoba sont déjà plus exposés aux complications et aux maladies et ont une espérance de vie qui est en moyenne de onze ans plus courte que celle des Manitobains n'appartenant pas aux Premières Nations. Je suis heureux que le gouvernement fédéral nous ait écoutés et qu'il fournisse l'aide dont nos communautés ont désespérément besoin en ce moment. L'OCS continuera à défendre les intérêts de nos 34 Premières Nations Anishinaabe et Dakota, tout en travaillant avec elles pour soutenir leurs efforts visant à prévenir la propagation de la COVID-19 et à aider nos citoyens à faire face aux effets de la pandémie".

Grand chef Jerry Daniels

Organisation des chefs du Sud



Faits en bref

À ce jour, le gouvernement du Canada a engagé près de 2,5 milliards de dollars pour soutenir les communautés et organisations autochtones et nordiques pendant la pandémie de COVID-19.

a engagé près de 2,5 milliards de dollars pour soutenir les communautés et organisations autochtones et nordiques pendant la pandémie de COVID-19. Services aux Autochtones Canada fournit aux Premières Nations au Manitoba des trousses d'analyse de COVID-19, de l'équipement de protection individuelle (EPI) comme du désinfectant pour les mains, des masques, des blouses, des gants et d'autres articles de prévention et de contrôle des infections. Au 30 octobre 2020, 397 envois d'EPI avaient été effectués.

des trousses d'analyse de COVID-19, de l'équipement de protection individuelle (EPI) comme du désinfectant pour les mains, des masques, des blouses, des gants et d'autres articles de prévention et de contrôle des infections. Au 30 octobre 2020, 397 envois d'EPI avaient été effectués. Au 5 novembre, des appareils GeneXpert ont été déployés dans 11 communautés au Manitoba , dont sept sont des Premières Nations. En outre, l'équipe provinciale de coordination des interventions des Premières Nations dispose de deux appareils portables GeneXpert qu'elle transporte dans les communautés lors des interventions en cas d'éclosion.

, dont sept sont des Premières Nations. En outre, l'équipe provinciale de coordination des interventions des Premières Nations dispose de deux appareils portables GeneXpert qu'elle transporte dans les communautés lors des interventions en cas d'éclosion. Trente-trois structures mobiles ont été déployées dans les Premières Nations au Manitoba pour le dépistage et le triage, l'hébergement et l'isolement, en plus d'autres investissements qui ont permis de moderniser ou d'améliorer les infrastructures existantes pour soutenir la réponse à la pandémie sur le plan communautaire.

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones



Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch



Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca